धराली आपदा: राहत और बचाव दलों के सामने लैंडस्लाइड बना बाधा, जगह-जगह गंगोत्री एनएच हुआ क्षतिग्रस्त - DHARALI UTTARKASHI DISASTER

धराली प्राकृतिक आपदा ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : August 6, 2025 at 9:32 AM IST | Updated : August 6, 2025 at 9:37 AM IST 3 Min Read

उत्तरकाशी: जिले के धराली में मंगलवार को आई प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है. अभी तक इस आपदा में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. बड़ी संख्या में लोग लापता हैं. अब लापता लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. आज सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन है. लेकिन लगातार हो रही बारिश इसमें बार-बार बाधा डाल रही है. देहरादून से चली राहत और बचाव टीमें रास्तों में फंसी हैं. एनडीआरएफ की टीम रास्ते में फंसी: देहरादून से एनडीआरएफ की टीम भी राहत और बचाव कार्य के लिए उत्तरकाशी के धराली के लिए रवाना हुई है. लेकिन ये टीम रास्ते में फंसी है. एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट अवनीश पुरोहित ने बताया कि हमारी दो टीम धराली के लिए रवाना हो गईं. पहली टीम भटवाड़ी में भूस्खलन होने से वहीं पर रुकी हुई है. भटवाड़ी के पास धंसी सड़क (Photo- ETV Bharat)

