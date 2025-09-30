ETV Bharat / bharat

रंगोली विवाद पर महाराष्ट्र के मंत्री का बयान, अहिल्यानगर की घटना पर कानून अपना काम करेगा

महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान. ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 30, 2025 at 3:46 PM IST 3 Min Read

नागपुर: महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहाकि महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अहिल्यानगर घटना पर एएनआई से बात करते हुए, महाराष्ट्र के मंत्री ने मुस्लिम समुदाय से पैगंबर मोहम्मद के जीवन का अध्ययन करने और यह जानने का आह्वान किया कि उन्होंने "घृणा का जवाब प्रेम से दिया." "मैं मुस्लिम समुदाय से कहना चाहूंगा कि अगर हम पैगंबर मोहम्मद के जीवन का अध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि उन्होंने हमेशा घृणा का जवाब प्रेम से दिया. अगर ऐसी कोई घटना हुई है, तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार और अच्छा प्रशासन है. हम सभी को प्रशासन के पास जाकर इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए." हमें ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिए, जिससे समाज, देश या राष्ट्र का नाम खराब हो. ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. मैंने स्थानीय पुलिस अधीक्षक से बात की. उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने रंगोली बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है. उन्हें गिरफ्तार भी किया है. और वे चाहे कोई भी हों, चाहे उनका समुदाय कुछ भी हो, कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी. अहिल्यानगर पुलिस के एक बयान के मुताबिक, एक विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद 30 लोगों को हिरासत में लिया गया और पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा. गौर करें तो नवरात्रि समारोह के दौरान किसी ने एक धार्मिक समुदाय के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक तत्वों से रंगोली बनाई थी. रंगोली में आपत्तिजनक सामग्री देखकर, समुदाय के लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई.