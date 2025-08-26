जम्मू: जम्मू-कश्मीर में लगातार भारी बारिश के कारण मंगलवार दोपहर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में भूस्खलन हो गया, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और 14 घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि कई लोगों के फंसे होने की आशंका है.

भूस्खलन के बाद जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित इस प्रसिद्ध मंदिर की तीर्थयात्रा स्थगित कर दी गई है. अधिकारियों के मुताबिक, दोपहर लगभग 3 बजे पहाड़ की ढलान ढह गई और पत्थर, शिलाखंड और चट्टानें तेजी से नीचे गिरने लगीं. अधिकारियों ने बताया कि अधक्वारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास बचाव अभियान जारी है. कटरा से पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक 12 किलोमीटर के घुमावदार रास्ते के लगभग आधे रास्ते में एक स्थान पर भूस्खलन हुआ.

मंदिर तक जाने के दो रास्ते हैं - हिमकोटि ट्रेक मार्ग पर सुबह से ही यात्रा स्थगित थी, लेकिन दोपहर 1.30 बजे तक पुराने मार्ग पर यात्रा जारी थी, जब अधिकारियों ने मूसलाधार बारिश को देखते हुए इसे अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला किया.

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "अधक्वारी में भूस्खलन की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 5 लोगों की जान चली गई और 14 अन्य घायल हो गए. बचाव अभियान जारी है."

पंजाब के मोहाली की किरण उन लोगों में शामिल थीं जो पत्थरों, पेड़ों और पत्थरों की बौछार में फंस गए. किरण को कटरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने कहा, "मैं दर्शन करने के बाद पहाड़ी से नीचे आ रही थी, तभी लोग चिल्लाने लगे. मैंने पत्थर गिरते देखे. मैं सुरक्षित जगह पर पहुंची, लेकिन घायल हो गई."

बाल-बाल बची एक अन्य लड़की ने कहा, "हम पांच लोगों का समूह थे, जिनमें से तीन घायल हैं."

तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जम्मू के कई हिस्सों में तबाही मचा दी है. इससे पहले दिन में डोडा जिले में बादल फटने की घटना में चार लोगों की मौत हो गई.

