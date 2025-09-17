ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र : पीएम मोदी के जन्म दिन पर मानगांव पंचायत का फैसला, वरिष्ठ नागरिकों को मिलेंगी आजीवन मुफ्त दवाएं

कोल्हापुर: जिले के मानगांव ग्राम पंचायत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर गांव के वरिष्ठ नागरिकों को एक अनोखा उपहार दिया है. पंचायत में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि मानगांव ग्राम पंचायत गांव के वरिष्ठ नागरिकों के दवाओं का खर्च तब तक वहन करेगी जब तक वे जीवित हैं.

सरपंच डॉ. राजू मगदुम ने बताया कि ग्राम पंचायत ने एक विशेष बैठक बुलाकर बुधवार से यह अनूठी पहल शुरू की है. उन्होंने यह भी दावा किया कि मानगांव ऐसी अवधारणा को लागू करने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहल: हटकनंगले तालुका में मानगांव ग्राम पंचायत अभिनव पहलों को लागू करने को लेकर पूरे राज्य में चर्चा में है. इससे पहले नियमित रूप से मकान किराया और पानी का बिल चुकाने वाले संपत्ति मालिकों को सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के पंचायत के निर्णय का पूरे राज्य में स्वागत किया गया था.

अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर सरपंच डॉ. राजू मगदूम द्वारा 'हमारे माता-पिता, हमारी जिम्मेदारी' योजना के तहत ग्राम पंचायत ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है.

ग्राम पंचायत गांव में उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित निराश्रित और वरिष्ठ नागरिकों की दवाओं का खर्च वहन करेगी.

उन्होंने कहा, "इस योजना का खर्च ग्राम निधि से वहन किया जाएगा. सर्वेक्षण के बाद सभी पात्र नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा. ग्राम पंचायत ने गांव के वरिष्ठ नागरिकों का सर्वेक्षण कराया है. इससे 100 से 125 वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा."

मानगांव देश की पहली ग्राम पंचायत है जिसने इस तरह की योजना लागू की है. सरपंच डॉ. राजू मगदुम ने कहा, "यह पहल वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य में बड़ा योगदान देगी."