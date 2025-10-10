केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मुनंबम भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया
केरल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मुनंबम में विवादित जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया.
Published : October 10, 2025 at 6:15 PM IST|
Updated : October 10, 2025 at 6:37 PM IST
एर्नाकुलम (केरल): विवादास्पद मुनंबम भूमि विवाद पर एक महत्वपूर्ण फैसले में केरल हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने पिछले फैसले को पलट दिया तथा घोषित किया कि संबंधित भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है.
कोर्ट का यह आदेश सैकड़ों तटीय निवासियों के लिए बड़ी राहत है, जिनके अधिकार इस वर्गीकरण के कारण खतरे में पड़ गए थे. राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह भूमि 1950 के एक विलेख के तहत फारूक कॉलेज को पूर्ण उपहार थी और यह वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती है.
महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि मूल दस्तावेज में भूमि की वापसी का एक खंड शामिल था, जो वक्फ कानून के तहत स्थायी समर्पण के रूप में इसकी स्थिति को स्वतः ही निरस्त कर देता है.
एक उपहार, शाश्वत समर्पण नहीं
हाई कोर्ट की पीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें इस मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था.
जबकि एकल पीठ ने पहले यह विचार रखा था कि भूमि वक्फ संपत्ति है, तथा इसके लिए केवल वक्फ अधिनियम के तहत ही प्रक्रियाएं अनिवार्य की गई थीं, खंडपीठ ने इस दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया.
कोर्ट ने कहा कि मुनंबम भूमि ईश्वर (अल्लाह) को समर्पित संपत्ति नहीं है, जो वक्फ वर्गीकरण के लिए एक प्रमुख आवश्यकता है. इसके अलावा, 1950 में सिद्दीकी सैत द्वारा फारूक कॉलेज प्रबंधन को हस्तांतरित की गई भूमि के किसी भी हस्तांतरण दस्तावेज में वक्फ संपत्ति होने का कोई इरादा नहीं दिखाया गया था.
कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के एकतरफा कदम की निंदा की
हाई कोर्ट ने मुनंबम भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने के केरल वक्फ बोर्ड के 2019 के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस कदम को एकतरफा और अवैध करार दिया.
पीठ ने जमीन हस्तांतरण और वक्फ बोर्ड द्वारा कार्यवाही शुरू करने के बीच लगभग 69 साल की देरी की कड़ी आलोचना की और इसे अनुचित लापरवाही बताया. कोर्ट ने यहां तक कहा कि वक्फ बोर्ड की यह कार्रवाई जमीन हड़पने की एक चाल थी.
न्यायिक आयोग को हरी झंडी मिल गई
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, कोर्ट ने मुनंबम न्यायिक आयोग को अपना काम जारी रखने की अनुमति दे दी है.
डिवीजन बेंच ने एकल बेंच के पहले के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग से जस्टिस सीएन. रामचंद्रन नायर को हटा दिया गया था. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार आयोग के निष्कर्षों और सिफारिशों को लागू करने के लिए स्वतंत्र है.
यह मंजूरी उन सैकड़ों तटीय परिवारों के लिए एक अहम कदम है, जिन्होंने राजस्व अभिलेखों में भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किए जाने के बाद से अपने राजस्व अधिकार खो दिए हैं, जिसकी वजह से उनके अधिकारों की बहाली की मांग को लेकर एक वर्ष तक विरोध प्रदर्शन किया गया था.
आयोग को आगे बढ़ने की अनुमति देने का कोर्ट का निर्णय तथा उसका यह रुख कि सरकार उसकी सिफारिशों पर कार्रवाई कर सकती है, लम्बे समय से चले आ रहे भूमि मुद्दे के तत्काल समाधान की ठोस उम्मीद जगाता है तथा स्थानीय तटीय समुदाय को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है.
ये भी पढ़ें- करूर भगदड़: मद्रास HC की दो पीठों की याचिकाओं से SC असंतुष्ट, टीवीके की याचिका पर फैसला सुरक्षित