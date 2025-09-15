ETV Bharat / bharat

'वोट की सिफारिश और जुमलों की बारिश होगी बिहार में', लालू यादव का तंज- जुमला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

लालू यादव अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में उन्होंने पीएम पर हमला बोला तो वो भी कुछ अलग ढंग से. पढ़ें

LALU PRASAD YADAV
लालू प्रसाद यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 15, 2025 at 1:42 PM IST

3 Min Read
पटना : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर आज बिहार आ रहे हैं. इधर विपक्ष भी निशाना साधने में जुटा हुआ है. आरजेडी सुप्रीमो व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने तंज भरे लहजे में कटाक्ष किया है. लालू यादव ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर (X) पर तंज कसा है.

RJD सुप्रीमो का कटाक्ष : लालू यादव ने एक्स पर लिखा, ''आज बिहार में जुमला दिवस है. जुमला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.'' इसके साथ ही जो पोस्ट किया गया है उसमें पीएम की फोटो है, पीछे से गाना चल रहा है, ''बस एक-एक वोट की सिफारिश होगी बिहार में, जुमलों की बारिश होगी बिहार में.''

BJP के दिग्गज नेता आ रहे बिहार : दरअसल, नवंबर में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेता एक-दूसरे पर लगातार वार कर रहे हैं. दिल्ली से बीजेपी के तमाम बड़े नेता बिहार पहुंच रहे हैं. वो महगठबंधन खासकर कांग्रेस और आरजेडी पर हमला कर रहे हैं. इसी बीच आज पीएम मोदी पूर्णिया आ रहे हैं इसको लेकर पहले से ही सियासी आक्रमण जारी है.

हाथ में BJP का झंडा माथे पर टोपी : बात सिर्फ नेताओं तक ही सिमित नहीं है. बल्कि राष्ट्रपिता को लेकर भी एक-दूसरे पर प्रहार जारी है. दरअसल, मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भाजपा का झंडा लगाने, माथे पर टोपी पहनाने और गले में पार्टी का पट्टा डालने का मामला तूल पकड़ लिया है.

Mahatma Gandhi
महात्मा गांधी की प्रतिमा (ETV Bharat)

आरेजडी ने इसे राष्ट्रपिता और देश का अपमान करार देते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला है. विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा समाज को बांटने और विभाजन की राजनीति कर रही है. आरजेडी विधायक मुन्ना यादव ने घटना पर कड़ी निंदा व्यक्त की है.

मुन्ना यादव ने कहा कि जब वह कांटी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सभा में थे, इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि मीनापुर में NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में नेताओं ने गांधी प्रतिमा पर पार्टी का झंडा और पट्टा लगाकर बापू का अपमान किया है. सूचना के बाद जब वह स्थल पर पहुंचे तो वहां की स्थिति देखकर वे शर्मसार हो गए.

Mahatma Gandhi
विरोध प्रदर्शन करते आरजेडी नेता-कार्यकर्ता (ETV Bharat)

गंगाजल से धोयी प्रतिमा : मुन्ना यादव और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने इसके बाद गंगाजल से महात्मा गांधी की प्रतिमा का शुद्धिकरण किया. यही नहीं पूजा अर्चना कर अगरबत्ती भी दिखाया. आरजेडी नेताओं ने भाजपा का झंडा हटाकर गांधी जी के हाथों में तिरंगा झंडा लगाया.

''मीनापुर शहीदों की धरती रही है. यहां किसी भी हाल में शहीदों और महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आने वाले चुनाव में जनता भाजपा को उसकी असली औकात दिखाएगी.''- मुन्ना यादव, आरजेडी विधायक

Mahatma Gandhi
महात्मा गांधी की प्रतिमा को गंगाजल से धोकर अगरबत्ती दिखाते आरजेडी विधायक (ETV Bharat)

मुन्ना यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा पहले भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर चुकी है और अब महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान किया गया है. उनका कहना है कि भाजपा बार-बार देश के शहीदों और महापुरुषों का अपमान कर यह साबित कर रही है कि उनके लिए इन महान हस्तियों का कोई सम्मान नहीं है.

