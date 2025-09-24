नासिक: सेना के जवान के दो साल के बेटे को उठा ले गया तेंदुआ, तलाश जारी
महाराष्ट्र के नासिक में तेंदुए ने एक बार फिर एक बच्चे पर हमला किया और घर के बाहर से उठा ले गया.
Published : September 24, 2025 at 2:29 PM IST
नासिक: महाराष्ट्र के नासिक में सेना के जवान गंगाधरन के दो साल के बेटे को एक तेंदुआ उनके घर के बाहर से उठा ले गया. घटना 23 सितंबर की रात 10 बजे की है. अभी तक बच्चे का पता नहीं चला है, लेकिन वन विभाग और सेना के जवान बच्चे की तलाश कर रहे हैं. एक महीने पहले, राखी पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर, वडनेर इलाके में एक तेंदुए ने साढ़े तीन साल के बच्चे को उसके घर के बाहर से उठा ले गया था और उसे मार डाला था.
इस घटना को एक महीना भी नहीं हुआ था कि उसी इलाके में स्थित आर्टिलरी सेंटर के रिकॉर्ड ऑफिस में काम करने वाले गंगाधरन के दो साल के बच्चे श्रुतिक को एक तेंदुआ उसके घर के बाहर से उठा ले गया. इसके बाद तेंदुआ जंगल में भाग गया. इस घटना की जानकारी मिलते ही गंगाधरन के परिवार ने वन विभाग, सेना के जवानों और ग्रामीणों के साथ मिलकर श्रुतिक की तलाश की. समाचार लिखे जाने तक श्रुतिक का पता नहीं चल सका था.
हमारी आंखों के सामने मेरे बेटे को उठा ले गया...
गंगाधरन ने बताया, "श्रुतिक और मैं दोनों घर के बाहर आंगन में थे. तेंदुए ने अचानक छलांग लगाई और श्रुतिक पर हमला कर दिया. मैंने हेलमेट उठाकर तेंदुए की तरफ फेंका और चिल्लाने लगा. लेकिन तेंदुआ श्रुतिक को उठाकर सामने स्थित केंद्रीय विद्यालय की दीवार पर कूद गया और चला गया. तेंदुआ मेरे श्रुतिक मेरी आंखों के सामने से ही उठा ले गया."
ड्रोन की मदद से की जा रही तलाश
वन रेंज अधिकारी सुमित निर्मल ने बताया कि दो साल के बच्चे को तेंदुए द्वारा ले जाने की सूचना मिलने के बाद, ड्रोन, वन विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों की मदद से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.
पिछली घटनाएं:
- बेंडामाला निवासी नौ वर्षीय प्रफुल्ल तांबे को तेंदुआ उठाकर ले गया और मार डाला
- वडनेर निवासी साढ़े तीन साल के आयुष भगत को उसके घर के सामने से तेंदुआ उठाकर ले गया और मार डाला
- पंचले शिवरत में अपने घर के बाहर बहन के साथ खेलते समय सारंगधर थोराट नामक लड़के को तेंदुआ ने मार डाला.
तेंदुए के हॉटस्पॉट- नासिक जिले के सिन्नर, निफाड़, डिंडोरी, इगतपुरी, मालेगांव, चांदवाड़ और त्र्यंबकेश्वर तालुका को तेंदुए का हॉटस्पॉट कहा जा सकता है. गोदावरी, दरना और कडवा नदियां इन तालुकाओं से होकर बहती हैं और इन नदियों के आसपास गन्ने का एक बड़ा क्षेत्र है. चूंकि गन्ने के खेत तेंदुओं के छिपने और प्रजनन के लिए एक सुरक्षित स्थान हैं, इसलिए तेंदुए इन स्थानों पर बड़ी संख्या में घूमते हैं. साथ ही, तेंदुए शिकार की तलाश में अक्सर गांवों में घुसते हैं और बकरी, भेड़ और आवारा कुत्तों को निशाना बनाते हैं. इस कारण तेंदुओं की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है.
सावधानी के उपाय
अगर गन्ना काटने का काम चल रहा हो, तो आस-पास आग जलाकर रखें. इससे तेंदुए, भेड़िये, हिरण और जंगली जानवर पास नहीं आएंगे. कई बार तेंदुए छोटे बच्चों पर हमला करते देखे गए हैं. इसलिए, वन विभाग ने माता-पिता से अपील की है कि वे काम करते समय अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें.
