रंगोली विवाद पर महाराष्ट्र के मंत्री का बयान, अहिल्यानगर की घटना पर कानून अपना काम करेगा

अहिल्यानगर पुलिस के मुताबिक, विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद 30 लोगों को हिरासत में लिया गया और पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा.

Ahilyanagar Incident
महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान. (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2025 at 3:46 PM IST

नागपुर: महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहाकि महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अहिल्यानगर घटना पर एएनआई से बात करते हुए, महाराष्ट्र के मंत्री ने मुस्लिम समुदाय से पैगंबर मोहम्मद के जीवन का अध्ययन करने और यह जानने का आह्वान किया कि उन्होंने "घृणा का जवाब प्रेम से दिया."

"मैं मुस्लिम समुदाय से कहना चाहूंगा कि अगर हम पैगंबर मोहम्मद के जीवन का अध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि उन्होंने हमेशा घृणा का जवाब प्रेम से दिया. अगर ऐसी कोई घटना हुई है, तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार और अच्छा प्रशासन है. हम सभी को प्रशासन के पास जाकर इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए."

हमें ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिए, जिससे समाज, देश या राष्ट्र का नाम खराब हो. ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. मैंने स्थानीय पुलिस अधीक्षक से बात की. उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने रंगोली बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है. उन्हें गिरफ्तार भी किया है. और वे चाहे कोई भी हों, चाहे उनका समुदाय कुछ भी हो, कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी.

अहिल्यानगर पुलिस के एक बयान के मुताबिक, एक विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद 30 लोगों को हिरासत में लिया गया और पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा.

गौर करें तो नवरात्रि समारोह के दौरान किसी ने एक धार्मिक समुदाय के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक तत्वों से रंगोली बनाई थी. रंगोली में आपत्तिजनक सामग्री देखकर, समुदाय के लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई.

इसके बाद, एक प्राथमिकी दर्ज की गई और रंगोली बनाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, समूह अब भी आश्वस्त नहीं था, और उन्होंने तोफखाना पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कोटला में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

अहिल्यानगर पुलिस के अनुसार, आधे घंटे बाद, जब उन्होंने प्रदर्शनकारियों को अपना प्रदर्शन समाप्त करने के लिए मनाने की कोशिश की, तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया. इसके जवाब में, पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा. भीड़ तितर-बितर हो गई है और अब इलाका शांतिपूर्ण है.

एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, और मामले की जांच जारी है. इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्यानगर में हुई हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश का संकेत दिया है.

यहां कथित रूप से आपत्तिजनक रंगोली के विरोध में हुए प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया गया. पत्रकारों से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने जनता का ध्रुवीकरण करने के कथित प्रयास की निंदा की.

मुख्यमंत्री ने कहा, "जिस तरह से कुछ बोर्ड लगाए जा रहे हैं, हमें देखना होगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है. हमें यह भी देखना होगा कि कौन सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है. क्या कोई हमें उसी तरह ध्रुवीकृत करने की कोशिश कर रहा है, जैसा लोकसभा चुनावों के दौरान किया गया था? सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह से लोगों के बीच तनाव पैदा करना गलत है."

ये भी पढ़ें - किसी ने सड़क पर लिख दिया 'आई लव मोहम्मद', हिंसक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज

