कैथल में लाइब्रेरी ने बदली गांव की किस्मत, 65 लोगों को मिली सरकारी नौकरी, दो ने क्लियर किया UPSC - LIBRARY IN KAITHAL

हरियाणा के कैथल ज़िले में गुरुदेव की अगुवाई में बनी लाइब्रेरी ने 65 युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाई, शिक्षा की क्रांति का उदाहरण.

कैथल में लाइब्रेरी ने बदली गांव की किस्मत, (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 5, 2025 at 4:24 PM IST

Updated : September 5, 2025 at 5:28 PM IST

मुनीष टूरन की रिपोर्ट

कैथल: हरियाणा के कैथल जिले के बड़सिकरी कलां गांव में शिक्षा ने एक नई क्रांति ला दी है. इस गांव में स्थित गुरु रविदास मंदिर में शुरू की गई एक खास लाइब्रेरी ने अब तक 64 युवाओं को सरकारी नौकरी दिला दी है. ये लाइब्रेरी गुरु रविदास मंदिर में बनाई गई है. जिसका नाम शहीद कैप्टन पूनम रानी के नाम पर रखा गया है. यहां से दो छात्रों ने UPSC पास की है और तीन अन्य ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है. इससे पहले गांव में सिर्फ 5 सरकारी नौकरियां थीं. अब 64 से ज्यादा लोग सरकारी नौकरी पर हैं.

कैप्टन पूनम रानी के नाम से लड़कियों के लिए अलग लाइब्रेरी: इस लाइब्रेरी को खास बनाता है इसका नाम और उद्देश्य. ये हरियाणा की शहीद कैप्टन पूनम रानी के नाम पर बनाई गई है. लड़कों के लिए डॉक्टर अंबेडकर भवन में और लड़कियों के लिए एक अलग भवन में यह सुविधा उपलब्ध है. गांव की बेटियां खुद को यहां सुरक्षित महसूस करती हैं और बिना किसी रुकावट के देर रात तक पढ़ाई करती हैं.

संवाददाता मुनीष टूरन की खास रिपोर्ट (Etv Bharat)

आधुनिक सुविधाओं से लैस है लाइब्रेरी: ये लाइब्रेरी किसी आम गांव की लाइब्रेरी नहीं है. यहां AC, Wi-Fi, CCTV, नोटबुक, पेन, चाय, ठंडा पानी और सभी पाठ्य सामग्री बच्चों को मुफ्त मिलती है. बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ भी साथ लाने की जरूरत नहीं होती. उन्हें हर ज़रूरी संसाधन लाइब्रेरी में ही उपलब्ध कराया जाता है. यहां छात्रों को फ्री में किताबें, पेन और पेंसिल भी उपलब्ध करवाई जाती हैं.

लाइब्रेरी की शुरुआत और संघर्ष की कहानी: डॉक्टर बीआर अंबेडकर युवा मंच नाम के संगठन के संरक्षक गुरुदेव ने बताया कि "मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर इस लाइब्रेरी की शुरुआत 2012 में की थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये 1 साल बंद रही. हमने एक बार फिर से प्रयास किया और बच्चों की पढ़ाई के लिए इसको फिर से सुचारू किया. ये एक आधुनिक लाइब्रेरी है. जिसकी वजह से गांव की किस्मत बदल गई है. इस लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों 64 से ज्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है. दो बच्चे यहां से यूपीएससी पास करके नौकरी कर रहे हैं, जबकि तीन बच्चे यहां पर तैयारी करके यूपीएससी प्री को क्लियर कर चुके हैं. आज 100 से ज्यादा युवा यूजी और पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं. इस लाइब्रेरी को शुरू करने का उद्देश्य था कि गांव में कोई भी अशिक्षित ना रहे.

कैथल में लाइब्रेरी ने बदली गांव की किस्मत, 64 लोगों को मिली सरकारी नौकरी (Etv Bharat)

65 सरकारी नौकरियां और बढ़ती सफलता की कहानी: गुरुदेव बताते हैं कि "लाइब्रेरी शुरू होने से पहले गांव में सिर्फ 5 सरकारी नौकरियां थीं, अब ये आंकड़ा 65 के पार पहुंच गया है. इस लाइब्रेरी से पढ़ाई कर चुके कई युवाओं को पुलिस, शिक्षा, प्रशासन जैसे विभिन्न विभागों में नौकरी मिल चुकी है."

