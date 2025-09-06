ओणमः तिरुवनंतपुरम के आसमान में 2D और 3D ड्रोन फॉर्मेशन का अद्भुत नजारा

केरल के चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम और यूनिवर्सिटी स्टेडियम में आयोजित लाइट शो में 2D और 3D फ़ॉर्मेशन दिखाए गए.
Published : September 6, 2025 at 3:39 PM IST
तिरुवनंतपुरम: ओणम पर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम ड्रोन की रोशनी से जगमगा उठा. लगभग 1,000 ड्रोन आसमान में उड़ान भरते हुए नजर आए. ड्रोन ने चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम के ऊपर एक अद्भुत नज़ारा पेश किया. केरल के विकास मॉडल और सांस्कृतिक सार को दर्शाया. 29 जनवरी, 2022 को गणतंत्र दिवस समारोह के समापन पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान, भारत में पहली बार ड्रोन से आसमान को जगमगाया गया था.
कैसे ड्रोन करता है कामः
दिल्ली स्थित ड्रोन कंपनी बॉट लैब डायनेमिक्स के प्रतिनिधि आलोक ने ईटीवी भारत को बताया कि ड्रोन शो थिरुवोणम दिवस (5-7 सितंबर) से तीन दिनों तक आयोजित किया जाएगा. देश भर में विभिन्न सार्वजनिक और निजी आयोजनों में ड्रोन शो का चलन बढ़ा है. आलोक ने बताया कि ड्रोन में लाइटें लगी होती हैं और समन्वय के लिए उन्हें एक एकीकृत सॉफ्टवेयर सिस्टम से जोड़ा जाता है.
शो देखने के लिए भारी भीड़ः
तिरुवनंतपुरम के इतिहास में यह पहला ड्रोन शो है. चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम और यूनिवर्सिटी स्टेडियम में आयोजित लाइट शो में 2D और 3D फ़ॉर्मेशन दिखाए गए. रात 8:45 बजे शुरू होकर 9:15 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी जमा हुए. कई किलोमीटर दूर से भी लोग इस अद्भुत दृश्य को देख सकते थे.
केरल में उत्सव की रातेंः
इस बीच, ओणम उत्सव के तहत शाम से ही शहर के विभिन्न हिस्सों में भारी भीड़ देखी गई. प्रमुख क्षेत्रों में यातायात नियमों का पालन किया गया. पर्यटन विभाग ने ओणम सप्ताह के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं. सेंट्रल स्टेडियम, पूजापुरा ग्राउंड, ग्रीनफील्ड स्टेडियम, शंखमुघम, भारत भवन, गांधी पार्क, व्यालोपिल्ली संस्कृति भवन और म्यूजियम कंपाउंड सहित 33 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियांः
कनककुन्नु में पांच मंचों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. निशागंधी मंच पर विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होती हैं, जबकि अन्य दो मंचों पर पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन होता है. कनककुन्नु प्रवेश द्वार पर चेंदा मेलम, पंचवाद्यम और पंचारी मेलम जैसे वाद्य यंत्रों की टोलियां होती हैं.
सूर्यकांति के मंच पर विभिन्न मंडलियों द्वारा गीत प्रस्तुतियां दी जाती हैं. सेंट्रल स्टेडियम में मेगा शो का आयोजन किया जाता है. इसके अलावा, पूजापुरा ग्राउंड में भी गीत संगीत कार्यक्रम और मेगा शो आयोजित किए जाते हैं.
निशागांधी में, थिरुवोनम के दिन सूरज वेंजरामूडू का मेगा शो संपन्न हुआ. शनिवार के कार्यक्रम में लाइव फ्यूज़न का वाद्य संगीत और सितार कृष्ण कुमार का संगीत कार्यक्रम शामिल होगा. रविवार को, आर्ट ऑफ़ इनफिनिट के नृत्य प्रदर्शन और पार्श्व गायक मनो के नेतृत्व में एक लाइव संगीत कार्यक्रम होगा.
