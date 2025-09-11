जानें केरल की एक वामपंथी पंचायत का हाल, 78 साल बीत गए आजादी के, फिर भी विपक्ष ZERO
केरल में वामपंथी शासन वाली पंचायत करिवेल्लूर पेरालम पंचायत में 1947 से एक भी विपक्षी सदस्य नहीं चुना गया है.
Published : September 11, 2025 at 3:52 PM IST
कन्नूर: 1947 में अपने गठन के बाद से केरल के कन्नूर जिले के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित कासरगोड की सीमा से लगे करिवेल्लूर पेरालम पंचायत सीट वामपंथियों का एक अटूट गढ़ रही है. इस पंचायत के इतिहास में कभी भी एक भी विपक्षी सदस्य नहीं रहा है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) लगातार इस क्षेत्र पर शासन करते रहे हैं.
पिछले स्थानीय निकाय चुनावों में, इस पंचायत में 14 सीटें थीं, जिन पर सभी वामपंथियों का कब्जा था. हालांकि, हाल ही में हुए वार्ड पुनर्विभाजन के बाद, सीटों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है. यह चुनाव और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा सहित राजनीतिक पर्यवेक्षक इस बात पर कड़ी नजर रख रहे हैं. ऐसे में बड़ा सवाल क्या यह बदलाव अंततः विपक्ष को करिवेल्लूर पेरालम में प्रतिनिधित्व दिला पाएगा.
गौर करें तो यह पंचायत किसानों के संघर्षों की विरासत से ओतप्रोत है. और उन्हें शहीदों के स्मारकों द्वारा याद किया जाता है. यह इसकी गहरी वामपंथी पहचान को रेखांकित करता है. दशकों से यहां का नेतृत्व अटल रहा है. 1947 से लेकर अब तक करिवेल्लूर पेरालम पंचायत अध्यक्षों की सूची वामपंथी शासन की निरंतरता को दर्शाती है.
मौजूदा समय में इस पंचायत में 16 वार्ड शामिल हैं. इनमें मुख्य रूप से सीपीआई (एम) के सदस्य हैं. इसमें एलजेडी का एक सदस्य शामिल है. खास ये है कि एलजेडी भी केरल में एलडीएफ के साथ गठबंधन में है.
विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति के बावजूद, सीपीएम नेतृत्व और शासी निकाय आगामी स्थानीय चुनावों की सक्रिय तैयारी कर रहे हैं और पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों पर जोर दे रहे हैं. पंचायत के 16 वार्डों में वर्तमान में 21,105 पंजीकृत मतदाता हैं.
पंचायत अध्यक्ष ए वी लेजू ने चल रहे विकास प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा, "अन्य राजनीतिक दल विकास में बाधा नहीं डालते हैं और सभी विकास गतिविधियां एक साथ आगे बढ़ रही हैं."
लेजू ने प्रमुख उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया: "12 हेक्टेयर जमीन बंजर हो गई थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों के बावजूद, हम जिला ब्लॉक पंचायत निधि की बदौलत जिंदा बचे रहे. पंचायत में 33 पुस्तकालय हैं, जिन्होंने सिर्फ पढ़ने से परे सांस्कृतिक मित्रता को बढ़ावा दिया है."
उन्होंने सामाजिक कल्याण पहलों का भी जिक्र किया और कहा, "कई पुस्तकालयों को जीवन भावना परियोजना में शामिल किया गया है. इसका उद्देश्य सभी को आश्रय प्रदान करना है.
पंचायत को अत्यधिक गरीबी मुक्त घोषित किया गया है और इसे तीन स्वराज ट्रॉफी और दो बाल-मित्र पुरस्कार सहित 7 प्रमुख पुरस्कार मिले हैं. यह मान्यता हमारे विकास प्रयासों की सफलता को दर्शाती है."
हालांकि, जन कार्यकर्ता हरिदास राजनीतिक बहुलता के अभाव को एक लोकतांत्रिक चिंता बताते हैं. "कन्नूर जिले में करिवेल्लूर पेरालम एकतरफा सीपीएम पंचायत है. लोकतंत्र के फलने-फूलने के लिए, सभी राजनीतिक दलों की उपस्थिति जरूरी है. किसानों के संघर्षों और इतिहास का हवाला देते हुए, पुराने ढर्रे को जारी रखना पंचायत की प्रगति में बाधाएं पैदा कर रहा है."
उन्होंने आगे कहा, "देश के विकास का स्पष्ट मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक मज़बूत विपक्ष का होना जरूरी है. विपक्षी सदस्य अपने वार्डों की विकास संबंधी जरूरतों को राष्ट्रपति के ध्यानार्थ प्रशासनिक समिति के समक्ष उठाते हैं. वार्ड सदस्य थम्पन ने भी कहा, 'जरूरत पड़ने पर हम विपक्ष की भूमिका निभाते हैं.'"
हाल के लोकसभा चुनावों ने इस वामपंथी गढ़ में भी राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव के संकेत दिए हैं. जहां करिवेल्लूर पेरालम किसान आंदोलनों का एक ऐतिहासिक केंद्र बना हुआ है. वहीं कासरगोड संसदीय क्षेत्र में माकपा को भारी मतों का नुकसान हुआ है. भाजपा उम्मीदवार एमएल अश्विनी और कांग्रेस नेता राजमोहन उन्नीथन ने कई वार्डों में अच्छी-खासी बढ़त हासिल की है.
भाजपा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को उम्मीद है कि ये रुझान करिवेल्लूर पेरालम में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को प्रभावित करेंगे.
