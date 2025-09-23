ETV Bharat / bharat

140 अनाथ शवों का अंतिम संस्कार किया तेलंगाना के साईबाबू ने, जानें क्यों

द्दुकुरी साईबाबू (बीच में) अनाथों के अंतिम संस्कार की रस्म निभाते हुए. ( ETV Bharat )

Published : September 23, 2025 at 4:34 PM IST

निजामाबाद: चाहे किसी ने कुछ हासिल किया हो या नहीं, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कम से कम चार लोगों को कंधा देने के लिए इकट्ठा करे. इसी कड़ी में तेलंगाना के निजामाबाद जिले के दिचपल्ली मंडल के धर्माराम निवासी मद्दुकुरी साईबाबू अनाथों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं. पिछले दस वर्षों में, उन्होंने 140 अनाथों का अंतिम संस्कार किया है. पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट साईबाबू ने साल 2011 में 'इंदौर यूथ' स्वयंसेवी सेवा संगठन की स्थापना की और अनाथों और वंचितों के लिए सेवा कार्यक्रम चला रहे हैं. इसी क्रम में, 2015 में एक दिन उन्हें एक फोन आया. दूसरे व्यक्ति ने बताया कि निजामाबाद में एक अनाथ का शव सड़ रहा है और अंतिम संस्कार के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है. इस पर, उन्होंने आगे आकर वहां मौजूद होने का नाटक करते हुए दाह संस्कार किया. यह सेवा, जो उस समय शुरू हुई थी, आज भी जारी है. उन्होंने कहा, "एक शव के अंतिम संस्कार में 11,000 रुपये का खर्च आता है. अपने खर्च के अलावा, मैं किसी भी दानदाता से मदद लूंगा जो आगे आकर मदद करेगा." साईबाबू ने बताया कि हिंदुओं की अस्थियों को वाराणसी ले जाकर गंगा नदी में मिलाया जा रहा है और वहां पूजा के रूप में अर्पित किया जा रहा है.