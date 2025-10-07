ETV Bharat / bharat

IRCTC अकाउंट को आधार से कार्ड से करें लिंक, वरना जनरल टिकट मिलना भी हो जाएगा मुश्किल

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे का शुमार दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में किया जाता है. भारतीय रेलवे रोजाना हजारों सैंकड़ों रेलों का संचालन करता है और करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है. ऐसे में यात्रियों का सफर आरामदायक बनाने के लिए रेलवे नई-नई सुविधाएं लेकर आता है.

हाल ही में रेलवे ने जनरल रिजर्वेशन टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया. नए नियमों के अनुसार कोई भी यात्री अब जनरल रिजर्वेशन टिकट तभी बुक कर सकता है, जब उसका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक होगा. इतना ही IRCTC अकाउंट को आधार OTP ऑथेंटिकेशन के जरिए वेरिफाई भी किया जाएगा.

रेलवे का कहना है कि नए नियम से यात्रियों की पहचान करना आसान होगा. साथ ही टिकटिंग सिस्टम भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सेफ होगा. रेलवे के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा फायदा आम यात्रियों को होगा. उन्हों टिकट आसानी से मिल जाएगी और वेटिंग लिस्ट भी कम होगी.

वहीं, अगर किसी यात्री का IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो उसे टिकट लेने में दिक्कत हो सकती है. ऐसे में अगर आप भी यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं और टिकट बुक करना चाहते हैं तो पहले IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक कर लें.