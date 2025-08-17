ETV Bharat / bharat

लागल-लागल झुलनिया में धक्का..लालू यादव ने लूटी महफिल, बोले-'हमलोग मिलकर BJP को भगाएंगे' - LALU YADAV

सासाराम की वोटर अधिकार रैली में लालू यादव ने तीखा हमला करते हुए कहा कि चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, जनता जाग चुकी है.

लालू यादव से गले मिलते राहुल गांधी
लालू यादव से गले मिलते राहुल गांधी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 17, 2025 at 7:30 PM IST

पटना: बिहार की राजनीति एक बार फिर अपने पुराने रंग में लौटती दिख रही है और इसकी झलक रविवार को सासाराम हवाई अड्डा मैदान में देखने को मिली. जहां राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने 'वोट अधिकार रैली' में भाग लेकर सत्ता पक्ष पर सीधा वार किया. इस मंच से अपने चिर-परिचित अंदाज में लालू यादव ने जनता से मुखातिब होते हुए कहा कि चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए.

हमलोग मिलकर बीजेपी को उखाड़ फेकेंगे: लालू यादव ने कहा कि किसी भी कीमत पर भाजपा जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है. सब लोग एक हो जाएंगे. राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और खरगे जी सब लोग मिलकर इसको उखाड़ फेंकेंगे. लालू के पुराने अंदाज से लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला.

लालू यादव (ETV Bharat)

लिस्ट से नाम गायब करवा रहे है: उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है ताकि जनता की आवाज दबाई जा सके. लालू ने कहा कि ये चुनाव आयोग पर भी दबाव बना रहे हैं और गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम लिस्ट से गायब करवा रहे हैं.

मंच पर लालू यादव को ग्लास में पीने का पानी देते राहुल गांधी
मंच पर लालू यादव को ग्लास में पीने का पानी देते राहुल गांधी (ETV Bharat)

सभा में ठहाके गूंजने लगे: लालू यादव ने हमेशा की तरह आम जनता की भाषा में अपनी बात रखी. उन्होंने भोजपुरी लोकगीत की पंक्ति का इस्तेमाल करते हुए कहा कि 'लागल-लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकता चले.' यह सुनते ही सभा में ठहाके गूंजने लगे.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से गले मिलते लालू प्रसाद यादव
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से गले मिलते लालू प्रसाद यादव (ETV Bharat)

"चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, हमारी पार्टी को जिताइए। ये लोग चुनाव से डरते हैं, इसलिए वोटर लिस्ट से नाम काटते हैं."-लालू प्रसाद यादव

गठबंधन की ताकत दिखी एक मंच पर: इस रैली में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए. लालू ने मंच से एकता का संदेश देते हुए नारे लगाए. राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद.

राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव
राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव (ETV Bharat)

लालू की राजनीतिक वापसी: काफी समय से स्वास्थ्य कारणों से राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाए हुए लालू यादव अब फिर से सक्रिय मैदान में नजर आ रहे हैं. उनकी उपस्थिति ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नया जोश भर दिया है. रैली में उमड़ी भीड़ और उनका उत्साह इस बात का प्रमाण था कि लालू अब भी बिहार के जनमानस पर मजबूत पकड़ रखते हैं.

वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत: जनसभा के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में ' वोटर अधिकार यात्रा’ की शुरुआत की. यात्रा का उद्देश्य है मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कथित गड़बड़ियों और जानबूझकर नाम हटाने की कोशिशों का विरोध. लेकिन, इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण लालू यादव की गरजती हुई आवाज और उनका राजनीतिक तेवर रहा.

मंच पर लालू प्रसाद यादव
मंच पर लालू प्रसाद यादव (ETV Bharat)

