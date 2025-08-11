ETV Bharat / bharat

जूनागढ़ में सीमेंट फैक्ट्री के पास घूमता दिखा शेर का परिवार, लोगों में डर - LION FAMILY

जूनागढ़ जिले के पातापुर गांव में एक शेर परिवार का वीडियो सामने आया है. शेर के परिवार को देखकर लोग हैरान और डरे हुए हैं.

lion
सीमेंट फैक्ट्री के पास घूमता दिखा शेर का परिवार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 5:02 PM IST

अहमदाबाद: गुजरात के जूनागढ़ में कई ऐसे गांव हैं, जहां अक्सर रिहायशी इलाकों में शेर घूमते हुए नजर आते हैं. यह गांव जूनागढ़ और गिरसोमनाथ सीमा में आते हैं. इन गांवों में कभी-कभी शेर का परिवार दिन दहाड़े ही सड़कों पर निकल आता है.

इतना ही नहीं कई बार ये शेर शिकार की तलाश में रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं. इस बीच जूनागढ़ जिले के पातापुर गांव से एक शेर के परिवार का वीडियो सामने आया है. वीडियो में पातापुर गांव के पास एक सीमेंट फैक्ट्री के नजदीक शेर का पूरा परिवार घूमता देखा जा सकता है.

सीमेंट फैक्ट्री के गेट से बाहर शेर
जानकारी के मुताबिक देर रात प्रभात सीमेंट फैक्ट्री के गेट से बाहर निकल रहे एक व्यक्ति ने शेर को देखा और वहां से भाग खड़ा हुआ. इतना ही नहीं शेर भी शख्स को देखकर भागने लगा. एक अन्य वीडियो में शेरों के आते ही गहरी नींद में सो रहा युवक जाग उठा फैक्ट्री की अंदर दौड़ पड़ा.

सीमेंट फैक्ट्री के पास घूमता दिखा शेर का परिवार (ETV Bharat)

दो शेरनियां और दो शावक
बता दें कि इस शेर परिवार के परिवार में एक-दो नहीं शेरनियां और दो शावक शामिल थे. ये रात भर लगातार इलाके में ऐसे घूमते रहा मानो उन्होंने फैक्ट्री को बंधक बना लिया हो. शेर के परिवार की यह हरकत फैक्ट्री परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और अब इस सीसीटीवी फुटेज का वीडियो वायरल हो रहा है.

दूसरी ओर, फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी शेरों की आवाजाही से डरे हुए हैं. फैक्ट्री से बाहर निकलना या फैक्ट्री परिसर में बैठना भी उनके लिए खतरनाक लग रहा है.

