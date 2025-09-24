लेह में विरोध प्रदर्शन: छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, BJP ऑफिस में लगाई आग
लद्दाख के लेह में एक विशाल विरोध प्रदर्शन के दौरान बुधवार को पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई.
Published : September 24, 2025 at 2:04 PM IST
लेह: लद्दाख के लेह में एक विशाल विरोध प्रदर्शन के दौरान बुधवार को पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई. यह विरोध प्रदर्शन लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हो रहा था. हालांकि, बाद में यह विरोध प्रदर्शन पुलिस और छात्रों के बीच एक झड़प में तब्दील हो गया,
इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यालय में आग लगा दी. इसके अलावा पुलिस वैन सहित कई वाहनों को भी आग लगाने की खबर है. चार सूत्री समझौते पर वादाखिलाफी के लिए केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के खिलाफ क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वानचोक समेत कई लोग भूख हड़ताल पर हैं. उन की भूख हड़ताल का 15वां दिन है .
#WATCH | Leh, Ladakh: BJP Office in Leh set on fire during a massive protest by the people of Ladakh demanding statehoothe d and the inclusion of Ladakh under the Sixth Schedule turned into clashes with Police. https://t.co/yQTyrMUK7q pic.twitter.com/x4VqkV8tdd— ANI (@ANI) September 24, 2025
विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान
इस बीच भूख हड़ताल पर बैठे 15 लोगों में से दो की हालत मंगलवार शाम बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.जानकारी के अनुसार इसके चलते एलएबी युवा शाखा ने विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया था.
#WATCH | Leh, Ladakh: A massive protest by the people of Ladakh demanding statehood and the inclusion of Ladakh under the Sixth Schedule turned into clashes with police in Leh. pic.twitter.com/VM3ICMkl4K— ANI (@ANI) September 24, 2025
राज्य का दर्जा देने की मांग
बता दें कि लेह एपेक्स बॉडी (LAB) ने सोमवार को घोषणा की थी कि उसके नेता तब तक अपनी भूख हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे जब तक कि राज्य का दर्जा और लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं. इतना ही नहीं एलबीए ने केंद्र सरकार के साथ तत्काल बैठक की मांग की थी और चेतावनी दी थी कि जनता का धैर्य जवाब दे रहा है. वहीं, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे. फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.
LAB और KDA के साथ बातचीत
यह प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहे हैं, जब केंद्रीय गृह मंत्रालय लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के साथ महीनों के गतिरोध के बाद लंबे समय से रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने जा रहा है.
LAB के सह-अध्यक्ष और पूर्व मंत्री चेरिंग दोरजय ने पुष्टि की है कि एलएबी और केडीए के सात-सात सदस्यों वाला एक 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्रालय के पैनल से मुलाकात करेगा. इस दल का नेतृत्व दो बार के पूर्व सांसद छेवांग करेंगे, जिनके साथ कई गैर-राजनीतिक प्रतिनिधि भी होंगे.
यह भी पढे़ं- बिष्णुपुर हमला: मणिपुर में सुरक्षा एजेंसियों ने नागरिकों से उग्रवादियों के बारे में जानकारी देने की अपील की