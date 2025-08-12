नई दिल्ली: कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ की है. एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए, फैसल पटेल ने कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है. उन्होंने नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के मंत्रियों के कामकाज की भी तारीफ की. इसके साथ ही, उन्होंने कांग्रेस पर भी बयान दिया है.

फैसल पटेल ने कहा, "हमारे सशस्त्र बलों की वजह से देश सुरक्षित हाथों में है. मुझे लगता है कि वर्तमान में देश चलाने वाले नेता, नरेंद्र मोदी, डॉ. एस. जयशंकर, अमित शाह और राजनाथ सिंह कड़ी मेहनत कर रहे हैं. हमारे सामने महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं हैं, लेकिन वे अच्छा काम कर रहे हैं."

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को कौन चला रहा है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. सशस्त्र बलों ने बहुत अच्छा काम किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कृष्ट नेतृत्व का परिचय देते हुए हमें एक बड़े संकट से बाहर निकाला है. यह बहुत बड़ी बात है. मुझे हमारे सशस्त्र बलों पर गर्व है. जयशंकर जी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है. जिस तरह से मोदी जी नौकरशाहों का चयन करते हैं, उन्हें नेता बनाते हैं और मंत्री पद पर बिठाते हैं, वह बहुत अच्छी बात है."

फैसल पटेल ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा?

कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा, "मैं कांग्रेस से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं. पूरी पार्टी मेरा परिवार है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेरे अच्छे संबंध हैं. मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी में हूं. मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, मैंने बस सार्वजनिक जीवन से ब्रेक लिया है. मैं सिर्फ कांग्रेस में हूं. गुजरात के लोग और स्थानीय नेता मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें कहते हैं."

राहुल गांधी को मेहनती नेता बताया

राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक मेहनती नेता हैं. कांग्रेस में शशि थरूर, डीके शिवकुमार, रेवंत रेड्डी, दीपेंद्र हुड्डा और सचिन पायलट जैसे कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान नेता हैं. वे बहुत ही सक्षम नेता हैं. आंतरिक रूप से समस्याएं हैं, और मेरा मानना है कि पार्टी चलाने वाले वरिष्ठ नेताओं को उचित सलाह नहीं दी जा रही है. उनके सलाहकार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं. वे आते-जाते रहते हैं. वरिष्ठ नेताओं की सलाह पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है."

सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे अहमद पटेल

गौरतलब है कि दिवंगत अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे और कांग्रेस के रणनीतिकार माने जाते थे. गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान फैसल पटेल ने टिकट की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने उनकी बहन मुमताज पटेल को टिकट दे दिया. इसके बाद फैसल पटेल ने कांग्रेस के लिए काम करना बंद करने की घोषणा कर दी थी और आरोप लगाया था कि उन्हें काम करने के उचित अवसर नहीं मिल रहे हैं.

