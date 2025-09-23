140 अनाथ शवों का अंतिम संस्कार किया तेलंगाना के साईबाबू ने, जानें क्यों
तेलंगाना के निजामाबाद जिले के दिचपल्ली मंडल के धर्माराम निवासी मद्दुकुरी साईबाबू अनाथों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं.
Published : September 23, 2025 at 4:34 PM IST
निजामाबाद: चाहे किसी ने कुछ हासिल किया हो या नहीं, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कम से कम चार लोगों को कंधा देने के लिए इकट्ठा करे. इसी कड़ी में तेलंगाना के निजामाबाद जिले के दिचपल्ली मंडल के धर्माराम निवासी मद्दुकुरी साईबाबू अनाथों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं.
पिछले दस वर्षों में, उन्होंने 140 अनाथों का अंतिम संस्कार किया है. पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट साईबाबू ने साल 2011 में 'इंदौर यूथ' स्वयंसेवी सेवा संगठन की स्थापना की और अनाथों और वंचितों के लिए सेवा कार्यक्रम चला रहे हैं.
इसी क्रम में, 2015 में एक दिन उन्हें एक फोन आया. दूसरे व्यक्ति ने बताया कि निजामाबाद में एक अनाथ का शव सड़ रहा है और अंतिम संस्कार के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है. इस पर, उन्होंने आगे आकर वहां मौजूद होने का नाटक करते हुए दाह संस्कार किया.
यह सेवा, जो उस समय शुरू हुई थी, आज भी जारी है. उन्होंने कहा, "एक शव के अंतिम संस्कार में 11,000 रुपये का खर्च आता है. अपने खर्च के अलावा, मैं किसी भी दानदाता से मदद लूंगा जो आगे आकर मदद करेगा."
साईबाबू ने बताया कि हिंदुओं की अस्थियों को वाराणसी ले जाकर गंगा नदी में मिलाया जा रहा है और वहां पूजा के रूप में अर्पित किया जा रहा है.
बता दें कि अनाथों के अंतिम संस्कार तेलंगाना के निजामाबाद के दिचपल्ली मंडल के धर्माराम गांव के मद्दुकुरी साईबाबू कर रहे हैं. यह भारत के कई प्रदेशों में अपनाई जाने वाली एक प्रथा है. इसमें समाज का एक वर्ग और अंतिम संस्कार करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद मृतक को सम्मान से अंतिम विदाई देने के लिए ये काम करता है. इसके साथ ही मृतक आत्मा को सद्गति प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी लेता है.
इस समुदाय में मद्दुकुरी साईबाबू एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने समाज के उन लोगों का अंतिम संस्कार करने का बीड़ा उठाया हुआ है. उन्होंने इसके लिए अपना जीवन समर्पित कर रखा है. ये उनका अंतिम संस्कार करते हैं, जिनका कोई जीवित रिश्तेदार जीवित नहीं हैं.
इस प्रथा के पीछे ये बात है कि हर किसी को से कम से कम 4 लोगों के अंतिम संस्कार में भाग लें. गौर करें तो ये अनाथ अपनी मृत्यु पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़ते हैं जो उनके अंतिम संस्कार में भाग ले सके. इसलिए उस समुदाय की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. इस समुदाय के कुछ लोग ये जिम्मेदारी लेते हैं, ताकि इन अनाथों की आत्मा को शांत मिल सके.
हिन्दू धर्म में आमतौर पर व्यक्ति के शरीर को आग में जलाकर अंतिम संस्कार पूरा किया जाता है. इस क्रिया को मुखाग्नि कहते हैं. इसमें चिता का अंतिम संस्कार किया जाता है. उसके बाद अस्थियों को इकट्ठा करके जलस्रोतों, जैसे गंगा जैसी पवित्र नदियों में में प्रवाहित कर दिया जाता है. इसके बाद, 10 दिनों के लिए घर के लोग और धार्मिक लोग भोजन करते हैं.
