लद्दाख के लिए बेहतर हवाई संपर्क की मांग, एलजी कविंदर गुप्ता केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू से मिले - AIR CONNECTIVITY FOR LADAKH

एलजी ने आरसीएस-उड़ान योजना के तहत कारगिल और थोईस (नुब्रा) से हवाई सेवाओं के संचालन की पुरजोर वकालत की.

एलजी कविंदर गुप्ता केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू से मिले
एलजी कविंदर गुप्ता केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू से मिले (ETV Bharat)
Published : August 20, 2025 at 11:28 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल (एलजी) कविंदर गुप्ता ने आज (बुधवार) केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने लद्दाख में हवाई संपर्क से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की.

नई दिल्ली स्थित नागरिक उड्डयन मंत्री के कार्यालय में बैठक के दौरान, एलजी ने आरसीएस-उड़ान योजना के तहत कारगिल और थोईस (नुब्रा) से हवाई सेवाओं के संचालन की पुरजोर वकालत की. साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रिमोट एरिया और लंबे समय तक सड़कें बंद रहने के कारण ये इलाका साल के अधिकांश समय अपर्याप्त रूप से जुड़े रहते हैं.

उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित वर्तमान शीतकालीन सेवाएं सीमित क्षमता की हैं और केवल आपातकालीन यात्रियों, छात्रों और मरीजों के लिए ही उपलब्ध हैं, जिससे आबादी का एक बड़ा हिस्सा सीमित विकल्पों पर निर्भर है.

उपराज्यपाल ने मंत्रालय से मौजूदा बाधाओं को दूर करने और स्थायी संपर्क के लिए 50 सीटों तक के टर्बोप्रॉप विमानों के साथ फिक्स्ड-विंग संचालन को सुगम बनाने का आग्रह किया. उन्होंने आगे प्रस्ताव दिया कि नियमित सेवाओं के लिए परिचालन मानकों, विमान श्रेणियों और पायलट आवश्यकताओं को अंतिम रूप देने हेतु नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ कारगिल हवाई अड्डे पर एक व्यापक व्यवहार्यता अभ्यास आयोजित किया जाए.

उपराज्यपाल ने लद्दाख के मौजूदा मार्गों पर उच्च हवाई किराए का मुद्दा भी उठाया और निवासियों और विजिटर्स दोनों के लिए किफायती यात्रा सुनिश्चित करने हेतु एक निष्पक्ष नियामक तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया.

चर्चा का एक अन्य प्रमुख एजेंडा लेह के कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का शीघ्र निर्माण पूरा करना था, जो बढ़ते यात्री यातायात को संभालने और देश के बाकी हिस्सों के साथ लद्दाख के संपर्क को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है.

केंद्रीय मंत्री ने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी और इन चिंताओं को दूर करने तथा लद्दाख के लोगों के लिए बेहतर हवाई सेवाओं की दिशा में काम करने में मंत्रालय की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया.

