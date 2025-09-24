रेडलाइट एरिया से निकलकर तीन युवतियों ने लिखी अपनी नई पहचान की दास्तां
मुंबई के रेडलाइट एरिया से निकलकर अपने लिए सम्मानजनक जीवन जीने का रास्ता चुना. पढ़ें, विस्तार से.
Published : September 24, 2025 at 8:48 PM IST
मुंबई: जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए कई महिलाओं ने अपने हौसले और मेहनत से नई शुरुआत की हैं. तीन महिलाओं की ऐसी ही कहानी है जिन्होंने मुंबई के रेडलाइट एरिया से निकलकर अपने लिए सम्मानजनक जीवन जीने का रास्ता चुना. इन महिलाओं को इस दलदल से निकालने में मदद की सामाजिक संस्था 'अपने आप' ने.
यह संस्था करीब 150 से ज्यादा महिलाओं को इस दलदल से बाहर निकाल चुकी है. 5000 से अधिक महिलाओं के लिए काम कर रही है. इस वक्त हम आपको तीन महिलाओं की संघर्षपूर्ण कहानी बताने जा रहे हैं. यहां हम इन महिलाओं के सम्मान को कोई ठेस न पहुंचे इसलिए इन्हें इनके बदले हुए नाम से संबोधित करेंगे. मतलब कि यहां जिन पीड़ित महिलाओं के बारे में बताया जा रहा है उनके नाम काल्पनिक हैं.
तेजस्विनी की जिंदगी तब बदल गई, जब उनके पति की मृत्यु के बाद तीन छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई. घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी. दो वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल था. शुरू में उन्होंने लोगों के घरों में बर्तन धोकर परिवार चलाया, लेकिन बच्चों के बड़े होने और खर्च बढ़ने के कारण यह काम काफी नहीं था.
मजबूरी में वे कामाठीपुरा के देह व्यापार में चली गईं. लेकिन उनके मन में एक जिद थी कि वे इस दलदल से जल्द बाहर निकलेंगी. अपनी मेहनत और 'अपने आप' संस्था की मदद से आज तेजस्विनी एक कुशल दर्जी हैं. उनके पास कपड़े सिलने के ढेरों ऑर्डर आते हैं. उनकी प्रेरणा से 150 से ज्यादा महिलाएं इस दलदल से निकलकर नया रास्ता चुन चुकी हैं.
दामिनी की कहानी भी प्रेरणादायक है. परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए वे भी इस दलदल में आईं, लेकिन आज वे एक कुशल मेहंदी कलाकार हैं. दामिनी कहती हैं, "अब मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं जाता, जब मेरे पास मेहंदी की ऑर्डर न हो. हर दिन कम से कम दो ऑर्डर मिलते हैं. इससे मुझे अच्छी आमदनी होती है और मेरा परिवार भी चल रहा है." उनकी मेहनत ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया.
चंचला की कहानी दिल को छू लेती है. गरीब परिवार में जन्मी मुस्कान को एक व्यक्ति ने नौकरी का झांसा देकर मुंबई लाया. उसे बताया गया कि उसे किसी अच्छे घर में नौकरी मिलेगी. लेकिन 15 साल की उम्र में उसे कामाठीपुरा में बेच दिया गया. अनपढ़ होने के कारण वह उस व्यक्ति के झांसे में आ गई थी.
ईटीवी भारत से बात करते हुए चंचला ने कहा, "हमारे घर में चार बच्चे और माता-पिता थे. पैसे की तंगी हमेशा रहती थी. मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कमाऊं ताकि घर की मदद हो. गांव के एक व्यक्ति ने मुझे शहर में नौकरी दिलाने का वादा किया. लेकिन उसने मुझे कामाठीपुरा में बेच दिया. मेरा पूरा जीवन अंधेरे में चला गया."
चंचला ने कई बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली. उसे धमकियां दी गईं, यहां तक कि चेहरा खराब करने की धमकी भी मिली. वह कहती हैं, "मेरे पास कोई रास्ता नहीं था. यह जगह मेरे लिए जेल बन गई. मुझे मजबूरी में वह काम करना पड़ा, जो मैं नहीं चाहती थी."
दस साल तक इस दलदल में रहने के बाद चंचला ने हार मान ली थी, लेकिन 'अपने आप' संस्था ने उन्हें नया जीवन दिया. आज वे एक कुशल दर्जी हैं और थोड़ा-बहुत लिखना-पढ़ना भी सीख चुकी हैं.
'अपने आप' संस्था की सीईओ अभिलाषा रावत ने ईटीवी भारत से कहा, "हमारी संस्था 'अपने आप वुमन्स कलेक्टिव' वेश्यावृत्ति में फंसी महिलाओं को बाहर निकालने और उनके पुनर्वास के लिए काम करती है. हम इन महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं, कौशल्य प्रशिक्षण और उनके बच्चों को शिक्षा देते हैं. कई बार यह व्यवसाय पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता है, लेकिन हम इस सिलसिले को तोड़ना चाहते हैं. हम इन महिलाओं को सिलाई और मेहंदी जैसे कौशल सिखाते हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें."
आज ये महिलाएं कामाठीपुरा में ही अन्य महिलाओं के लिए सस्ते दामों में कपड़े सिल रही हैं. तेजस्विनी, दामिनी और चंचला (बदला हुआ नाम) जैसी महिलाओं की कहानियां बताती हैं कि हिम्मत और सही मदद से कोई भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है.
इसे भी पढ़ेंः