रेडलाइट एरिया से निकलकर तीन युवतियों ने लिखी अपनी नई पहचान की दास्तां

मुंबई: जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए कई महिलाओं ने अपने हौसले और मेहनत से नई शुरुआत की हैं. तीन महिलाओं की ऐसी ही कहानी है जिन्होंने मुंबई के रेडलाइट एरिया से निकलकर अपने लिए सम्मानजनक जीवन जीने का रास्ता चुना. इन महिलाओं को इस दलदल से निकालने में मदद की सामाजिक संस्था 'अपने आप' ने.

यह संस्था करीब 150 से ज्यादा महिलाओं को इस दलदल से बाहर निकाल चुकी है. 5000 से अधिक महिलाओं के लिए काम कर रही है. इस वक्त हम आपको तीन महिलाओं की संघर्षपूर्ण कहानी बताने जा रहे हैं. यहां हम इन महिलाओं के सम्मान को कोई ठेस न पहुंचे इसलिए इन्हें इनके बदले हुए नाम से संबोधित करेंगे. मतलब कि यहां जिन पीड़ित महिलाओं के बारे में बताया जा रहा है उनके नाम काल्पनिक हैं.

तेजस्विनी की जिंदगी तब बदल गई, जब उनके पति की मृत्यु के बाद तीन छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई. घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी. दो वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल था. शुरू में उन्होंने लोगों के घरों में बर्तन धोकर परिवार चलाया, लेकिन बच्चों के बड़े होने और खर्च बढ़ने के कारण यह काम काफी नहीं था.

मजबूरी में वे कामाठीपुरा के देह व्यापार में चली गईं. लेकिन उनके मन में एक जिद थी कि वे इस दलदल से जल्द बाहर निकलेंगी. अपनी मेहनत और 'अपने आप' संस्था की मदद से आज तेजस्विनी एक कुशल दर्जी हैं. उनके पास कपड़े सिलने के ढेरों ऑर्डर आते हैं. उनकी प्रेरणा से 150 से ज्यादा महिलाएं इस दलदल से निकलकर नया रास्ता चुन चुकी हैं.

दामिनी की कहानी भी प्रेरणादायक है. परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए वे भी इस दलदल में आईं, लेकिन आज वे एक कुशल मेहंदी कलाकार हैं. दामिनी कहती हैं, "अब मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं जाता, जब मेरे पास मेहंदी की ऑर्डर न हो. हर दिन कम से कम दो ऑर्डर मिलते हैं. इससे मुझे अच्छी आमदनी होती है और मेरा परिवार भी चल रहा है." उनकी मेहनत ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया.

चंचला की कहानी दिल को छू लेती है. गरीब परिवार में जन्मी मुस्कान को एक व्यक्ति ने नौकरी का झांसा देकर मुंबई लाया. उसे बताया गया कि उसे किसी अच्छे घर में नौकरी मिलेगी. लेकिन 15 साल की उम्र में उसे कामाठीपुरा में बेच दिया गया. अनपढ़ होने के कारण वह उस व्यक्ति के झांसे में आ गई थी.