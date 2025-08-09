चपंवात(उत्तराखंड): पिछले एक माह से भी अधिक समय से चल रही कैलाश मानसरोवर यात्रा का आखिरी यानी पांचवा जत्था शनिवार को टनकपुर पर्यटक आवास गृह से भोले के जयकारों के बीच रवाना हो गया है. पर्यटक आवास गृह टनकपुर के प्रबंधक मनोज कुमार व उनकी टीम ने सभी देश भर से मानसरोवर यात्रा में पहुंचे भोले के भक्तों को भोले नाथ के जयकारों पुष्प वर्षा के बीच हरी झंडी दिखाकर अगले पड़ाव को रवाना किया. मानसरोवर यात्रा 2025 के पांचों जत्थों के अंतिम दल में सबसे अधिक 50 यात्री शामिल हैं.

कैलाश मानसरोवर यात्रा के पांचवें जत्थे में देश के 16 राज्यों से 50 यात्री शुक्रवार की शाम को टनकपुर टीआरसी परिसर में पहुंचे थे. जहां पर टीआरसी प्रबंधन ने सभी यात्रियों का तिलक लगा अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत व अभिनंदन किया. समस्त मानसरोवर यात्री मां पूर्णागिरि पर्यावरण संरक्षण समिति के नन्हे बाल कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बीती शाम जमकर झूमे. साथ ही उत्तराखंड के कुमाऊं संस्कृति से भी रूबरू हुए. बीते तीन जुलाई को शुरू हुई यात्रा के अंतिम पांचवे जत्थे में देश के छत्तीसगढ़,दिल्ली,गुजरात,हरियाणा,हिमाचल प्रदेश,झारखंड,कर्नाटक, मध्यप्रदेश,महाराष्ट्र, राजस्थान,तमिलनाडु, तेलंगाना,त्रिपुरा,उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल सहित भारत वर्ष के कुल 16 राज्यों के 50 तीर्थ यात्री शामिल हैं.

मानसरोवर टनकपुर चंपावत के बीच मार्ग बाधित होने की वजह से टनकपुर टीआरसी परिसर से देर से रवाना किए गए. रक्षा बंधन के पावन अवसर पर सभी तीर्थ यात्रियों को मां पूर्णागिरी संरक्षण समिति की सांस्कृतिक टीम की नन्ही बच्चियों ने रक्षा सूत्र बांध सभी यात्रियों के सफल सुखद सुरक्षित यात्रा की भोले नाथ से कामना की. यात्रा को पर्यटक आवास गृह टनकपुर के प्रबंधक मनोज कुमार व उनकी टीम ने हरी झंडी दिखाकर पुष्प वर्षा के बीच अगले पड़ाव टनकपुर से भोलेनाथ की जयकारों के बीच रवाना किया.

बता दें उत्तराखंड में बीते पांच साल बाद मानसरोवर यात्रा शुरू हुई. धार्मिक यात्राओं में सबसे कठिन यात्राओं में शुमार मानसरोवर यात्रा को सरल सुलभ व सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार उत्तराखंड सरकार व कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रा सुविधाओं को इस बार बेहतर करने का प्रयास किया है. जिस वजह से मानसरोवर यात्रियों ने भी यात्रा सुविधाओ की जमकर तारीफ की है. मानसरोवर यात्रियों ने अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड सरकार से भी यात्रियों को सब्सिडी दिए जाने की बात कही. इस वर्ष पांचों मानसरोवर दलों में उत्तराखंड के केवल दो यात्री शामिल रहे. अन्य राज्यों से आए तीर्थ यात्रियों ने अपने राज्य से एक लाख तक की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने की बात कही. उनके अनुसार अगर उत्तराखंड सरकार भी अगली बार अपने यात्रियों को सब्सिडी देती है तो उत्तराखंड के लोग भी इस धार्मिक यात्रा में अधिक संख्या में शामिल हो सकेंगे.

उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तराखंड सरकार भी अगली बार जरूर अपने राज्य के लोगों के लिए सब्सिडी जारी करेगी. मानसरोवर यात्रा के अगले पड़ाव में रवानगी से पहले मां पूर्णागिरी पर्यावरण संरक्षण समिति ने यात्रियों से एक पेड़ भाई के नाम अभियान के तहत रक्षाबंधन के अवसर पर टीआरसी परिसर में पौधारोपण किया.

