ETV Bharat / bharat

6 अक्टूबर की वार्ता से पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, सुरक्षा बलों की गोलीबारी पर रोष

24 सितम्बर को हुई झड़पों के बाद लेह एपेक्स बॉडी ने केंद्र सरकार से वार्ता करने से फिलहार पीछे हट गया.

Ladakh violence
लद्दाख हिंसा के बाद लेह में जारी कर्फ्यू. (PTI)
author img

By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : September 29, 2025 at 6:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन 24 सितंबर को अचानक हिंसक हो गया. आंदोलनकारियों ने कई जगहों पर हमले किए. स्थानीय भाजपा कार्यालय में आग लगा दी. इस हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने गोलियां चलायी, जिसमें 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गयी थी करीब 50 से अधिक लोग जख्मी हो गये. अब लेह एपेक्स बॉडी ने केंद्र सरकार के साथ निर्धारित वार्ता से पीछे हट गया.

प्रतिनिधिमंडल को 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनिधियों से मिलना था, लेकिन वरिष्ठ एलएबी नेता थुपस्तान छेवांग ने सोमवार को घोषणा किया कि जब तक प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी. संवाददाता सम्मेलन में छेवांग ने कहा कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है. 24 सितम्बर को हुई झड़पों के कारण जनता में उत्पन्न आक्रोश के कारण यह निर्णय लिया गया.

Ladakh violence
लद्दाख हिंसा में मारे गये व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए कर्फ्यू के बीच लेह में ले जाया जा रहा है. (PTI)

लेह में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए छेवांग ने कहा कि स्थिति को शांत करने और लोगों की आशंकाओं को दूर करने की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय, लद्दाख प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की है. उन्होंने कहा, "लोगों में दहशत और दुःख है. सबसे पहले इस पर ध्यान देना होगा. उसके बाद ही बातचीत पर विचार किया जा सकता है."

एलएबी ने इस घटना के संबंध में हिरासत में लिए गए सभी लोगों की रिहाई की भी मांग की है, जिनमें प्रसिद्ध पर्यावरणविद् और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हैं. एलएबी के एक घटक समूह द्वारा आहूत बंद के दौरान भड़की हिंसा के बाद लेह शहर में प्रतिबंध लागू हैं.

एक अलग बयान में, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) ने एलएबी की शर्तों का समर्थन किया. केडीए नेता सज्जाद कारगिली ने वांगचुक की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया है. उन्हें कई युवा नेताओं के साथ जोधपुर की जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है.

बता दें कि एलएबी लंबे समय से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहा है. इसी क्रम में सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर 2025 से भूख हड़ताल शुरू की थी. बाद में यही आंदोलन हिंसक हो गया.

Ladakh violence
एलएबी के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने सोमवार, 29 सितंबर को लेह, लद्दाख में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. (PTI)

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

LEH APEX BODYLADAKH STATEHOOD PROTESTSलद्दाख में प्रदर्शनलेह शीर्ष निकायLADAKH VIOLENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत ने पाकिस्तान से फाइनल जीतने के बावजूद एशिया कप ट्रॉफी क्यों नहीं ली? BCCI ने बताई वजह

मिडिल ईस्ट पर ट्रंप का बड़ा बयान, दिया कुछ विशेष होने का संकेत, गाजा डील होने की उम्मीद

नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

29 सितंबर 2025 का पंचांग: नवरात्रि के आठवें दिन करें मां की आराधना, मनोकामना होगी पूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.