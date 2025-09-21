ETV Bharat / bharat

गुजरात : यूनिवर्सिटी के छात्रावास में घुसा तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद

बता दें कि एक साल पहले एक तेंदुआ कृषि विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में भी घुस गया था. हालांकि कृषि विश्वविद्यालय के छात्रावास में घुसे तेंदुए के द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाने या फिर हमला करने की कोई घटना सामने नहीं आई है.

जूनागढ़: गुजरात के जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के छात्रावास में घुसे तेंदुए की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है. छात्रावास की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए तेंदुआ की तस्वीर 18 सितंबर को कैद हुई है.

छात्रों में दहशत

जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के छात्रावास में तेंदुए के घुसने का वीडियो सामने आने के बाद छात्रों में दहशत का माहौल है. बताया जाता है कि18 सितंबर को सुबह 4.19 बजे के आस पास तेंदुआ छात्रों के छात्रावास में घुसा और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. घटना की सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी कृषि विश्वविद्यालय के छात्रावास पहुंच गए. लेकिन तेंदुआ टीम के आने से पहले ही वहां से चला गया जिससे वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली.

यूनिवर्सिटी के छात्रावास की सीढ़ियां चढ़ता तेंदुआ (ETV Bharat)

करीब एक साल पहले कॉलेज में आया था तेंदुआ

करीब एक साल पहले कृषि विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में एक तेंदुआ देखा गया था. बताया जाता है कि कृषि विश्वविद्यालय में तालाब, जहां वर्षों से तेंदुओं की उपस्थिति लगातार देखी जाती रही है. चूंकि यह तालाब कृषि विश्वविद्यालय परिसर में है, इसी कारण भी तेंदुए विश्वविद्यालय परिसर में देखे जाता है. कृषि विश्वविद्यालय के ईवनगर क्षेत्र का पिछला हिस्सा रेवन्यू जंगल से भी जाना जाता है. जहां शेर और तेंदुओं की उपस्थिति लगातार देखी जाती है.

