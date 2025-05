ETV Bharat / bharat

सिद्धू मूसेवाला के पिता का बड़ा ऐलान, बेटे को न्याय दिलाने के लिए 2027 में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव - MOOSEWALA FATHER CONTEST ELECTIONS

बलकौर सिंह मानसा से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 27, 2025 at 10:49 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 11:41 PM IST 3 Min Read

मानसा: दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता, बलकौर सिंह ने अपने बेटे की पहली बरसी से ठीक दो दिन पहले एक बड़ा राजनीतिक धमाका किया है. उन्होंने घोषणा की है कि वे 2027 के विधानसभा चुनाव में मानसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे. यह घोषणा उन्होंने आज मानसा में कांग्रेस द्वारा आयोजित "संविधान बचाओ रैली" के दौरान मीडिया से बात करते हुए की. बलकौर सिंह ने इस मौके पर पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा और अपने बेटे की हत्या के इंसाफ में हो रही देरी पर निराशा व्यक्त की. बेटे की हत्या का इंसाफ दिलाने का संकल्प

चुनाव लड़ने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए बलकौर सिंह ने कहा, "मुझे अपने बेटे की हत्या का आज तक इंसाफ नहीं मिला है. तीन साल बीत गए हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने मुझे इंसाफ नहीं दिया." उन्होंने आगे कहा कि वे 2027 में मानसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और पंजाब विधानसभा में अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाएंगे. साथ ही, वे अपने क्षेत्र के लिए भी काम करते रहेंगे. अपराधियों के खुलेआम घूमने पर निराशा

बलकौर सिंह ने आरोप लगाया कि उनके बेटे के हत्यारे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं. उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के उस बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को हिरासत में लेने की बात कही थी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बातों में कोई सच्चाई नहीं है और गोल्डी बराड़ को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.

मानसा: दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता, बलकौर सिंह ने अपने बेटे की पहली बरसी से ठीक दो दिन पहले एक बड़ा राजनीतिक धमाका किया है. उन्होंने घोषणा की है कि वे 2027 के विधानसभा चुनाव में मानसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे. यह घोषणा उन्होंने आज मानसा में कांग्रेस द्वारा आयोजित "संविधान बचाओ रैली" के दौरान मीडिया से बात करते हुए की. बलकौर सिंह ने इस मौके पर पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा और अपने बेटे की हत्या के इंसाफ में हो रही देरी पर निराशा व्यक्त की. बेटे की हत्या का इंसाफ दिलाने का संकल्प

चुनाव लड़ने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए बलकौर सिंह ने कहा, "मुझे अपने बेटे की हत्या का आज तक इंसाफ नहीं मिला है. तीन साल बीत गए हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने मुझे इंसाफ नहीं दिया." उन्होंने आगे कहा कि वे 2027 में मानसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और पंजाब विधानसभा में अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाएंगे. साथ ही, वे अपने क्षेत्र के लिए भी काम करते रहेंगे. अपराधियों के खुलेआम घूमने पर निराशा

बलकौर सिंह ने आरोप लगाया कि उनके बेटे के हत्यारे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं. उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के उस बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को हिरासत में लेने की बात कही थी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बातों में कोई सच्चाई नहीं है और गोल्डी बराड़ को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. कांग्रेस की रैलियों को बताया कानून व्यवस्था की विफलता का सबूत

उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा पंजाब में संविधान बचाने के लिए आयोजित की जा रही रैलियों का समर्थन किया और कहा कि ये रैलियां इस बात का प्रमाण हैं कि पंजाब में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है. उन्होंने कहा कि पंजाब में दिनदहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार दोषियों को पकड़ने में नाकाम रही है. शुभदीप सिंह मूसेवाला को इंसाफ दिलाने का वादा

अपने बेटे, शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला की दुखद हत्या का जिक्र करते हुए बलकौर सिंह ने कहा कि उसे भी दिनदहाड़े गोलियां मारकर मार डाला गया था, लेकिन आज तक उसे इंसाफ नहीं मिला. उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ कहा कि तीन साल हो गए हैं और वे आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने उन्हें इंसाफ नहीं दिया. वे चुनाव लड़कर अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. यह भी पढ़ें- मदर्स डे पर सिद्धू मूसेवाला की मां को आई पुत्तर की याद, 'जस्टिस फॉर सिद्धू' संग बुलंद की आवाज - Mothers Day 2024

Last Updated : May 27, 2025 at 11:41 PM IST