यहां बच्चे 'लंगूर' बनकर माता-पिता के साथ 10 दिनों तक करते हैं पूजा, रामायण काल से जुड़ी है मान्यता

बच्चों का लंगूर बनना और हनुमान जी की भक्ति में डूबना इस मेले को खास बनाता है. जानते हैं इस अनोखे 'लंगूर मेले' की कहानी.

लंगूर की पोशाक में बच्चे. (ETV Bharat)
अमृतसरः नवरात्रि का पवित्र मौका और अमृतसर का विश्व प्रसिद्ध श्री दुर्गियाना तीर्थ! यहां हर साल अक्टूबर के नवरात्रि में लगता है एक ऐसा मेला, जो दिल को छू लेता है. बच्चे लंगूर बनकर भगवान हनुमान जी को अपनी भक्ति अर्पित करते हैं. आइए, जानते हैं इस अनोखे 'लंगूर मेले' की कहानी, जहां छोटे-छोटे बच्चे लंगूर बनकर मंदिर में मस्ती और भक्ति का रंग बिखेरते हैं.

इस मेले की शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन, यानी 22 सितंबर 2025 से हो चुकी है. मंदिर के पंडित मेघ श्याम जी बताते हैं, "यह परंपरा सदियों पुरानी है. जो बच्चे लंगूर बनते हैं, उनके माता-पिता को भी खास नियमों का पालन करना पड़ता है. जैसे, चाकू से कटी चीज नहीं खाना, जमीन पर सोना, और चमड़े की चप्पल-जूते नहीं पहनना." ये नियम भक्ति को और गहरा करते हैं.

अमृतसर में लंगूर मेला. (ETV Bharat)

मेले क्यों है प्रसिद्धः

इस मेले की खास बात है कि यहां बच्चों को लंगूर बनाकर माता-पिता अपनी मन्नत पूरी होने की खुशी मनाते हैं. मान्यता है कि जिनके घर बेटा नहीं होता, वे यहां बोहड़ के पेड़ पर मौली बांधकर मन्नत मांगते हैं. जब मन्नत पूरी होती है, तो बच्चे को नवरात्रि में 10 दिन सुबह-शाम लंगूर की पोशाक में मंदिर लाया जाता है. दशहरे के अगले दिन एकादशी को यह पोशाक उतारी जाती है.

क्या है इतिहासः

इस मंदिर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है. कहते हैं, जब श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, तब लव-कुश ने उसे पकड़कर बोहड़ के पेड़ से बांध दिया था. युद्ध के दौरान हनुमान जी यहां आए और लव-कुश ने उन्हें भी बांध दिया. माता सीता ने उन्हें छुड़ाया और हनुमान जी जहां बैठे, वहां उनकी बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति प्रकट हुई. ऐसी मूर्ति दुनिया में सिर्फ दो जगह है- एक यहां और दूसरी अयोध्या में.

लंगूर बनने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होता हैः

  • 10 दिनों तक ज़मीन पर सोना चाहिए
  • लंगूर बनने वाले बच्चे और माता-पिता चमड़े के जूते, चप्पल या बेल्ट का उपयोग नहीं कर सकते
  • मंदिर में नंगे पैर प्रवेश करना अनिवार्य है
  • लंगूर बनने वाले बच्चों और उनके माता-पिता को इन दिनों चाकू से कटी हुई कोई भी चीज नहीं खानी होती
  • ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आवश्यक है
  • दूसरों के घर के अंदर न जाएं, दूसरों के घर का खाना न खाएं
  • तेल, शैम्पू या साबुन लगाना मना है
  • साबुन से कपड़े धोना वर्जित है
  • नवरात्रि के दौरान, श्री वड़ा हनुमान मंदिर में दस दिनों तक प्रतिदिन सुबह और शाम दर्शन करना अनिवार्य है
  • दशहरे के अगले दिन, एकादशी को श्री वड़ा हनुमान मंदिर में लंगूरों के वेश में सजे बच्चों की पोशाकें उतार दी जाती हैं

श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाः

पंडित मेघ श्याम कहते हैं कि जो श्रद्धालु जरूरतमंद हैं और अपने बच्चों के लिए लंगूर पोशाक नहीं बनवा सकते, उन्हें श्री दुर्गियाना कमेटी द्वारा पोशाक निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है. पंडित ने बताया कि जो श्रद्धालु विदेश, दूसरे राज्यों या जिलों से अपने बच्चों के लिए लंगूर बनाने आते हैं, उनके ठहरने के लिए श्री दुर्गियाना कमेटी द्वारा व्यवस्था की जाती है. उन्होंने बताया कि इस दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है.

