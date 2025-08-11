ETV Bharat / bharat

झारखंड में उत्तराखंड जैसा हादसा, हजारीबाग में हुआ भूस्खलन, बभनबे पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरा - LANDSLIDE INCIDENT

झारखंड में भूस्खलन की घटना हुई है. हजारीबाग में पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर गया.

Landslide Incident In Hazaribag
हजारीबाग में भूस्खलन का दृश्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2025 at 6:13 PM IST

हजारीबाग: जिले में भूस्खलन की घटना हुई है. सोमवार को हजारीबाग के सदर प्रखंड स्थित बभनबे पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया. इस कारण इलाके के लोग दहशत में आ गए.पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरने से वहां भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया. राहत की बात यह रही कि इस आपदा में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ.

इधर, जैसे ही इस बात की जानकारी मिली भारी संख्या में लोग घटना स्थल पर पहुंच गए. स्थानीय लोगों के अनुसार पहले कभी इस तरह की घटना यहां नहीं हुई थी. लोगों का मानना है कि लगातार बारिश के कारण मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित बभनबे पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरा है.

हजारीबाग में भूस्खलन पर रिपोर्ट और जानकारी देते स्थानीय. (वीडियो-ईटीवी भारत)

घटना के बाद लोगों में दहशत

आपको बता दें कि घटना स्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर आबादी वाला इलाका है. हालांकि, भूस्खलन से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है. लेकिन पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरने से इलाके के लोगों में दहशत है. ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा नजारा पहले केवल उत्तराखंड या अन्य पहाड़ी राज्यों में देखा था. लेकिन अब हजारीबाग में भी पहाड़ के टूटकर गिरने की घटना हुई है.

प्रशासन ने उठाया एहतियातन कदम

इधर, घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. मुफस्सिल थाना प्रभारी कुणाल किशोर ने बताया कि “इलाके में एहतियात के तौर पर लोगों की आवाजाही रोक दी गई है. आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट पर रखा गया है और मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार आगे की तैयारी की जा रही है.”

Landslide Incident In Hazaribag
हजारीबाग में भूस्खलन का दृश्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

सुबह 6 बजे के आसपास हुई घटना

वहीं पूर्व मुखिया राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि सुबह लगभग 6:00 बजे के आसपास पहाड़ का हिस्सा टूटना शुरू हुआ था. उसके बाद से लगातार पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि हजारीबाग में पिछले 50 दिनों से लगातार बारिश हो रही है. ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी. इसी का परिणाम है कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया है. इन्होंने कहा कि इसकी जानकारी वन विभाग और जिला प्रशासन को भी दी गई है, ताकि प्रभावित क्षेत्र में बैरिकेडिंग कराई जा सके.

Landslide Incident In Hazaribag
हजारीबाग में भूस्खलन का दृश्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

पहली बार हजारीबाग में भूस्खलन

स्थानीय मोहम्मद मुरूल्ला ने बताया कि पहली बार हजारीबाग में भूस्खलन की घटना हुई है. गनीमत यह रही कि जिस समय घटना हुई कोई भी व्यक्ति पहाड़ के आसपास नहीं था अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. उन्होंने बताया कि आमतौर पर सुबह के वक्त लोग सैर-सपाटा और व्यायाम करने के लिए पहाड़ के आसपास आते थे. घटना के वक्त कोई भी व्यक्ति नहीं था. जो व्यक्ति दूर में थे उन्होंने पूरी घटना मोबाइल में कैद की है.

