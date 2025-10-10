ETV Bharat / bharat

केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मुनंबम भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया

एर्नाकुलम (केरल): विवादास्पद मुनंबम भूमि विवाद पर एक महत्वपूर्ण फैसले में केरल हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने पिछले फैसले को पलट दिया तथा घोषित किया कि संबंधित भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है.

कोर्ट का यह आदेश सैकड़ों तटीय निवासियों के लिए बड़ी राहत है, जिनके अधिकार इस वर्गीकरण के कारण खतरे में पड़ गए थे. राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह भूमि 1950 के एक विलेख के तहत फारूक कॉलेज को पूर्ण उपहार थी और यह वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती है.

महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि मूल दस्तावेज में भूमि की वापसी का एक खंड शामिल था, जो वक्फ कानून के तहत स्थायी समर्पण के रूप में इसकी स्थिति को स्वतः ही निरस्त कर देता है.

एक उपहार, शाश्वत समर्पण नहीं

हाई कोर्ट की पीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें इस मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था.

जबकि एकल पीठ ने पहले यह विचार रखा था कि भूमि वक्फ संपत्ति है, तथा इसके लिए केवल वक्फ अधिनियम के तहत ही प्रक्रियाएं अनिवार्य की गई थीं, खंडपीठ ने इस दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया.

कोर्ट ने कहा कि मुनंबम भूमि ईश्वर (अल्लाह) को समर्पित संपत्ति नहीं है, जो वक्फ वर्गीकरण के लिए एक प्रमुख आवश्यकता है. इसके अलावा, 1950 में सिद्दीकी सैत द्वारा फारूक कॉलेज प्रबंधन को हस्तांतरित की गई भूमि के किसी भी हस्तांतरण दस्तावेज में वक्फ संपत्ति होने का कोई इरादा नहीं दिखाया गया था.

कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के एकतरफा कदम की निंदा की

हाई कोर्ट ने मुनंबम भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने के केरल वक्फ बोर्ड के 2019 के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस कदम को एकतरफा और अवैध करार दिया.