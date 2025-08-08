तिरुवनंतपुरमः उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मंगलवार, 05 अगस्त को बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया. बादल फटने से खीर गंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई. इस जलप्रलय में सड़कें, मकान, दुकान सब कुछ पानी में बह गए. यह घटना 2024 में वायनाड के मुंडकाई-चुरलमाला में हुए विनाशकारी भूस्खलन की भयावह याद दिलाती है. दोनों ही आपदाएं भारी वर्षा के कारण हुईं. पर्यावरणविद इन्हें "मानव निर्मित आपदाएं" कह रहे हैं.

केरल में खतरे की चेतावनी:

उत्तरकाशी आपदा के बाद, कई पर्यावरण शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि केरल, विशेषकर इसके पहाड़ी क्षेत्रों को बादल फटने जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है. इस बीच एक दशक पहले प्रसिद्ध पारिस्थितिकीविद् डॉ. माधव गाडगिल द्वारा जारी की गई चेतावनियों भी फिर से चर्चा में है. उन्होंने कहा था,-"अगर कार्रवाई नहीं की गई, तो केरल में एक बड़ी आपदा आ सकती है. इसमें ज्यादा समय नहीं लगता. चार-पांच साल ही काफी हैं."

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में मंगलवार 5 अगस्त, 2025 को बादल फटने से अचानक आई बाढ़. (PTI)

इस बात की स्पष्ट चेतावनी थी कि अनियंत्रित पर्यावरणीय क्षरण क्या परिणाम ला सकता है. केरल प्रकृति संरक्षण परिषद के अध्यक्ष डॉ. सीएम जॉय ने ईटीवी भारत को बताया कि उत्तरकाशी में बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएं केरल में भी आने की संभावना है. राज्य के पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन और निर्माण गतिविधियां अभी भी जारी हैं.

उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) के स्पष्ट दिशानिर्देशों के बावजूद प्रतिबंधों को लागू करने में विफल रहने के लिए सरकारों की आलोचना की. डॉ. जॉय ने कहा, "चाहे कोई भी सरकार हो, इस पर रोक नहीं लग पाई है. दरअसल, इसके पीछे बड़े कारोबारी माफिया और संगठित ताकतें काम कर रही हैं. वे सरकारों और विभिन्न राजनीतिक दलों को ज़रूरी धन मुहैया कराते हैं."

डॉ. जॉय ने बताया कि मुन्नार, वायनाड और नेल्लियामपथी जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध खनन और अनियमित निर्माण जारी है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि केरल एक घनी आबादी वाला राज्य है. इसलिए, अगर भविष्य में बादल फटने या भूस्खलन की घटना होती है, तो यह मुंडकाई आपदा से भी ज़्यादा व्यापक होगी.

पर्यावरण कार्यकर्ता और शोधकर्ता प्रोफेसर ई. कुंजीकृष्णन ने भी इसी चिंता को दोहराया. उन्होंने कहा "उत्तरकाशी में बादल फटने जैसी आपदाएं, केरल में भी आने की संभावना है. मुंडाकाई आपदा के बाद भी, केरल में कई जगहों पर, खासकर पहाड़ियों में, अवैध निर्माण और खनन गतिविधियां चल रही हैं. इसके पीछे एक बड़ा माफिया काम कर रहा है."

गाडगिल रिपोर्ट और महत्वः

डॉ. माधव गाडगिल की अध्यक्षता में 2011 के पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP) ने "बादल फटने" का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया, लेकिन पश्चिमी घाट में भारी वर्षा, भूस्खलन और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESZ) के जोखिमों का विस्तार से वर्णन किया. रिपोर्ट ने पारिस्थितिक संवेदनशीलता के आधार पर इस क्षेत्र को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया, जो निम्न हैं.

ESZ-1: सबसे संवेदनशील, जहां सख्त सुरक्षा और न्यूनतम मानवीय गतिविधि की सलाह दी जाती है

ESZ-2: मध्यम संवेदनशीलता

ESZ-3: वे क्षेत्र जहाँ सीमित विकास की अनुमति है

केरल के कई जिलों को संवेदनशील माना गयाः

इडुक्की: भूस्खलन का उच्च जोखिम, व्यापक उत्खनन और बांध की उपस्थिति

वायनाड: कप्पिक्कड़ और मेप्पाडी में खनन और अवैध निर्माण

पथानामथिट्टा: सबरीमाला और पम्पा नदी घाटी, घनी मौसमी आबादी के साथ

कोल्लम, कोट्टायम, त्रिशूर, एर्नाकुलम, पलक्कड़, मलप्पुरम: निर्माण, पर्यटन और कृषि के रूप में सक्रिय मानवीय हस्तक्षेप वाले पहाड़ी इलाके

केरल में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रः

रिपोर्ट के बाद, केंद्र सरकार ने एक मसौदा अधिसूचना जारी कर केरल के 9,993.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित किया. इसमें इडुक्की, वायनाड, एर्नाकुलम, पलक्कड़, मलप्पुरम और अन्य जिलों में फैले 131 गांव शामिल हैं. इन क्षेत्रों में निर्माण, खनन और उत्खनन पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है.

गाडगिल रिपोर्ट की अनदेखी क्यों की गई?

राज्य सरकारों ने इसे अपनी विकास योजनाओं के लिए ख़तरा माना. आलोचकों ने इसे "विकास-विरोधी" करार दिया, और आशंका जताई कि इससे कृषि, निर्माण, पर्यटन और खनन पर गंभीर प्रतिबंध लग जाएंगे. प्रभावित इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, और राजनीतिक दलों और उद्योग जगत ने जनता में भय पैदा किया. आलोचना यह भी थी कि सड़कों, इमारतों, पर्यटन, खनन, कृषि आदि पर सख़्त नियंत्रण रखा जाएगा.

क्या होता है बादल का फटनाः

जब बहुत कम समय में किसी छोटे इलाके में भारी मात्रा में बारिश हो जाती है, तो इसे बादल फटना (Cloudburst) कहते हैं. आसान भाषा में कहें तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से पानी एक साथ फूट पड़ा हो. आमतौर पर अगर एक घंटे में 10 किलोमीटर के दायरे में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होती है, तो उसे बादल फटना माना जाता है. यह घटना पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होती है और अक्सर बाढ़, भूस्खलन या जन-धन की हानि का कारण बनती है.

बादल फटने की आशंका वाले क्षेत्रः हिमालयी क्षेत्र (जैसे, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश) के अलावा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को संभावित हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है.

