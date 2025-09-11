ETV Bharat / bharat

जानें केरल की एक वामपंथी पंचायत का हाल, 78 साल बीत गए आजादी के, फिर भी विपक्ष ZERO

कन्नूर: 1947 में अपने गठन के बाद से केरल के कन्नूर जिले के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित कासरगोड की सीमा से लगे करिवेल्लूर पेरालम पंचायत सीट वामपंथियों का एक अटूट गढ़ रही है. इस पंचायत के इतिहास में कभी भी एक भी विपक्षी सदस्य नहीं रहा है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) लगातार इस क्षेत्र पर शासन करते रहे हैं.

पिछले स्थानीय निकाय चुनावों में, इस पंचायत में 14 सीटें थीं, जिन पर सभी वामपंथियों का कब्जा था. हालांकि, हाल ही में हुए वार्ड पुनर्विभाजन के बाद, सीटों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है. यह चुनाव और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा सहित राजनीतिक पर्यवेक्षक इस बात पर कड़ी नजर रख रहे हैं. ऐसे में बड़ा सवाल क्या यह बदलाव अंततः विपक्ष को करिवेल्लूर पेरालम में प्रतिनिधित्व दिला पाएगा.

गौर करें तो यह पंचायत किसानों के संघर्षों की विरासत से ओतप्रोत है. और उन्हें शहीदों के स्मारकों द्वारा याद किया जाता है. यह इसकी गहरी वामपंथी पहचान को रेखांकित करता है. दशकों से यहां का नेतृत्व अटल रहा है. 1947 से लेकर अब तक करिवेल्लूर पेरालम पंचायत अध्यक्षों की सूची वामपंथी शासन की निरंतरता को दर्शाती है.

मौजूदा समय में इस पंचायत में 16 वार्ड शामिल हैं. इनमें मुख्य रूप से सीपीआई (एम) के सदस्य हैं. इसमें एलजेडी का एक सदस्य शामिल है. खास ये है कि एलजेडी भी केरल में एलडीएफ के साथ गठबंधन में है.

विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति के बावजूद, सीपीएम नेतृत्व और शासी निकाय आगामी स्थानीय चुनावों की सक्रिय तैयारी कर रहे हैं और पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों पर जोर दे रहे हैं. पंचायत के 16 वार्डों में वर्तमान में 21,105 पंजीकृत मतदाता हैं.

पंचायत अध्यक्ष ए वी लेजू ने चल रहे विकास प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा, "अन्य राजनीतिक दल विकास में बाधा नहीं डालते हैं और सभी विकास गतिविधियां एक साथ आगे बढ़ रही हैं."

लेजू ने प्रमुख उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया: "12 हेक्टेयर जमीन बंजर हो गई थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों के बावजूद, हम जिला ब्लॉक पंचायत निधि की बदौलत जिंदा बचे रहे. पंचायत में 33 पुस्तकालय हैं, जिन्होंने सिर्फ पढ़ने से परे सांस्कृतिक मित्रता को बढ़ावा दिया है."