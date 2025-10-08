ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर : डोडा में भूस्खलन से वाहन पर गिरा पत्थर, एक की मौत, पांच गंभीर

जम्मू कश्मीर के डोडा में पहाड़ से बड़ा पत्थर वाहन पर गिर जाने से महिला की मौत हो गई. वहीं पांच लोग घायल हो गए.

Vehicle damaged after boulder falls from mountain
पहाड़ से पत्थर गिरने के बाद क्षतिग्रस्त वाहन (झPTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 5:00 PM IST

2 Min Read
जम्मू: जम्मू-कश्मीर के डोडा के बसवाल इलाके में बुधवार को भूस्खलन होने से पहाड़ से एक बड़ा पत्थर जीप पर गिर गया. हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा डोडा-भारत मार्ग पर बसवाल गांव के पास सुबह करीब साढ़े नौ बजे हुआ. जब जब जेके06C-0825 रजिस्ट्रेशन नंबर वाली गाड़ी भारत बागला से डोडा शहर जा रही थी. पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान मंजूर अहमद की पत्नी रोज़िया बेगम (32) के रूप में हुई है.

The injured were admitted to the hospital
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया (PTI)

वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही बचाव दल तुरंत हरकत में आ गया और घायल छह यात्रियों को तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल डोडा ले जाया गया.

घायल सोनिया देवी (32), जुलेखा बेगम (30), कामरान (2), गुलाम हसन (31), इमरान हुसैन (4) को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

एक अधिकारी ने बताया, "अन्य पांच घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका डोडा के एएच जीएमसी में इलाज चल रहा है."

अधिकारी ने आगे बताया कि यह दुर्घटना भूस्खलन संभावित क्षेत्र में हुई. हाल ही में हुई बारिश के कारण वहां ढीली मिट्टी और पत्थर जमा हो गए थे और आज सुबह जब वाहन वहां से गुजर रहा था तो वह भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई. इस संबंध में डोडा के एक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से पहाड़ी मिट्टी ढीली हो गई थी. इसी वजह से अचानक बड़ा पत्थर वाहन पर आ गिरा. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग मदद के लिए दौड़ पड़े.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि जब तक बहाली का काम पूरा नहीं हो जाता, वे प्रभावित इलाके से होकर यात्रा न करें.

JAMMU AND KASHMIRBASWAL LANDSLIDE DODAडोडा में भूस्खलनDODA LANDSLIDE

