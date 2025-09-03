ETV Bharat / bharat

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस तारा विस्तारा गंजू के ट्रांसफर की अनुशंसा पर विचार की मांग, 150 से अधिक वकीलों ने CJI को लिखा पत्र - JUSTICE TARA VISTARA GANJOO

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस तारा विस्तारा गंजू के कर्नाटक ट्रांसफर करने की अनुशंसा पर दोबारा विचार की मांग,150 से ज्यादा वकीलों ने लिखा पत्र

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस तारा विस्तारा गंजू की ट्रांसफर मामला
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस तारा विस्तारा गंजू की ट्रांसफर मामला (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 3, 2025 at 2:26 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 3:13 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस तारा विस्तारा गंजू के कर्नाटक ट्रांसफर करने की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा पर दोबारा विचार करने की मांग तेज पकड़ रही है. इस अनुशंसा पर पुनर्विचार करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के करीब 66 महिला वकीलों और 94 दूसरे वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई को पत्र लिखा है.

प्रमुख महिला वकीलों ने ट्रांसफर पर की दोबारा विचार की मांग : जिन प्रमुख महिला वकीलों ने जस्टिस तारा विस्तारा गंजू के कर्नाटक हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश पर दोबारा विचार करने की मांग की है उनमें अरुंधति काटजू, गीता लूथरा, मालविका राजकोटिया, स्वाति सुकुमार, दिव्या कपूर, मालविका त्रिवेदी और कादंबरी सिंह शामिल हैं. इसके अलावा 94 वकीलों में जो प्रमुख नाम शामिल हैं उनमें कीर्ति उप्पल, गौरव सरीन और माणिक डोगरा शामिल हैं.

जस्टिस तारा विस्तारा गंजू के कामों की तारीफ : चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में कहा गया है कि जस्टिस तारा विस्तारा गंजू ने विभिन्न मामलों में फैसले लिखे हैं भले ही वो कामर्शियल हों, रेंट, श्रम कानून या आर्बिट्रेशन से जुड़े हुए हों. सभी मामलों में जस्टिस तारा विस्तारा गंजू ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. पत्र में कहा गया है कि जस्टिस गंजू ने महिला और नये वकीलों को हमेशा ही आगे बढ़ाने का काम किया है. पत्र में कहा गया है कि जस्टिस गंजू के ट्रांसफर की अनुशंसा निश्चित रुप से न्यायपालिका के लिए खासा नुकसानदायक साबित होगा.

नियुक्ति और ट्रांसफर के दौरान पारदर्शिता की कमी का आरोप : दरअसल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 25 और 26 अगस्त को हुई बैठक में जस्टिस तारा विस्तारा गंजू को कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. बता दें कि 1 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में कहा है कि जजों की तुरंत नियुक्ति और ट्रांसफर के दौरान सलाह और पारदर्शिता की काफी कमी देखने को मिल रही है.

नियुक्ति और ट्रांसफर में बार एसोसिएशन को रखा जा रहा दूर : जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर में बार एसोसिएशन की कोई सलाह नहीं ली जा रही है. ये हाईकोर्ट और वकीलों दोनों के लिए नुकसानदायक है. दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा था कि हाईकोर्ट में पिछले दिनों हुई नियुक्तियों और ट्रांसफर से वकील हतप्रभ हैं. वकीलों को लगता है कि इन नियुक्तियों और ट्रांसफर में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है.

