बीरभूम में पत्थर की खदान में भूस्खलन, 6 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में खदान में हुए भूस्खलन के कारण छह लोगों की मौत हो गई है.
Published : September 12, 2025 at 8:00 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के बीरभूम स्थित नलहाटी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर खदान में पत्थर निकालने के दौरान एक हादसा हो गया, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई.यह घटना शुक्रवार दोपहर हुई. घटना में तीन और खदान मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए.
जानकारी के मुताबिक दुर्घटना उस समय हुई, जब खदान में अचानक भूस्खलन हुआ. इसके चलते 6 मजदूरों की दबने से मौत हो गई. घटना में घायल हुए लोगों को रामपुरहाट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंत गई है.
पत्थर निकालने के दौरान भूस्खलन
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अन्य दिनों की तरह दोपहर के समय भी मजदूर खदान से पत्थर निकाल रहे थे. उसी समय खदान के एक हिस्से में अचानक भूस्खलन हो गया और खदान में काम कर रहे नौ मजदूर भूस्खलन में दब गए. इलाके की अन्य पत्थर खदानों के मजदूर मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया.
छह शव बरामद
इस दौरान छह मजदूरों के शव बरामद किए गए. तीन अन्य मजदूरों को गंभीर हालत में बचा लिया गया और रामपुरहाट सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया गया. फिलहाल पत्थरों को हटाकर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई और मजदूर भूस्खलन में तो नहीं दबा है.
घायल मजदूरों में से एक नल्हति पुलिस स्टेशन के हरियोका गांव में रहता है. उसका नाम फिरोज शेख है. वह लगभग 30 साल का है. घायल फिरोज के एक रिश्तेदार शफीकुल आलम ने कहा, "यह घटना तब हुई जब दोपहर 2 बजे के आसपास उसमें भूस्खलन हो गया."
वहीं, ड्राइवर नजीरुल शेख ने कहा, "मुझे एक कार के लिए बुलाया गया था. यह कॉल दोपहर 2 बजे के आसपास आया था. मैं गया और चार लोगों को रामपुरत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया. दो लोगों को दूसरी कार में लाया गया. सभी छह की मौत हो गई. मुझे दुर्घटना का सटीक जानकारी नहीं है. हालांकि, मैंने सुना कि एक दुर्घटना खदान में हुई थी."
घायलों की हालत गंभीर
एक को छोड़कर शेष मृत और घायल मजदूरों के नाम और पते की कोई जानकारी नहीं मिली है. यह ज्ञात है कि स्थानीय निवासी आमतौर पर क्षेत्र में पत्थर की खदानों में काम करते हैं. अस्पताल के सूत्रों के अनुसार तीन घायलों लोगों की हालत गंभीर है. एक बार उनकी हालत स्थिर हो जाने के बाद उन्हें बर्दवान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है.
