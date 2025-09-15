ETV Bharat / bharat

'वोट की सिफारिश और जुमलों की बारिश होगी बिहार में', लालू यादव का तंज- जुमला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

लालू प्रसाद यादव ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 15, 2025 at 1:42 PM IST 3 Min Read

पटना : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर आज बिहार आ रहे हैं. इधर विपक्ष भी निशाना साधने में जुटा हुआ है. आरजेडी सुप्रीमो व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने तंज भरे लहजे में कटाक्ष किया है. लालू यादव ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर (X) पर तंज कसा है. RJD सुप्रीमो का कटाक्ष : लालू यादव ने एक्स पर लिखा, ''आज बिहार में जुमला दिवस है. जुमला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.'' इसके साथ ही जो पोस्ट किया गया है उसमें पीएम की फोटो है, पीछे से गाना चल रहा है, ''बस एक-एक वोट की सिफारिश होगी बिहार में, जुमलों की बारिश होगी बिहार में.'' BJP के दिग्गज नेता आ रहे बिहार : दरअसल, नवंबर में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेता एक-दूसरे पर लगातार वार कर रहे हैं. दिल्ली से बीजेपी के तमाम बड़े नेता बिहार पहुंच रहे हैं. वो महगठबंधन खासकर कांग्रेस और आरजेडी पर हमला कर रहे हैं. इसी बीच आज पीएम मोदी पूर्णिया आ रहे हैं इसको लेकर पहले से ही सियासी आक्रमण जारी है. हाथ में BJP का झंडा माथे पर टोपी : बात सिर्फ नेताओं तक ही सिमित नहीं है. बल्कि राष्ट्रपिता को लेकर भी एक-दूसरे पर प्रहार जारी है. दरअसल, मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भाजपा का झंडा लगाने, माथे पर टोपी पहनाने और गले में पार्टी का पट्टा डालने का मामला तूल पकड़ लिया है. महात्मा गांधी की प्रतिमा (ETV Bharat)