आमिर तांत्रे.
जम्मू: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गुरुवार को बादल फटने से भारी तबाही मची. कृष्णा नगर जम्मू निवासी 38 वर्षीय प्रदीप कुमार अपने एक दर्जन से अधिक रिश्तेदारों के साथ किश्तवाड़ जिले के पड्डेर क्षेत्र की पहाड़ियों पर मचैल तीर्थस्थल की ओर यात्रा शुरू करने के लिए चिशोती में इंतजार कर रहे थे. भूस्खलन में उनकी दो बेटियां लापता हो गयीं. प्रदीप उनकी तलाश करने लगा. इस दौरान उन्होंने कई लोगों की जान बचायी.
इस घटना में लगभग 160 लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) जम्मू, जीएमसी डोडा, जिला अस्पताल किश्तवाड़ और उप-जिला अस्पताल अथोली पड्डर सहित विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है. प्रदीप कुमार का भी अस्पताल में भर्ती हैं. बगल वाले बेड पर उनका भतीजा सुमित शर्मा भी इलाज करवा रहा है. प्रदीप कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं हैं.
VIDEO | Jammu and Kashmir: Flash floods triggered by cloudburst hits Naranag.— Press Trust of India (@PTI_News) August 14, 2025
(Source: Third Party)#flashfloods
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/65v4hvYKqm
ईटीवी भारत से बात करते हुए, प्रदीप कुमार के भतीजे सुमित शर्मा ने अपने चाचा की प्रशंसा की. कहा, कि जब हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तब उन्होंने दूसरों की जान बचाई. सुमित कहते हैं, "चाचा को पत्थर और मिट्टी धंसने की वजह से चोट लगी थी, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने कई लोगों को कीचड़ और पत्थरों के नीचे से निकाला. उन्हें अपनी बेटियों की चिंता थी और उन्हें ढूंढते हुए उन्होंने दर्जनों लोगों को बाहर निकाला, इस दरम्यान खुद गंभीर रूप से घायल हो गए."
सुमित ने कहा कि जब वह दूसरों को बचा रहे थे, तो भगवान ने उनकी बेटियों को बचा लिया. सुमित के अनुसार, प्रदीप की दोनों बेटियां सुरक्षित हैं. उन्हें कोई चोट नहीं आई. कुमार को डॉक्टरों ने पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है और वह बात करने की स्थिति में भी नहीं हैं.
VIDEO | " 60 people have lost theri lives and over 100 are injured in kishtwar's cloudburst," informs j&k cm omar abdullah while addressing a gathering in srinagar's bakshi stadium.#Kishtwar— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/5Agn9v4YTV
जम्मू के कृष्णा नगर निवासी मोहन लाल के पुत्र सुमित शर्मा ने बादल फटने की घटना को याद करते हुए बताया कि परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामुदायिक रसोई (लंगर) क्षेत्र में चाय पी रहा था. तभी भारी मात्रा में पानी और मिट्टी का धंसना शुरू हुआ. बादल फटने की घटना एक पहाड़ी की चोटी पर हुई थी, लेकिन उसे नीचे तक आने में मुश्किल से पांच सेकंड लगा होगा.
सुमित कहते हैं, "हमारे पास प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत कम समय था. मैं कीचड़ में फंसने से पहले केवल एक बड़ी दीवार ही पार कर पाया. कुछ मिनटों तक मैंने हिलने-डुलने की कोशिश की, लेकिन उम्मीद खो बैठा और आंखें बंद करके उस अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करने लगा. तभी मेरी मां कहीं से आ गईं और मैंने ताकत हासिल कर मौत के मुंह से बाहर आया." इस घटना में सुमित के परिवार ने दो लोगों को खो दिया. सुमित शर्मा की एक छोटी बहन और उनके एक चाचा की मौत हो गयी.
क्या है घटनाः बता दें कि किश्तवाड़ के सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में गुरुवार को बादल फटने की घटना हुई थी. इस घटना ने भारी तबाही मचायी. बड़ी संख्या में श्रद्धालु मचैल तीर्थस्थल की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए बताया कि गुरुवार को हुई दुखद घटना में कम से कम 60 लोगों की जान चली गई. 100 से अधिक लोग घायल हो गए.
इसे भी पढ़ेंः
- किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना: PM मोदी ने की LG और सीएम से बात, मरने वालों का आंकड़ा 60 तक पहुंचा - CLOUDBURST INCIDENT IN KISHTWAR
- किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना, कंट्रोल रूम बनाया गया - CLOUDBURST IN KISHTWAR
- जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा, 49 की मौत, राहत बचाव जारी - CLOUD BURST