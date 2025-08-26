लातेहारः कुछ वर्ष पहले तक लातेहार की पहचान आतंक और नक्सल हिंसा के लिए होती थी. इसी लातेहार में एक गांव है ललगड़ी, जहां के ग्रामीण अपराध से कोसों दूर रहते हैं. इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां आज तक ना तो चोरी डकैती हुई है और ना ही हत्या या लूट जैसी बड़ी आपराधिक घटनाएं घटी हैं. गांव के लोग इतने अमन चैन पसंद हैं कि यदि कोई मामूली विवाद हो भी जाए तो इसका निपटारा गांव में बैठक कर ही कर लेते हैं. यहां के ग्रामीणों के इस जज्बे और ईमानदारी की तारीफ जिले के पुलिस पदाधिकारी भी करते हैं.

गांव में बसते हैं 200 परिवार

दरअसल ललगड़ी गांव लातेहार सदर प्रखंड के पोचरा पंचायत में स्थित है. गांव में लगभग 200 परिवार निवास करते हैं. सभी परिवार खरवार जनजाति के हैं. लातेहार जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव में अपराध का नामोनिशान भी नहीं है. यहां के ग्रामीण अपराध से कोसों दूर रहते हैं. ग्रामीण खेती बाड़ी तथा अपने अन्य दूसरे काम में व्यस्त रहते हुए हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते हैं.

ललगड़ी में आज तक नहीं हुई आपराधिक घटना

गांव के इतिहास में आज तक किसी भी ग्रामीण के घर में ना तो कभी चोरी हुई और ना ही कोई लूट की घटना हुई. हत्या तथा अन्य अपराध के बारे में तो यहां के ग्रामीण सोचते भी नहीं हैं. गांव में यदि कोई छोटा-मोटा विवाद हो भी जाता हो तो ग्रामीण उसे कोर्ट कचहरी और थाना पुलिस तक ले जाने के बदले गांव में ही बैठक कर सुलझा लेते हैं. आपसी बैठक में मामला सुलझाने के कारण ग्रामीणों के बीच प्रेम भाव भी बना रह जाता है.

इस संबंध में गांव के ग्राम प्रधान और पूर्व मुखिया रामेश्वर सिंह ने बताया कि इस गांव के लोग अपराध से दूर रहते हैं. गांव में लड़ाई झगड़ा भी नहीं के बराबर होता है. यदि किसी बात को लेकर विवाद हो जाए तो ग्रामीण उसे आपस में बैठकर सुलझा लेते हैं. उन्होंने बताया कि गांव की इसी खूबी के कारण वर्ष 2012 में हाई कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश ने उन्हें सम्मानित किया था.

हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने मंच से कहा था कि ललगड़ी गांव से अन्य ग्रामीणों को भी सीखने की जरूरत है. रामेश्वर सिंह ने बताया कि गांव के लोग काफी भोले भाले और मिलनसार हैं. वह खुद लगभग 65 साल के हो गए हैं परंतु आज तक यहां हत्या, लूट, डकैती, चोरी जैसी आपराधिक घटनाएं कभी नहीं देखी है.

लातेहार के ललगड़ी गांव की पहचान बाहरी समाज में भी काफी सकारात्मक बनी हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव के लोग अपराध से बिल्कुल अलग रहते हैं. इसी कारण जब ग्रामीण अपने गांव से बाहर जाते हैं तो लोग ललगड़ी गांव का नाम सुनकर उन्हें सम्मान भी देते हैं.

ग्रामीण सत्येंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, वंशी सिंह, देवन सिंह आदि ने बताया कि गांव में आपराधिक घटनाएं नहीं होती हैं. यहां के ग्रामीण कृषि और पशुपालन पर अपनी आजीविका चलाते हैं. बच्चों को अच्छी शिक्षा देना भी वे लोग चाहते हैं, परंतु गांव में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था नहीं है. मजबूरी में बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए दूसरे गांव में भेजना पड़ता है.

ललगड़ी गांव की तारीफ पुलिस के अधिकारी भी करते हैं. लातेहार थाना प्रभारी सुरेंद्र महतो ने कहा कि यह गांव अपने आप में एक मिसाल है. उन्होंने कहा कि यहां के ग्रामीण आपराधिक मामलों से दूर रहते हैं. ग्रामीण हमेशा समाज में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए भी तत्पर रहते हैं.

उन्होंने कहा कि इस गांव से अन्य लोगों को भी सीख लेनी चाहिए और अपने गांव में अमन चैन स्थापित कर आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए. यदि अन्य लोग भी इनसे सीख लेकर अपने गांव में इसी प्रकार अमन और शांति स्थापित करने लगे तो इससे जिले के विकास में भी शक्ति मिलेगी.

