पटना: बिहार की राजनीति में कभी वामपंथी दलों का लोहा माना जाता था. जहां किसानों और मजदूरों के हक की लड़ाई जोर-शोर से लड़ी जाती थी, लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव घटता गया. अब 2025 के विधानसभा चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दल फिर से अपने पुराने जोश और ताकत के साथ लौटेंगे, या इतिहास के पन्नों में ही समा जाएंगे?

बिहार में वाम की राजनीति: आपको बता दें कि बिहार में वामपंथी दल कभी मजबूत ताकत माने जाते थे.नब्बे के दशक के अंत तक विधानसभा में इनके 30 से अधिक विधायक थे. जनआंदोलनों, मजदूर-किसान संघर्षों और शिक्षा के मुद्दों पर इनकी पकड़ मजबूत थी. जैसे-जैसे मंडल राजनीति, पहचान की सियासत और क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ा, वामपंथी दल पीछे होते गए. 2015 के चुनाव में उन्हें सिर्फ 3 सीटें और 3.5% वोट ही मिल सके.

बड़े गठबंधनों में हाशिए पर वाम: हालांकि, 2020 में उन्होंने छात्र आंदोलनों, किसान मुद्दों और गरीब तबकों की लड़ाई के जरिए 16 सीटों पर जीत हासिल की और वोट प्रतिशत बढ़ाकर 4.6% तक पहुंचाया. CPI(ML) की अगुवाई में ये पार्टियां एक बार फिर जनसरोकारों से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं. बावजूद संसाधनों की कमी, बड़े गठबंधनों में हाशिए पर धकेल दिए जाने और जातीय समीकरणों की राजनीति के चलते इन्हें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

बिहार में गहरा जनाधार: बिहार में वामपंथ की वापसी संभव है, लेकिन इसके लिए लगातार जमीनी मेहनत, नेतृत्व की एकता और वैकल्पिक राजनीति का मजबूत खाका पेश करना जरूरी होगा. बिहार की राजनीति में वामपंथी आंदोलन का एक गौरवशाली इतिहास रहा है. 1950-60 के दशक में यह राज्य वाम विचारधारा का मजबूत केंद्र था. मिथिलांचल, शाहाबाद, मगध और पूर्णिया जैसे क्षेत्रों में इनका गहरा जनाधार था. पटना जैसे शहरी इलाकों में भी वाम दलों की मजबूत मौजूदगी देखी जाती थी.

जनता के बीच अपनी खोई जमीन: हालांकि, समय के साथ जातीय राजनीति और क्षेत्रीय दलों के उभार ने वामपंथ को हाशिए पर पहुंचा दिया. अब 2025 के विधानसभा चुनावों में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये दल फिर से जनता के बीच अपनी खोई जमीन हासिल कर पाएंगे या फिर उनकी वापसी 2020 तक ही सीमित रह जाएगी.

बिहार में सीपीआई की स्थापना और वामपंथ का उदय: कामरेड रामनरेश पांडे के अनुसार, बिहार में 20 अक्टूबर 1939 को मुंगेर में सीपीआई की स्थापना हुई थी. उस समय बिहार-झारखंड अलग नहीं था, लेकिन हर जिले में सीपीआई का मजबूत संगठन था. आजादी के बाद 1956 में बरौनी विस उपचुनाव में सीपीआई के चंद्रशेखर सिंह की जीत ने बिहार में वामपंथ की ताकत को उजागर किया. उस समय सभी अखबारों ने लिखा था कि 'बिहार में एक लाल सूर्य का उदय हुआ है'. इस जीत के बाद वामपंथ ने राज्य में अपनी पकड़ और मजबूत की.

बिहार में 1970 के दशक में वामपंथी ताकत का विस्तार: कामरेड रामनरेश पांडे के अनुसार 1970 के दशक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) बिहार में मजबूत हुई. 1972 में पार्टी ने 35 सीटें जीतीं. पार्टी के संस्थापक सुनील मुखर्जी बिहार में विरोधी दल के नेता बने. वामपंथी दलों ने राजद के साथ गठबंधन किया और 8 सांसद लोकसभा पहुंचे. आज भी सीपीआई बिहार के 38 जिलों में सक्रिय और प्रभावशाली है.

