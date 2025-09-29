ETV Bharat / bharat

6 अक्टूबर की वार्ता से पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, सुरक्षा बलों की गोलीबारी पर रोष

श्रीनगर: लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन 24 सितंबर को अचानक हिंसक हो गया. आंदोलनकारियों ने कई जगहों पर हमले किए. स्थानीय भाजपा कार्यालय में आग लगा दी. इस हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने गोलियां चलायी, जिसमें 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गयी थी करीब 50 से अधिक लोग जख्मी हो गये. अब लेह एपेक्स बॉडी ने केंद्र सरकार के साथ निर्धारित वार्ता से पीछे हट गया.

प्रतिनिधिमंडल को 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनिधियों से मिलना था, लेकिन वरिष्ठ एलएबी नेता थुपस्तान छेवांग ने सोमवार को घोषणा किया कि जब तक प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी. संवाददाता सम्मेलन में छेवांग ने कहा कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है. 24 सितम्बर को हुई झड़पों के कारण जनता में उत्पन्न आक्रोश के कारण यह निर्णय लिया गया.

लद्दाख हिंसा में मारे गये व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए कर्फ्यू के बीच लेह में ले जाया जा रहा है. (PTI)

लेह में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए छेवांग ने कहा कि स्थिति को शांत करने और लोगों की आशंकाओं को दूर करने की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय, लद्दाख प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की है. उन्होंने कहा, "लोगों में दहशत और दुःख है. सबसे पहले इस पर ध्यान देना होगा. उसके बाद ही बातचीत पर विचार किया जा सकता है."