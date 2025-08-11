ETV Bharat / bharat

SIR को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन, रांची में वाम दलों ने निकाला मार्च, शामिल नहीं हुए इंडिया गठबंधन के अन्य दल - PROTEST AGAINST SIR IN RANCHI

बिहार में SIR को वापस लेने की मांग को लेकर रांची में मार्च निकाला गया. इसमें वाम दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए.

PROTEST AGAINST SIR IN RANCHI
विरोध प्रदर्शन करते वाम दलों के नेता (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2025 at 5:25 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 5:37 PM IST

5 Min Read

रांची: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी ने सोमवार को बिरसा चौक से धुर्वा स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय तक मार्च करने की घोषणा की थी. जानकारी यह दी गयी थी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में कराए गए SIR रिपोर्ट को वापस लेने और मशीन पठनीय मतदाता सूची जारी करने की मांग को लेकर यह मार्च INDIA ब्लॉक का मार्च होगा, जिसमें कांग्रेस, राजद, झामुमो और माले के साथ-साथ अन्य लेफ्ट पार्टियां एवं जनवादी संगठन हिस्सा लेंगे. लेकिन सोमवार को जब बिरसा मुंडा चौक से यह मार्च निकाला गया जब यह मार्च सिर्फ लेफ्ट पार्टियों का मार्च बनकर रह गया.

जानकारी देते सीपीआई (माले) के नेता (Etv Bharat)

रांची में ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपने कार्यालय में बैठक करते रहे. राजद संगठन के कई नेता राजधानी में रहने के बावजूद मार्च में शामिल नहीं हुए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला स्तर का भी कोई नेता मार्च में शामिल नहीं हुआ.

मीडियाकर्मियों ने जब इस मुद्दे को लेकर माले के नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने सभी को निमंत्रण दिया था, सबने प्रोटेस्ट मार्च में शामिल होने की सहमति भी दी थी लेकिन अब जब सहयोगी दल के नेता नहीं आये हैं तो उनसे ही ये बात पूछिये.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

रांची में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से प्रोटेस्ट मार्च के बीच सीपीआई माले एवं अन्य लेफ्ट संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रविकुमार को ज्ञापन सौंपा.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से लिखे गए ज्ञापन में मशीन द्वारा पठनीय मतदाता सूची उपलब्ध कराने, मतदाता सूची के विशिष्ट गहन पुनरीक्षण को बिहार में वापस लेने एवं विशिष्ठ गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को झारखंड में रद्द करने और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा चुनाव संबंधी लगाए गए तथ्यपरक आरोपों का जवाब देने की मांग की गई है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन में और क्या-क्या सौंपा गया है

सोमवार को जो ज्ञापन के. रविकुमार को सौंपा गया है उसमें कहा गया है कि मताधिकार, भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद है और प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह अधिकार हासिल है. मताधिकार से किसी नागरिक को वंचित करना या फर्जी मतों को तैयार करना लोकतंत्र की देह और आत्मा पर चोट करना है.

हर सच्चे भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह इस महत्वपूर्ण अधिकार के बारे में जागरूक रहे और इसकी रक्षा करे ताकि देश में आजादी के बाद मिली गणतंत्र को सुरक्षित रखा जा सके. भारत निर्वाचन आयोग, निष्पक्ष चुनाव संचालन, नागरिक के मताधिकार की रक्षा और स्वच्छ निर्वाचन के लिए कर्तव्यबद्ध है.

ज्ञापन के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग से यह मांग की गई है कि चुनाव आयोग हाल में बिहार में हुए मतदाता सूची के विशिष्ट गहन पुनरीक्षण को लेकर कई आशंकाएं हैं. विशेष गहन समीक्षा (SIR) के परिणामों से इन आशंकाओं की पुष्टि हो रही है. झारखंड में भी यह प्रक्रिया जारी है. ऐसे में बिहार में हुए SIR को वापस लिया जाए और झारखंड में चल रही प्रक्रिया को बंद किया जाए.

वोट चोरी के आरोप पर तथ्य के साथ स्पष्टीकरण दे आयोग

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्वाचन आयोग के आधिकारिक मतदाता सूची के हवाले से बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाताओं के पंजीकरण को दर्शाया. इसमें नये मतदाताओं के पंजीकरण से लेकर एक ही मतदाता के कई स्थानों पर नाम दर्ज होने को प्रमाणित रूप से उन्होंने पेश किया है. एक सजग, सचेत और तत्पर संस्था के नाते आप अवश्य ही उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से पेश किये गये तथ्यों से अवगत होंगे. इसे सपाट तरीके से भ्रामक कहने के बजाय आयोग को बिंदुवार मतदाताओं के समक्ष स्पष्टीकरण देना चाहिए.

बिहार में SIR के बाद लगभग 65 लाख लोगों के नाम सूची से हटाए जाने का जिक्र करते हुए ज्ञापन में कहा गया है कि हटाये गये लोगों की अलग-अलग श्रेणियों के तहत उनकी सूची अभी तक आपके जरिए सार्वजनिक नहीं की गई है. अतः मतदाताओं और उनके स्वार्थ में काम करने वाले राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों के लिए उनके बारे में जानना या मदद करना कठिन हो गया है.

डिजिटल माध्यम से पठनीय मतदाता सूची जारी करे आयोग

ज्ञापन में कहा गया है कि आज के समय में मतदान के लिए मशीन का इस्तेमाल हो रहा है. यह विडंबना ही होगी यदि मतदाता सूची डिजिटल माध्यमों से पठनीय नहीं हो. आपका लक्ष्य है कि निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन में मतदाताओं और उनके पक्ष में काम करने वाले राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी हो. यह डिजिटल उपकरणों से पठनीय मतदाता सूची की सहज उपलब्धता के बगैर संभव नहीं है.

भारत निर्वाचन आयोग से लेफ्ट पार्टियों के प्रतिनिधियों ने की ये मांगें-

  • बिहार में SIR को वापस ले लिया जाए और झारखंड में इस पर रोक लगायी आए.
  • डिजिटल उपकरणों पठनीय मतदाता सूची की सहज और सार्वजनिक उपलब्धता हो.
  • विगत चुनाव में फर्जी मतदाताओं के पंजीकरण से संबंधित जो भी सवाल उठ रहे हैं, आयोग उसके बारे में सार्वजनिक स्पष्टीकरण दे.
  • मतदान की सीसीटीवी फुटेज के लिए 45 दिनों की सीमाबद्धता हटाई जाए और इसकी उपलब्धता की गारंटी की जाए.

Last Updated : August 11, 2025 at 5:37 PM IST

ख़ास ख़बरें

श्रावणी मेला 2025: देवघर में कैसे स्थापित हुआ ज्योतिर्लिंग, शिव को क्यों प्रिय है जलार्पण, जनिए वह सब कुछ जो जानना है जरूरी

झारखंड के इस जिले में पाए जाते हैं '21 रहस्मयी शिवलिंग', नागवंशी इतिहास से है जुड़ा, जो स्वर्णरेखा नदी की बहती धारा के बीच है विराजमान

पौराणिक है पावेश्वर धाम, यहां के शिवलिंग पर कभी रावण ने की थी पूजा! जानें, इस पावन मंदिर की कहानी

400 एकड़ में फैले जंगल का है अपना रखवाला, सरकार से नहीं लेता सैलेरी, 100 साल से चली आ रही है परंपरा