" 1972 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 35 सीटों पर जीत दर्ज की. बिहार पार्टी के संस्थापक कॉमरेड सुनील मुखर्जी को उस समय विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली, जिससे पार्टी को राजनीतिक मुख्यधारा में बड़ी पहचान मिली."-रामनरेश पांडे, राज्य सचिव, सीपीआई

CPI के 8 सांसद बिहार से लोकसभा पहुंचे: रामनरेश पांडे ने बताया कि पार्टी को पहचान मिलने के बाद बिहार में गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ.जहां वामपंथी दलों ने राजद के साथ समझौता किया. इस सहयोग का परिणाम यह रहा कि सीपीआई के 8 सांसद बिहार से लोकसभा पहुंचे. आज भी पार्टी राज्य के 38 जिलों में मजबूत संगठनात्मक स्थिति में है.

नक्सलबाड़ी आंदोलन से वाम दल दो में फाड़: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पांडे ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि 60 के दशक में वामपंथी राजनीति में विभाजन का दौर शुरू हुआ. 1964 में सीपीआई से अलग होकर सीपीएम का गठन हुआ और 1969 में नक्सलबाड़ी आंदोलन के बाद वाम आंदोलन दो हिस्सों में बंट गया.

गठबंधन में वाम दल का बेहतर प्रदर्शन: सीपीआई ने संसदीय मार्ग अपनाया, जबकि सीपीआई (एमएल) ने क्रांतिकारी रास्ते से सत्ता हासिल करने की नीति अपनाई. 1977 से 1995 तक वामपंथी दलों का प्रदर्शन बिहार में मजबूत रहा. 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा बनी वामपंथी पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें सीपीआई का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहा.

माले का चुनावी सफर और सीपीआई की भूमिका: रामनरेश पांडे ने बताया कि पहले माले चुनावी राजनीति में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन बाद में उसने भाग लेना शुरू किया. उन्होंने कहा कि बिहार में भले ही माले एक ताकत बन चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सीपीआई वामपंथ की सबसे बड़ी ताकत है.

सीट बंटवारे पर असंतोष: रामनरेश पांडे ने कहा कि जब सीपीआई ने बिहार में 35 सीटें जीती थीं, तब माले का कोई नाम नहीं था. 2020 में माले को 19 सीटें मिलीं और उन्होंने 12 सीटें जीतीं. अगर सीपीआई को भी उतनी सीटें मिलतीं, तो उसका प्रदर्शन और बेहतर होता.

वामपंथी दलों का शुरुआती उभार: बिहार में वामपंथी दलों का राजनीतिक सफर 1956 के बरौली उपचुनाव से शुरू हुआ, जहां सीपीआई के चंद्रशेखर सिंह ने पहली जीत दर्ज की. इसके बाद 1957 में सीपीआई ने 7 सीटें, 1962 में 12 सीटें और 1967 में 24 सीटों पर जीत हासिल की. यह दौर वामपंथ के लगातार उभार का था.

विपक्ष की भूमिका तक पहुंच: 1969 में सीपीआई ने 28 सीटें जीतीं और 1972 में 35 सीटों के साथ वह बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बनी. इस दौर में वामपंथ को मजदूरों, किसानों और बुद्धिजीवियों का व्यापक समर्थन मिला, जिससे पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत हुई.

वामपंथ का गिरता जनाधार: 1995 के बाद बिहार में वामपंथी दलों के जनाधार में गिरावट देखी गई. 90 के दशक में मंडल आंदोलन और सामाजिक न्याय की राजनीति के उभार ने वामपंथी ताकतों को कमजोर किया. इस दौरान CPI-ML का प्रभाव बढ़ा, जबकि पारंपरिक वाम दलों को अपने जनसमर्थन में कमी का सामना करना पड़ा.

