हरिद्वार में डाट काली मंदिर पहाड़ी से भयानक लैंडस्लाइड, ट्रैक पर बोल्डर गिरने से रेल यातायात ठप

लैंडस्लाइड के बाद रेलवे ट्रैक पर गिरा मलबा ( Photo Courtesy- GRP )

हरिद्वार: शहर में काली मंदिर के पास पहाड़ी से भू स्खलन हो गया है. पहाड़ी से रेलवे ट्रैक पर मलबा गिर गया है. लोहे की जालियों को तोड़ते हुए बड़े बड़े पत्थर रेलवे ट्रैक पर जमा हो गये हैं. पत्थर गिरने से ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया है. हरिद्वार में रेलवे ट्रैक पर गिरा पहाड़ी से मलबा: सुरक्षा के चलते रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों को रोक दिया गया है. आज सोमवार 8 सितंबर की सुबह ही यह भू स्खलन हुआ है. इससे रेल यातायात प्रभावित हो गया है. कुछ दिन पहले भी इसी स्थान पर मलबा आया था. तब भी रेल यातायात प्रभावित हुआ था. हरिद्वार में लैंडस्लाइड से ठप हुआ रेल यातायात: इस घटना के बाद हरिद्वार-देहरादून और हरिद्वार-ऋषिकेश रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है. मौके पर रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए हैं. ट्रैक से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है. यात्रियों को स्टेशन पर ही इंतजार करना पड़ रहा है. अधिकारियों ने जल्द स्थिति सामान्य होने का भरोसा दिलाया है.