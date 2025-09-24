ETV Bharat / bharat

लेह में विरोध प्रदर्शन: छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, BJP ऑफिस में लगाई आग

लेह में विरोध प्रदर्शन के दौरान झड़प ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 24, 2025 at 2:04 PM IST 2 Min Read

लेह: लद्दाख के लेह में एक विशाल विरोध प्रदर्शन के दौरान बुधवार को पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई. यह विरोध प्रदर्शन लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हो रहा था. हालांकि, बाद में यह विरोध प्रदर्शन पुलिस और छात्रों के बीच एक झड़प में तब्दील हो गया, इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यालय में आग लगा दी. इसके अलावा पुलिस वैन सहित कई वाहनों को भी आग लगाने की खबर है. चार सूत्री समझौते पर वादाखिलाफी के लिए केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के खिलाफ क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वानचोक समेत कई लोग भूख हड़ताल पर हैं. उन की भूख हड़ताल का 15वां दिन है . विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान

इस बीच भूख हड़ताल पर बैठे 15 लोगों में से दो की हालत मंगलवार शाम बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.जानकारी के अनुसार इसके चलते एलएबी युवा शाखा ने विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया था.