1952 से 1970 तक का प्रभाव: 1952 से 1970 के दशक तक वामपंथी दलों का बिहार विधानसभा में मजबूत प्रतिनिधित्व था. उस दौर में उनकी सीटें लगातार बढ़ती रहीं और विधानसभा में इनकी गूंज साफ सुनाई देती थी. किसान-मजदूर आंदोलनों से जुड़ाव ने इन्हें व्यापक समर्थन दिलाया.

वामपंथी दलों की मजबूती का कारण: वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय के अनुसार, 60 के दशक में जब कांग्रेस पूरे देश में प्रभावी थी, तब वंचित और गरीबों की लड़ाई वामपंथी दल लड़ते थे। वामपंथ के कई संगठन मजदूर, छात्र और कामकाजी वर्ग के लिए अलग-अलग सक्रिय थे. बिहार में वामपंथी दल इसलिए मजबूत हुए क्योंकि वे गरीबों की लड़ाई को ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक नेतृत्व देते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में सीपीआई का मजबूत कैडर था, जिसने उनकी जमीनी पकड़ को मजबूत बनाया.

सीपीआई का उत्थान और पतन: अरुण पांडेय ने बताया कि सीपीआई का उत्थान और पतन जनशक्ति नामक अखबार के बंद होने से भी समझा जा सकता है. यह अखबार बिहार में वामपंथ की आवाज थी, जो अब बंद हो गया है. इसका बंद होना सीपीआई के कमजोर पड़ने का संकेत है. बिहार में वामपंथी दलों की राजनीतिक भूमिका में आई गिरावट को दर्शाता है.

"इमरजेंसी के बाद जेपी आंदोलन में वामपंथी दलों के कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखने से उनकी कमजोरी शुरू हुई. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल में वामपंथी दल लंबे समय तक शासन करने के बावजूद धीरे-धीरे अपनी पकड़ खोते गए."-अरुण पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

हिंदी भाषी क्षेत्रों में सीपीआई का थोड़ा प्रभाव: अरुण पांडेय ने कहा कि वामदल धीरे अपने वजूद को खोने लगी. हालांकि केरल में वामपंथी सरकार बची है. इसके अलावा हिंदी भाषी क्षेत्रों में सीपीआई का थोड़ा प्रभाव है, लेकिन पार्टी का नेतृत्व अंग्रेजी बोलने वाले करते हैं, जो गरीब मजदूरों की भाषा नहीं समझते. संयुक्त मोर्चा के समय वामपंथी नेता लोकसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री बने, जबकि ज्योति बसु प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन पोलित ब्यूरो ने मंजूरी नहीं दी.

बिहार में वामपंथी संघर्ष और वर्तमान स्थिति : 90 के दशक में बिहार में आईपीएफ का गठन हुआ जो गरीबों और भूमिहीनों के लिए संघर्ष करता था. उत्तर बिहार में लाल झंडा गाड़ कर जमींदारी के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और मध्य बिहार में खूनी संघर्ष बढ़ा. लालू प्रसाद के राजनीतिक उभार के बाद बिहार में वामपंथी दल धीरे-धीरे कमजोर हुए और पार्टी टूट गई. 2015 के बाद बीजेपी के खिलाफ वामपंथी दल एक साथ चुनाव लड़ने लगे, जिसका 2020 के चुनाव में कुछ सकारात्मक असर दिखा.

"बिहार और देश में वामपंथी दलों के कमजोर होने के कई कारण हैं. कांग्रेस के प्रति वामपंथी दलों का झुकाव उनके जनाधार को कमजोर करने वाला मुख्य कारण रहा. इसके साथ ही नए कैडर का पार्टी से जुड़ाव न होना भी बड़ी समस्या है." -रवि उपाध्याय के अनुसार, वरिष्ठ पत्रकार

छात्र संगठन और मजदूर यूनियन की भूमिका: बिहार में धीरे-धीरे वामपंथी दलों के छात्र संगठन कमजोर हो गए हैं, जबकि मजदूर यूनियनों में पहले उनका एकाधिकार था. अब अन्य राजनीतिक दल भी मजदूर संगठनों में प्रभावी हो रहे हैं. बिहार में लालू यादव के भरोसे वामपंथी दलों की राजनीति बनी रही.

