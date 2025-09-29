'कानूनी बेड़ियां जरूरी हो गईं', हाई कोर्ट ने NIA की श्रीनगर सेंट्रल जेल मामले में जमानत खारिज की
एनआईए कोर्ट ने 9 दिसंबर, 2024 को अपीलकर्ता फिरोज अहमद डार की याचिका खारिज कर दी थी.
Published : September 29, 2025 at 4:56 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने उत्तरी कश्मीर के सोपोर निवासी की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें मानवीय आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत की मांग की गई थी. अदालत ने कहा कि याचिका झूठे आधार पर आधारित थी.
एनआईए कोर्ट का फैसला बरकरार
हाई कोर्ट ने एनआईए अदालत के फैसले को बरकरार रखा है. अदालत ने खासकर आतंकवाद से जुड़े मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य के व्यापक हितों के साथ संतुलित किए जाने पर जोर दिया. एनआईए कोर्ट ने 9 दिसंबर, 2024 को 32 वर्षीय फिरोज अहमद डार (अपीलकर्ता) की याचिका खारिज कर दी थी, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. वह 2019 में सेंट्रल जेल श्रीनगर में हुई एक घटना से जुड़े आतंकवाद से जुड़े अतिरिक्त आरोपों का सामना कर रहा है.
जस्टिस शहजाद अजीम और न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा कि, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जो कानून के शासन द्वारा शासित है, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है. हालांकि, कभी-कभी समाज के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए कानूनी बंधन आवश्यक हो जाते हैं.
अपीलकर्ता फिरोज अहमद डार श्रीनगर सेंट्रल जेल में बंद है
अपीलकर्ता फिरोज अहमद 2013 के एक हत्या के मामले (FIR संख्या 48/2013) में दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद पहले से ही सेंट्रल जेल, श्रीनगर में बंद है. उसने अपनी मां की गंभीर बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी. उसने दावा किया कि उसकी मां गंभीर अवसाद और आत्महत्या के विचारों से ग्रस्त थी. ऐसे में वह ही अकेला पुरुष सदस्य है जो किसी विशेषज्ञ की मदद लेकर अपनी मां का इलाज कराने के लिए उपलब्ध था.
मां की बीमारी को लेकर अंतरिम जमानत मांगी थी फिरोज ने
रिकॉर्ड की जांच करने पर, जजों ने बताया कि डार ने विशेष अदालत को यह दावा करके गुमराह किया था कि वह अपनी मां की देखभाल के लिए उपलब्ध परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य था. अधिकारियों ने पाया कि उसके पिता, भाई और बहन घर पर मौजूद थे. रिकॉर्ड की जांच करने पर, जजों ने आगे बताया कि, आरोपी का एक भाई है जो मां की देखभाल कर सकता है. साथ ही यह भी कहा कि यूए(पी) अधिनियम की धारा 43-D जमानत देने पर रोक लगाती है, जब तक कि अदालत इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है.
पीठ ने अपने फैसले में कहा...
मामले के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, एकमात्र अचूक निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है, वह यह है कि स्पेशल कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता की यह दलील कि उसे अपनी मां के इलाज के लिए घर पर रहने की आवश्यकता है, विशेष न्यायालय द्वारा की गई जांच में गलत साबित हुई है.
अपीलकर्ता गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है
अपीलकर्ता वर्तमान में जेल में रहते हुए दर्ज की गई एक बाद की प्राथमिकी (संख्या 19/2019) के तहत गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है. आरोपों में डार सहित जेल के कैदियों द्वारा एक सुनियोजित साजिश शामिल है, जिसने कथित तौर पर देश-विरोधी नारे लगाए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, विस्फोटों और आगजनी के लिए जेल के एलपीजी गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल किया और भागने के लिए जेल की दीवार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया.
अंतरिम जमानत की अपील खारिज
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि कैदियों ने श्रीनगर सेंट्रल जेल के अंदर एक आतंकवादी गिरोह बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य गैरकानूनी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना था. आरोपों में यूएपीए की धारा 13, 16 और 18 शामिल हैं. अपील खारिज करते हुए, हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता के मामलों में व्यापक मानदंडों पर विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया. बेंच ने कहा, "इसलिए, स्वतंत्रता के मामलों पर विचार करते समय, अदालत को व्यापक मानदंडों पर विचार करना होगा, ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा, संप्रभुता और हित के बीच संतुलन बनाया जा सके."
अदालत ने यूएपीए की धारा 43-डी(5) के तहत वैधानिक प्रतिबंध की कठोरता का भी हवाला दिया, जिसके तहत यदि कोर्ट को यह विश्वास हो जाए कि आरोपी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य है तो जमानत देने से इनकार किया जा सकता है. अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद थी.
इसके अलावा, मुकदमे में देरी से संबंधित विवाद पर विचार करते हुए, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 'गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2024) 5 एससीसी 403' में सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक रूप से माना था कि गंभीर अपराधों से संबंधित मुकदमे में देरी, जैसा कि इस मामले में शामिल है, को जमानत देने के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है."
बेंच ने कहा कि अपीलकर्ता ने जमानत देने के लिए असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का कोई ठोस औचित्य नहीं दिया है. खासकर जब सामग्री से पता चलता है कि अपीलकर्ता पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और जेल में रहने के दौरान उसने वे अपराध किए हैं जिनके लिए वह जमानत मांग रहा है."
अपील को योग्यताहीन मानते हुए, खंडपीठ ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया. इसने यह भी स्पष्ट किया कि बर्खास्तगी से मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. बेंच ने यह स्पष्ट करते हुए कहा, की गई टिप्पणियां वर्तमान अपील के निर्णय तक ही सीमित हैं और मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी.
ये भी पढ़ें: आतंकवाद के शिकार नागरिकों को मुआवजा देने संबंधी मामला, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला