सातवें फेज के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन, 1 जून को बिहार की 8 सीटों पर डाले जाएंगे वोट - Seventh Phase Of Lok Sabha Election

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 30, 2024, 7:24 AM IST | Updated : May 30, 2024, 7:53 AM IST

बिहार में 1 जून को 8 सीटों पर मतदान ( ETV Bharat )

Last Updated : May 30, 2024, 7:53 AM IST