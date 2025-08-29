चमोली (उत्तराखंड): चमोली जिले में भारी बारिश लोगों पर आफत बनकर टूर रही है. भारी बारिश के कारण भूस्खलन की चपेट में कई लोग आ रहे हैं. वहीं चमोली के देवाल विकासखंड के दूरस्थ गांव मोपाटा में भूस्खलन से आए मलबे में पति-पत्नी दब गए. जबकि दो लोग भूस्खलन की चपेट में आने से घायल हो गए. घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल लाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है.

मलबे में दबे पति-पत्नी: भारी बारिश के कारण चमोली में हाईवे जगह-जगह बंद हैं. भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है. क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति फिलहाल ठप है. पेयजल समस्या से यहां के स्थानीय ग्रामीण विगत कई दिनों से जूझ रहे हैं. टैंकरों के माध्यम से थराली सहित आसपास के क्षेत्र में पानी की व्यवस्था की जा रही है. वहीं चमोली के देवाल विकासखंड के दूरस्थ गांव मोपाटा में भूस्खलन से आए मलबे में पति-पत्नी दब गए. दो अन्य घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल लाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है. वहीं मलबे की चपेट में करीब 20 मवेशी भी आए हैं.

भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त (Video-ETV Bharat)

भारी बारिश से कई मार्ग बंद : गौर हो कि भारी बारिश से चमोली में नंदप्रयाग, कमेड़ा, भनेरपानी, पागलनाला, गुलाकोटी और ग्वालदम हाईवे सिमलसैंण और कुलसारी के पास बाधित है. हाईवे को BRO के द्वारा सुचारू करने का काम किया जा रहा है. मूसलाधार बारिश के चलते थराली समेत आसपास के क्षेत्र में लगातार भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही हैं. ऐसे में फिलहाल तमाम मार्गों पर आवाजाही बंद होने से राहगीर परेशान हैं. बता दें कि बीते दिनों थराली में अतिवृष्टि से बारी तबाही मची थी. उसके बाद अब भूस्खलन वाले क्षेत्रो में लोग खौफ के साए में जी रहे हैं.

घायलों का हॉस्पिटल में चल रहा इलाज: थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास भूस्खलन होने के कारण मलबा लोगों के घरों तक पहुंच गया है. प्रशासन ने पहले ही यहां से अस्पताल को खाली करवा दिया था. थराली उपजिलाधिकारी पंकज भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि देवाल के मोपाटा में भूस्खलन के चपेट में आने से पति-पत्नी मलबे में दब गए, 2 अन्य लोग भी मलबे की चपेट में आये थे, जो घायल हुए हैं.

घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल लाया गया है, जहां घायलों का इलाज चल रहा है. मोपाटा में रेस्क्यू टीम भेजी गई है. मूसलाधार बारिश के चलते कालेश्वर में पहाड़ी से गिरा मलबा लोगों के घरों में घुस गया. जेसीबी मशीन के द्वारा मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है. मौके पर राहत कार्य के लिए पुलिस भी मौजूद है.

