ETV Bharat / bharat

यहां बच्चे 'लंगूर' बनकर माता-पिता के साथ 10 दिनों तक करते हैं पूजा, रामायण काल से जुड़ी है मान्यता

लंगूर की पोशाक में बच्चे. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 22, 2025 at 6:14 PM IST 3 Min Read