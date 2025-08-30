ETV Bharat / bharat

लगातार बारिश से कलिम्पोंग में भूस्खलन, NH-10 बंद; दहशत में पर्यटक - LANDSLIDE IN KALIMPONG

लगातार बारिश के कारण पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर कई जगहों पर बार-बार भूस्खलन हो रहा है.

Landslide in Kalimpong
कलिम्पोंग में भूस्खलन. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2025 at 8:40 PM IST

3 Min Read

कलिम्पोंग: भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 10 फिर से बंद हो गया है. शनिवार सुबह सेवक से सटे कालीझोड़ा में कोरोनेशन ब्रिज के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया. पहाड़ से लगातार बड़ी-बड़ी चट्टानें गिर रही थीं. स्थानीय लोग और पर्यटक दहशत में थे. नतीजतन, प्रशासन ने सड़क पर यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है.

स्थानीय प्रशासन का मानना ​​है कि भूस्खलन का मलबा हटाने और यातायात को सामान्य करने में कुछ समय लगेगा. कलिम्पोंग की पुलिस अधीक्षक अपराजिता राय ने कहा, "आज सुबह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिर से भूस्खलन हो रहा है. पहाड़ से बड़ी-बड़ी चट्टानें लुढ़क कर नीचे आ रही हैं. इसमें कोई जोखिम नहीं लिया जाएगा. फिलहाल, सभी तरह के यातायात पर रोक लगा दी गई है. भूस्खलन हटने के बाद स्थिति फिर से सामान्य हो जाएगी."

Landslide in Kalimpong
कलिम्पोंग में भूस्खलन. (ETV Bharat)

गुरुवार से पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हल्की से मध्यम बारिश हो रही है. इसी वजह से यह भूस्खलन हुआ है. भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्य हिस्से भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. कलिम्पोंग जिला प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग के रूप में लावा और गोरुबथान होते हुए सिक्किम जाने की सलाह दी है. ऐसे में वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय और चक्कर लगाना पड़ेगा.

लगातार बारिश के कारण पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर कई जगहों पर बार-बार भूस्खलन हो रहा है. कुछ दिन पहले श्वेतीझोड़ा के पास सड़क का एक टूटा हुआ हिस्सा पास में बहने वाली तीस्ता नदी में डूब गया था. वहीं, सड़क के कई हिस्सों में दरारें आ गयी हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पत्थरों को हटाकर और भूस्खलन की मरम्मत करके संचार जारी रखने की कोशिश कर रहा है.

कुछ दिनों तक बंद रहने के बाद, 15 अगस्त को सड़क पर यातायात फिर से शुरू हुआ था. फिर 21 अगस्त को पहाड़ों में रात भर हुई बारिश के कारण भूस्खलन की आशंका के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 10 को फिर से बंद कर दिया गया. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिशानिर्देश जारी कर उस सड़क पर सभी प्रकार के यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया था. शनिवार सुबह एक और भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 10 बंद कर दिया गया.

इसे भी पढ़ेंः

कलिम्पोंग: भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 10 फिर से बंद हो गया है. शनिवार सुबह सेवक से सटे कालीझोड़ा में कोरोनेशन ब्रिज के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया. पहाड़ से लगातार बड़ी-बड़ी चट्टानें गिर रही थीं. स्थानीय लोग और पर्यटक दहशत में थे. नतीजतन, प्रशासन ने सड़क पर यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है.

स्थानीय प्रशासन का मानना ​​है कि भूस्खलन का मलबा हटाने और यातायात को सामान्य करने में कुछ समय लगेगा. कलिम्पोंग की पुलिस अधीक्षक अपराजिता राय ने कहा, "आज सुबह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिर से भूस्खलन हो रहा है. पहाड़ से बड़ी-बड़ी चट्टानें लुढ़क कर नीचे आ रही हैं. इसमें कोई जोखिम नहीं लिया जाएगा. फिलहाल, सभी तरह के यातायात पर रोक लगा दी गई है. भूस्खलन हटने के बाद स्थिति फिर से सामान्य हो जाएगी."

Landslide in Kalimpong
कलिम्पोंग में भूस्खलन. (ETV Bharat)

गुरुवार से पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हल्की से मध्यम बारिश हो रही है. इसी वजह से यह भूस्खलन हुआ है. भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्य हिस्से भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. कलिम्पोंग जिला प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग के रूप में लावा और गोरुबथान होते हुए सिक्किम जाने की सलाह दी है. ऐसे में वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय और चक्कर लगाना पड़ेगा.

लगातार बारिश के कारण पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर कई जगहों पर बार-बार भूस्खलन हो रहा है. कुछ दिन पहले श्वेतीझोड़ा के पास सड़क का एक टूटा हुआ हिस्सा पास में बहने वाली तीस्ता नदी में डूब गया था. वहीं, सड़क के कई हिस्सों में दरारें आ गयी हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पत्थरों को हटाकर और भूस्खलन की मरम्मत करके संचार जारी रखने की कोशिश कर रहा है.

कुछ दिनों तक बंद रहने के बाद, 15 अगस्त को सड़क पर यातायात फिर से शुरू हुआ था. फिर 21 अगस्त को पहाड़ों में रात भर हुई बारिश के कारण भूस्खलन की आशंका के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 10 को फिर से बंद कर दिया गया. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिशानिर्देश जारी कर उस सड़क पर सभी प्रकार के यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया था. शनिवार सुबह एक और भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 10 बंद कर दिया गया.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

LANDSLIDE IN KALIJHORANH 10 CLOSEDकलिम्पोंग में भूस्खलनNH 10 बंदLANDSLIDE IN KALIMPONG

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.