Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

बंगाल-सिक्किम की लाइफ लाइन NH-10 पर फिर भूस्खलन, 24 घंटे पहले ही 8 दिन बाद खुला था रास्ता - LAND SLIDE IN SIKKIM

देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. उत्तरकाशी के बाद सिक्किम में लैंडस्लाइड हुआ.

Land slide in Sikkim
सिक्किम में लैंड स्लाइड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2025 at 7:14 PM IST

3 Min Read

कलिम्पोंगः बंगाल-सिक्किम की लाइफलाइन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-10 एक बार फिर शनिवार को भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया. संचार व्यवस्था भी फिर से ठप हो गई. पूरी सड़क खाई में तब्दील हो गई. बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पिछले आठ दिनों से बंद था. शुक्रवार को ही यातायात शुरू हुआ था. लेकिन खुलने के 24 घंटे के भीतर ही फिर से बंद हो गया.

शनिवार सुबह मिरीक में भूस्खलन हुआ. मिरिक से कुर्सियांग जाने वाली मुख्य सड़क पर भूस्खलन के कारण पेड़ गिर गए. पेड़ों की कटाई का काम शुरू हो गया है. इस संबंध में, कलिम्पोंग के पुलिस अधीक्षक श्रीहरि पांडे ने कहा, "आज भूस्खलन की नई रिपोर्ट मिली है. इसलिए यातायात नियंत्रित है." उन्होंने कहा कि भूस्खलन प्रभावित इलाकों में राहत कार्य शुरू हो गया है.

Land slide in Sikkim
सिक्किम में लैंड स्लाइड (ETV Bharat)

बचाव कार्य जारी:

कई जगहों पर भूस्खलन से हुए नुकसान के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 लगातार आठ दिनों से बंद है. यहां तक कि तीस्ता नदी का पानी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर से बह रहा है. इसके चलते कलिम्पोंग जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उस सड़क पर यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है.

भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में यातायात रोककर, पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाई जा रही हैं. इसके अलावा, जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भूस्खलन में गिरे मलबे को हटाने का काम कर रहा है.

जाम लगने से पर्यटक चिंतितः

लगातार हो रही बारिश के कारण शनिवार सुबह 29 मील पर फिर से भूस्खलन हुआ. राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा अब भूस्खलन की चपेट में है. इस वजह से उस सड़क पर यातायात फिर से बंद कर दिया गया है. सभी वाहनों को सेवक से गौबाथन और अलगरा होते हुए सिक्किम भेजा जा रहा है. इस वजह से भीषण जाम लग गया है. बार-बार भूस्खलन के कारण यातायात बाधित होने से पर्यटक भी चिंतित हैं.

Land slide in Sikkim
सिक्किम में लैंड स्लाइड (ETV Bharat)

मौसम विभाग का पूर्वानुमानः

अलीपुर मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज से अगले 6 दिनों तक उत्तर बंगाल में और बारिश होगी. दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार में गरज और बिजली के साथ भारी बारिश का अनुमान है.

उत्तरकाशी में आपदाः

गौरतलब है कि चार दिन पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश और बादल फटने के कारण धारली गांव में भारी तबाह मची. पानी के तेज़ बहाव से घर बह गए थे. भूस्खलन की सूचना मिली थी. बचाव कार्य अभी भी जारी है.

इसे भी पढ़ेंः

कलिम्पोंगः बंगाल-सिक्किम की लाइफलाइन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-10 एक बार फिर शनिवार को भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया. संचार व्यवस्था भी फिर से ठप हो गई. पूरी सड़क खाई में तब्दील हो गई. बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पिछले आठ दिनों से बंद था. शुक्रवार को ही यातायात शुरू हुआ था. लेकिन खुलने के 24 घंटे के भीतर ही फिर से बंद हो गया.

शनिवार सुबह मिरीक में भूस्खलन हुआ. मिरिक से कुर्सियांग जाने वाली मुख्य सड़क पर भूस्खलन के कारण पेड़ गिर गए. पेड़ों की कटाई का काम शुरू हो गया है. इस संबंध में, कलिम्पोंग के पुलिस अधीक्षक श्रीहरि पांडे ने कहा, "आज भूस्खलन की नई रिपोर्ट मिली है. इसलिए यातायात नियंत्रित है." उन्होंने कहा कि भूस्खलन प्रभावित इलाकों में राहत कार्य शुरू हो गया है.

Land slide in Sikkim
सिक्किम में लैंड स्लाइड (ETV Bharat)

बचाव कार्य जारी:

कई जगहों पर भूस्खलन से हुए नुकसान के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 लगातार आठ दिनों से बंद है. यहां तक कि तीस्ता नदी का पानी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर से बह रहा है. इसके चलते कलिम्पोंग जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उस सड़क पर यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है.

भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में यातायात रोककर, पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाई जा रही हैं. इसके अलावा, जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भूस्खलन में गिरे मलबे को हटाने का काम कर रहा है.

जाम लगने से पर्यटक चिंतितः

लगातार हो रही बारिश के कारण शनिवार सुबह 29 मील पर फिर से भूस्खलन हुआ. राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा अब भूस्खलन की चपेट में है. इस वजह से उस सड़क पर यातायात फिर से बंद कर दिया गया है. सभी वाहनों को सेवक से गौबाथन और अलगरा होते हुए सिक्किम भेजा जा रहा है. इस वजह से भीषण जाम लग गया है. बार-बार भूस्खलन के कारण यातायात बाधित होने से पर्यटक भी चिंतित हैं.

Land slide in Sikkim
सिक्किम में लैंड स्लाइड (ETV Bharat)

मौसम विभाग का पूर्वानुमानः

अलीपुर मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज से अगले 6 दिनों तक उत्तर बंगाल में और बारिश होगी. दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार में गरज और बिजली के साथ भारी बारिश का अनुमान है.

उत्तरकाशी में आपदाः

गौरतलब है कि चार दिन पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश और बादल फटने के कारण धारली गांव में भारी तबाह मची. पानी के तेज़ बहाव से घर बह गए थे. भूस्खलन की सूचना मिली थी. बचाव कार्य अभी भी जारी है.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

LANDSLIDE ON NATIONAL HIGHWAYएनएच 10 रास्त बाधितBENGAL SIKKIM LIFELINEसिक्किम में लैंड स्लाइडLAND SLIDE IN SIKKIM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जंगली जानवर के हमलों में कितने लोगों की गई जान? 5 साल के आंकड़े जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश

दशहरा-दिवाली-छठ में घर जानेवाले लोगों के लिए खुशखबरी, टिकट पर रेलवे दे रहा 20% छूट

कश्मीर के लिए मालगाड़ी सेवा भी शुरू, माल लेकर अनंतनाग पहुंची ट्रेन, ट्रांसपोर्टर नाराज

रक्षाबंधन 2025: 'सैयारा' एक्टर से अक्षय कुमार तक, स्टार्स ने कैसे मनाया राखी का त्यौहार, तस्वीरों में देखें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.