Library in Kaithal
लड़कियां यहां देर शाम तक पढ़ाई करती हैं. (Etv Bharat)

50 से ज्यादा गांवों में खुली लाइब्रेरी: संस्था के मेंबर कुलदीप ने बताया कि "गुरुदेव के द्वारा इस लाइब्रेरी की अलख जगाई गई थी. जब ये लाइब्रेरी शुरू की गई थी. उस समय गांव में केवल पांच ही सरकारी नौकरी थी. अब 65 से ज्यादा सरकारी नौकरियां गांव के युवाओं को मिली हैं. ये संगठन हरियाणा के अलग-अलग गांव में काम करता है. सबसे पहले संगठन ने लाइब्रेरी खोलने की शुरुआत अपने गांव से की थी. अब करीब 50 गांव में उनके संगठन के द्वारा ऐसी ही लाइब्रेरी चलाई जा रही है. जिसे हजारों बच्चों को फायदा हो रहा है."

Library in Kaithal
लड़कियों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है. (Etv Bharat)

लाइब्रेरी में हर तरह की सुविधाएं: लाइब्रेरी में पढ़ाई करने आए छात्र सुखविंदर ने कहा कि "मैं यहां पर सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए आता हूं. लाइब्रेरी में हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं. यहां पर उनके भाई भी तैयारी करते थे. जिनको हरियाणा पुलिस में नौकरी पिछली भर्ती में मिली है. मैं खुद भी यहां पर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूं."

Library in Kaithal
बेटियों की सुरक्षा भी और समय की बचत भी (Etv Bharat)

नौकरी लग चुके युवा भी करते हैं गाइड: लाइब्रेरी सचिव मनीष ने कहा कि "मैं यहां पर लाइब्रेरियन का काम करता हूं. यहां पर मेरे भाई तैयारी करते थे. जिनको 2017 में पुलिस में नौकरी मिल गई. वो जब भी अपनी ड्यूटी से गांव में आते हैं. खाली समय में वो यहां पर आए हुए बच्चों को दिल्ली पुलिस की तैयारी करवाते हैं. ऐसे नहीं बच्चों को गाइड करके अच्छी तैयारी मिल रही है. इसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं."

समय और पैसों की होती है बचत: यहां पर तैयारी करने वाले छात्र सुमित ने कहा कि "मैं हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा हूं. गांव में रहकर तैयारी करने से समय और पैसों की बचत हो रही है. अगर गांव में लाइब्रेरी नहीं होती, तो कैथल पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता. जिसे पैसा भी लगता और समय भी खर्च होता."

Library in Kaithal
100 से ज्यादा युवा करते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी (Etv Bharat)

'आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए वरदान': छात्र रवि ने बताया कि " मैं ग्रुप-डी की तैयारी कर रहा हूं. गांव में ऐसे बहुत से गरीब परिवार हैं, जो आर्थिक तंगी के चलते गांव से बाहर पढ़ाई करने के लिए नहीं जा पाते. ऐसे में उनके लिए गांव में रहकर ही फायदा हो रहा है."

गांव की लड़कियों को भी हो रहा है फायदा: यहां पर तैयारी करने के लिए आई हुई लड़कियों ने कहा "लड़कियों को अपने घर और गांव से बाहर जाकर पढ़ाई करना काफी मुश्किल होती है, लेकिन गांव में जो लाइब्रेरी चलाई जा रही है. इससे लड़कों के साथ-साथ लड़कियों को भी फायदा हो रहा है. यहां पर लड़कियां सुरक्षित महसूस करती हैं और देर तक लाइब्रेरी में रहकर अपनी पढ़ाई करती हैं ताकि सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें".

Library in Kaithal
AC, Wi-Fi की सुविधा (Etv Bharat)

दूसरे गांवों के लिए भी प्रेरणा बना बड़सिकरी कलां: गुरुदेव का कहना है "यदि कोई और गांव शिक्षा की इसी राह पर चलना चाहता है, तो हमसे संपर्क कर सकता है. उनका संगठन उन गांवों में भी लाइब्रेरी बनाकर देगा. उनका मकसद है कि किसी भी गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे." बता दें कि गुरुदेव नशे के खिलाफ अभियान और सफाई जैसे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

Library in Kaithal
यहां से पढ़ कर 64 से ज्यादा युवाओं की मिली सरकारी नौकरी (Etv Bharat)

