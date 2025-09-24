ETV Bharat / bharat

नासिक: सेना के जवान के दो साल के बेटे को उठा ले गया तेंदुआ, तलाश जारी

नासिक: सेना के जवान के दो साल के बेटे को उठा ले गया तेंदुआ, तलाश जारी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 24, 2025 at 2:29 PM IST 3 Min Read

नासिक: महाराष्ट्र के नासिक में सेना के जवान गंगाधरन के दो साल के बेटे को एक तेंदुआ उनके घर के बाहर से उठा ले गया. घटना 23 सितंबर की रात 10 बजे की है. अभी तक बच्चे का पता नहीं चला है, लेकिन वन विभाग और सेना के जवान बच्चे की तलाश कर रहे हैं. एक महीने पहले, राखी पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर, वडनेर इलाके में एक तेंदुए ने साढ़े तीन साल के बच्चे को उसके घर के बाहर से उठा ले गया था और उसे मार डाला था. इस घटना को एक महीना भी नहीं हुआ था कि उसी इलाके में स्थित आर्टिलरी सेंटर के रिकॉर्ड ऑफिस में काम करने वाले गंगाधरन के दो साल के बच्चे श्रुतिक को एक तेंदुआ उसके घर के बाहर से उठा ले गया. इसके बाद तेंदुआ जंगल में भाग गया. इस घटना की जानकारी मिलते ही गंगाधरन के परिवार ने वन विभाग, सेना के जवानों और ग्रामीणों के साथ मिलकर श्रुतिक की तलाश की. समाचार लिखे जाने तक श्रुतिक का पता नहीं चल सका था. रोती-बिलखती बच्चे की मां (NA) हमारी आंखों के सामने मेरे बेटे को उठा ले गया...

गंगाधरन ने बताया, "श्रुतिक और मैं दोनों घर के बाहर आंगन में थे. तेंदुए ने अचानक छलांग लगाई और श्रुतिक पर हमला कर दिया. मैंने हेलमेट उठाकर तेंदुए की तरफ फेंका और चिल्लाने लगा. लेकिन तेंदुआ श्रुतिक को उठाकर सामने स्थित केंद्रीय विद्यालय की दीवार पर कूद गया और चला गया. तेंदुआ मेरे श्रुतिक मेरी आंखों के सामने से ही उठा ले गया."