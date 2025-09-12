ETV Bharat / bharat

बीरभूम में पत्थर की खदान में भूस्खलन, 6 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल

खदान में भस्खलन के कारण 6 की मौत ( सांकेति तस्वीर IANS )

Published : September 12, 2025 at 8:00 PM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के बीरभूम स्थित नलहाटी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर खदान में पत्थर निकालने के दौरान एक हादसा हो गया, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई.यह घटना शुक्रवार दोपहर हुई. घटना में तीन और खदान मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक दुर्घटना उस समय हुई, जब खदान में अचानक भूस्खलन हुआ. इसके चलते 6 मजदूरों की दबने से मौत हो गई. घटना में घायल हुए लोगों को रामपुरहाट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंत गई है. पत्थर निकालने के दौरान भूस्खलन

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अन्य दिनों की तरह दोपहर के समय भी मजदूर खदान से पत्थर निकाल रहे थे. उसी समय खदान के एक हिस्से में अचानक भूस्खलन हो गया और खदान में काम कर रहे नौ मजदूर भूस्खलन में दब गए. इलाके की अन्य पत्थर खदानों के मजदूर मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया. छह शव बरामद

इस दौरान छह मजदूरों के शव बरामद किए गए. तीन अन्य मजदूरों को गंभीर हालत में बचा लिया गया और रामपुरहाट सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया गया. फिलहाल पत्थरों को हटाकर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई और मजदूर भूस्खलन में तो नहीं दबा है.