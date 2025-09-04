ETV Bharat / bharat

'क्या मोदी ने भाजपाइयों को बिहार की माताओं-बहनों को गाली देने का आदेश दिया?', लालू का PM पर हमला - LALU YADAV

बिहार बंद के दौरान दुर्व्यवहार को लेकर लालू यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला. उन्होंने कहा, 'गुजराती हल्के में ना लें, यह बिहार है.'

Lalu Yadav
आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव (ETV Bharat)
September 4, 2025

पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के खिलाफ आज एनडीए ने बिहार बंद बुलाया है. पटना समेत तमाम जिलों में इसका असर दिखा. वहीं इस दौरान कई जगहों पर आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार का भी मामला सामने आया है. इसको लेकर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने पीएम और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर इसे शर्मनाक बताया है.

'बिहारियों के हल्के में ना लें गुजराती': लालू यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि क्या प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि बंद के दौरान बिहार और बिहारियों की माताओं-बहनों और बेटियों को गाली दो. उन्होंने आगे लिखा कि गुजराती लोग हम बिहारियों के इतने हल्के में ना लें, यह बिहार है.

'गाली-गलौज और हाथापाई शर्मनाक': आरजेडी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बिहार बंद के दौरान आज बीजेपी के गुंडे-मव्वालियों ने महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, शिक्षिकाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों के साथ न केवल दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बल्कि उन्हें गालियां भी दे रहे हैं. लालू ने इसे शर्मनाक हरकत बताते हुए पूछा कि क्या यह उचित है?

Lalu Yadav
तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव (ETV Bharat)

"बिहार बंद के दौरान बीजेपी के गुंडे-मव्वाली सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे है, उनके साथ हाथापाई कर दुर्व्यवहार कर रहे है? क्या यह उचित है?"- लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरजेडी

