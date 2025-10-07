ETV Bharat / bharat

माफी नहीं मागूंगा, भगवान ने करने पर मजबूर किया: CJI पर जूता उछालने वाले वकील का बयान

CJI पर जूता उछालने वाले वकील का बड़ा बयान ( ANI )

Published : October 7, 2025 at 11:28 AM IST | Updated : October 7, 2025 at 11:40 AM IST

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई पर सोमवार को जूता फेंकने का प्रयास करने वाले वकील राकेश किशोर ने कहा कि उन्हें अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं है. न्यूज एजेंसी एएनआई को मंगलवार को दिए इंटरव्यू में राकेश किशोर ने कहा कि वह खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की संरचना की बहाली की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए सीजेआई की टिप्पणी से आहत हैं. उन्होंने कहा कि 16 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, उस पर मुझे दुख हुआ. जस्टिस गवई ने यह कहकर इसका मजाक उड़ाया था कि 'जाओ मूर्ति से प्रार्थना करो कि उसका सिर वापस आ जाए'. जबकि हम देखते हैं कि जब दूसरे धर्मों के खिलाफ मामले आते हैं, जैसे हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर एक समुदाय विशेष ने कब्जा कर लिया था. जब इसे हटाने की कोशिश की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल पहले इस पर रोक लगा दी. नूपुर शर्मा के मामले में कोर्ट ने कहा कि आपने माहौल खराब कर दिया है. राकेश किशोर ने आगे कहा कि जब भी सनातन धर्म से जुड़े मामले आते हैं, चाहे वह जल्लीकट्टू हो या दही हांडी की ऊंचाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों ने मुझे आहत किया है. उन्होंने आगे कहा कि अगर आप राहत नहीं देना चाहते, तो कम से कम उसका मजाक तो मत उड़ाइए. याचिका खारिज होना अन्याय था. हालांकि, मैं हिंसा के खिलाफ हूं, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि एक आम आदमी, जिसका किसी समूह से कोई लेना-देना नहीं है, ने ऐसा कदम क्यों उठाया. ऐसा नहीं है कि मैं किसी नशे में था; यह उसकी हरकत पर मेरी प्रतिक्रिया थी. मुझे कोई डर नहीं है और मुझे कोई पछतावा नहीं है. मैंने कुछ नहीं किया, भगवान ने मुझसे करवाया. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, और राज्य सरकारों द्वारा बुलडोजर के इस्तेमाल संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए न्यायमूर्ति गवई की आलोचना की. राकेश किशोर ने आगे कहा कि मुख्य न्यायाधीश एक संवैधानिक पद पर आसीन हैं और उन्हें 'माई लॉर्ड' कहा जाता है, इसलिए उन्हें इसका अर्थ समझना चाहिए और गरिमा बनाए रखनी चाहिए. किशोर ने कहा कि मैं मुख्य न्यायाधीश और मेरा विरोध कर रहे लोगों से पूछता हूं कि क्या बरेली में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर योगी जी का बुलडोजर चलाना गलत था?

