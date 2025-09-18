ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस: EOW और ACB ने आबकारी विभाग के तत्कालीन आयुक्त निरंजन दास को किया गिरफ्तार

रायपुर: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में एक तरफ प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा पूछताछ और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है. वहीं दूसरी तरफ ईओडब्ल्यू और एसीबी भी प्रदेश में हुए शराब घोटाले मामले में समय-समय पर लोगों की गिरफ्तारी कर रही है. गुरुवार को ईओडब्ल्यू और एसीबी ने शराब घोटाला मामले में तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास को गिरफ्तार किया है. रिटायर्ड आईएएस निरंजन दास कांग्रेस सरकार के दौरान आबकारी आयुक्त रहे हैं. निरंजन दास पर सिंडिकेट ऑपरेट करने में अहम रोल निभाने का आरोप है.



शराब घोटाला केस: EOW और ACB ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि "शराब घोटाले से संबंधित धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1986 संशोधन अधिनियम 2018 और 420 467 468 471 120 B के तहत आबकारी विभाग में तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है''.

EOW और ACB ने किया गिरफ्तार: जांच एजेसियों का निरंजन दास पर आरोप है कि, विभाग प्रमुख के तौर पर उन्होंने विभाग में सक्रिय सिंडिकेट का सहयोग करते हुए शासकीय शराब दुकानों में अनकाउंटेंड शराब की बिक्री, अधिकारियों के ट्रांसफर, टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर, दोषपूर्ण शराब नीति लाए जाने में सहयोग और अन्य तरीकों से सिंडिकेट को लाभ पहुंचाया. उसके एवज में करोड़ों रुपए का अनुचित लाभ प्राप्त किया.



शराब घोटाले का सिंडिकेट खड़ा करने का आरोप: ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया कि रिटायर्ड आईएएस निरंजन दास ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, तत्कालीन विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर और अन्य के साथ मिलकर शराब घोटाले का सिंडिकेट खड़ा किया. ईओडब्ल्यू के मुताबिक सिंडिकेट में सरकारी शराब दुकानों में कमीशन तय करने डिस्टिलरी से अतिरिक्त शराब बनवाने, विदेशी ब्रांड की अवैध सप्लाई कराने और डुप्लीकेट होलोग्राम के जरिए शराब बेचने जैसी गतिविधियों से राज्य सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाया.