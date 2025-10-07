IRCTC अकाउंट को आधार से कार्ड से करें लिंक, वरना जनरल टिकट मिलना भी हो जाएगा मुश्किल
रेलवे के नए नियमानुसार कोई भी यात्री जनरल रिजर्वेशन टिकट तभी बुक कर सकता है, जब उसका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक हो.
Published : October 7, 2025 at 5:58 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे का शुमार दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में किया जाता है. भारतीय रेलवे रोजाना हजारों सैंकड़ों रेलों का संचालन करता है और करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है. ऐसे में यात्रियों का सफर आरामदायक बनाने के लिए रेलवे नई-नई सुविधाएं लेकर आता है.
हाल ही में रेलवे ने जनरल रिजर्वेशन टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया. नए नियमों के अनुसार कोई भी यात्री अब जनरल रिजर्वेशन टिकट तभी बुक कर सकता है, जब उसका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक होगा. इतना ही IRCTC अकाउंट को आधार OTP ऑथेंटिकेशन के जरिए वेरिफाई भी किया जाएगा.
रेलवे का कहना है कि नए नियम से यात्रियों की पहचान करना आसान होगा. साथ ही टिकटिंग सिस्टम भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सेफ होगा. रेलवे के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा फायदा आम यात्रियों को होगा. उन्हों टिकट आसानी से मिल जाएगी और वेटिंग लिस्ट भी कम होगी.
वहीं, अगर किसी यात्री का IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो उसे टिकट लेने में दिक्कत हो सकती है. ऐसे में अगर आप भी यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं और टिकट बुक करना चाहते हैं तो पहले IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक कर लें.
IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक कैसे करें?
- सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट पर लॉगिन करें.
- इसके बाद My Account सेक्शन में जाएं.
- यहां Authenticate User पर क्लिक करें.
- इसके बाद अपने आधार नंबर एंटर करें और Verify Details पर क्लिक कर दें.
- इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालकर सब्मिट करें.
काउंटर बुकिंग के नियमों में भी बदलाव
ऑनलाइन टिकट बुक करने के साथ-साथ आप रेलवे स्टेशन के PRS काउंटर के जरिए भी टिकट बुक कर सकते हैं. इसके लिए भी आपको अपना आधार नंबर देना पड़ेगा. गौरतलब है कि काउंटर पर भी आपका वेरिफिकेशन OTP के जरिए ही होगा. इसका मतलब यह है कि मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना काफी जरूरी है.य
यह भी पढ़ें- मोदी कैबिनेट ने चार रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी, 894 Km तक बढ़ जाएगा रेलवे नेटवर्क