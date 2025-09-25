ETV Bharat / bharat

लैंड फॉर जॉब मामला: CBI ने लालू यादव के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग का विरोध किया

नई दिल्ली: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग वाली याचिका का विरोध किया. सीबीआई की ओर से पेश वकील एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि इस याचिका को दायर करने में काफी देरी की गई है. जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच ने अब मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर को करने का आदेश दिया है.

सुनवाई के दौरान एएसजी एसवी राजू ने कहा कि लालू यादव इस मामले में वैकल्पिक कानूनी विकल्प तलाश सकते थे. उन्होंने कहा कि किसी आरोपी को याचिका दायर करने की 90 दिनों की समय सीमा को पार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि 27 फरवरी 2023 को ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. हाईकोर्ट में याचिका 23 मई 2025 को दाखिल की गई. याचिका करीब दो साल की देरी से दाखिल की गई है. ऐसे में इस याचिका का खारिज किया जाना चाहिए.

सीबीआई की ओर से पेश वकील एएसजी राजू ने लालू यादव की इस दलील का भी विरोध किया कि जांच गैरकानूनी है क्योंकि अभियोजन के लिए जरुरी अनुमति नहीं ली गई थी. उन्होंने कहा कि इस मामले में अनुमति की जरुरत नहीं है, क्योंकि लालू यादव ने जो किया वो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का उल्लंघन था.

लालू यादव की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई. ऐसे में पूरी जांच गैरकानूनी है. बिना जरूरी अनुमति के जांच शुरु नहीं की जा सकती है. सिब्बल ने कहा कि इस मामले में पूरी कार्यवाही ही गलत है. सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि लालू यादव की ओर से जानबूझकर ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने पर दलीलें नहीं रख रहे हैं. इस मामले में ट्रायल कोर्ट में 9 सितंबर को दलीलें खत्म हो जाएंगी. तब कोर्ट ने कहा कि जरूरी अनुमति की बात केवल भ्रष्टाचार निरोधक कानून के मामलों में होगी न कि भारतीय दंड संहिता से जुड़े मामलों में.