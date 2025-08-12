नई दिल्ली: कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ की है. एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए, फैसल पटेल ने कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है. उन्होंने नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के मंत्रियों के कामकाज की भी तारीफ की. इसके साथ ही, उन्होंने कांग्रेस पर भी बयान दिया है.
फैसल पटेल ने कहा, "हमारे सशस्त्र बलों की वजह से देश सुरक्षित हाथों में है. मुझे लगता है कि वर्तमान में देश चलाने वाले नेता, नरेंद्र मोदी, डॉ. एस. जयशंकर, अमित शाह और राजनाथ सिंह कड़ी मेहनत कर रहे हैं. हमारे सामने महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं हैं, लेकिन वे अच्छा काम कर रहे हैं."
#WATCH | Congress stalwart Ahmed Patel’s Son, Faisal Patel says, "... Our country is in safe hands because of our Armed Forces. I feel that the leaders who are running the country right now, Narendra Modi, Dr S Jaishankar, Amit Shah, Rajnath Singh, and Sudhanshu Trivedi, are… pic.twitter.com/3Rp1D7Nzox— ANI (@ANI) August 12, 2025
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को कौन चला रहा है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. सशस्त्र बलों ने बहुत अच्छा काम किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कृष्ट नेतृत्व का परिचय देते हुए हमें एक बड़े संकट से बाहर निकाला है. यह बहुत बड़ी बात है. मुझे हमारे सशस्त्र बलों पर गर्व है. जयशंकर जी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है. जिस तरह से मोदी जी नौकरशाहों का चयन करते हैं, उन्हें नेता बनाते हैं और मंत्री पद पर बिठाते हैं, वह बहुत अच्छी बात है."
फैसल पटेल ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा?
कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा, "मैं कांग्रेस से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं. पूरी पार्टी मेरा परिवार है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेरे अच्छे संबंध हैं. मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी में हूं. मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, मैंने बस सार्वजनिक जीवन से ब्रेक लिया है. मैं सिर्फ कांग्रेस में हूं. गुजरात के लोग और स्थानीय नेता मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें कहते हैं."
#WATCH | Congress stalwart Ahmed Patel’s Son, Faisal Patel says, "... I am not upset with the Congress at all. The whole party is my family, and I have good relations with the senior leaders of the party... I am still in the Congress party... I have not left Congress, I have just… pic.twitter.com/3hLkgelCvk— ANI (@ANI) August 12, 2025
राहुल गांधी को मेहनती नेता बताया
राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक मेहनती नेता हैं. कांग्रेस में शशि थरूर, डीके शिवकुमार, रेवंत रेड्डी, दीपेंद्र हुड्डा और सचिन पायलट जैसे कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान नेता हैं. वे बहुत ही सक्षम नेता हैं. आंतरिक रूप से समस्याएं हैं, और मेरा मानना है कि पार्टी चलाने वाले वरिष्ठ नेताओं को उचित सलाह नहीं दी जा रही है. उनके सलाहकार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं. वे आते-जाते रहते हैं. वरिष्ठ नेताओं की सलाह पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है."
#WATCH | Congress stalwart Ahmed Patel’s Son, Faisal Patel says, "... Rahul Gandhi is a hardworking leader. There are some very bright and intelligent leaders in the Congress, like Shashi Tharoor, DK Shivakumar, Revanth Reddy, Deependra Hooda, and Sachin Pilot. They are very… pic.twitter.com/FbWLg9aODF— ANI (@ANI) August 12, 2025
सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे अहमद पटेल
गौरतलब है कि दिवंगत अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे और कांग्रेस के रणनीतिकार माने जाते थे. गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान फैसल पटेल ने टिकट की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने उनकी बहन मुमताज पटेल को टिकट दे दिया. इसके बाद फैसल पटेल ने कांग्रेस के लिए काम करना बंद करने की घोषणा कर दी थी और आरोप लगाया था कि उन्हें काम करने के उचित अवसर नहीं मिल रहे हैं.
