लेह, लद्दाख: लद्दाख के प्रसिद्ध वीर नायब सुबेदार चेरिंग मोतुप का रविवार को निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव लिकिर में बड़े शोक और सम्मान के साथ संपन्न हुआ. इस अवसर पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कवींदर गुप्ता प्रमुख रूप से मौजूद रहे और उन्होंने दिवंगत योद्धा को पूर्ण राज्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी.

नायब सुबेदार चेरिंग मोतुप का जन्म लिकिर गांव के खाचेपा परिवार में हुआ था. उन्होंने 1965 में लद्दाख स्काउट्स में भर्ती होकर देश की सेवा आरंभ की. उनकी बहादुरी और साहस के लिए उन्हें 1985 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार है. यह पुरस्कार उन्हें सियाचिन के साल्टरो रिज पर एक बेहद खतरनाक मिशन के दौरान असाधारण साहस और नेतृत्व दिखाने के लिए दिया गया था. उनके पराक्रम ने देश के अन्य सैनिकों के लिए भी एक मिसाल कायम की.

लद्दाख के अशोक चक्र विजेता नायब सुबेदार चेरिंग मोतुप का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

चेरिंग मोतुप की वीरता केवल सेना के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे लद्दाख क्षेत्र और देशवासियों के लिए गर्व की बात है. उनका निधन लद्दाख की धरती के लिए अपूरणीय क्षति है. उनके पुत्र त्सेवांग मोरुप भी वीर चक्र से सम्मानित थे, जो इस परिवार की बहादुरी और देशभक्ति की विरासत को दर्शाता है.

लेफ्टिनेंट गवर्नर कवींदर गुप्ता ने मृतक के परिवार से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा, "लद्दाख ने एक ऐसे वीर पुत्र को खो दिया है, जिसकी जगह भरना मुश्किल है. उनकी बहादुरी और समर्पण सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा. हम उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में हैं."

अंतिम संस्कार में लद्दाख हिल डवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) के चेयरमैन और सीईसी अधिवक्ता ताशी ग्याल्सन, 14 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला, मुख्य सचिव डॉ. पवन कोटवाल, डीजीपी लद्दाख डॉ. एसडी सिंह जमवाल, SSP लेह श्रुति अरोड़ा, सेना के कई अन्य अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे. पूरे समारोह में सैनिक सम्मान के साथ गहरी शांति और श्रद्धा का माहौल था.

लिकिर गांव और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों ने भी अपने बहादुर पुत्र को श्रद्धांजलि अर्पित की. चेरिंग मोतुप का साहस, निष्ठा और समर्पण न केवल सेना के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत है. उनकी वीरता की गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बनी रहेगी.

इस प्रकार, नायब सुबेदार चेरिंग मोतुप के जीवन और बलिदान को याद करते हुए लद्दाख ने एक महान योद्धा को खो दिया, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा में अपना सर्वोच्च योगदान दिया.

