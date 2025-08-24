श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि कश्मीर घाटी में आतंकवादियों और उनके इको सिस्टम का डर लगभग खत्म हो गया है. पुलवामा जैसे इलाके, जो पहले गलत कारणों से खबरों में थे, अब श्रीनगर की तुलना में ज्यादा इंडस्ट्रीज को आकर्षित कर रहे हैं.इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ शनिवार शाम को बातचीत करते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि इस साल अब तक कश्मीर में केवल एक स्थानीय आतंकवादी भर्ती दर्ज की गई है.

सिन्हा ने कहा, "कश्मीर घाटी के अनंतनाग और पुलवामा जिलों जैसे इलाकों में निवेश हो रहा है. श्रीनगर की तुलना में पुलवामा में अधिक इंडस्ट्री यूनिट स्थापित की गई हैं. आतंकवादियों और उनके इको सिस्टम का डर लगभग खत्म हो गया है." उन्होंने कहा कि पुलवामा जिला जो पहले गलत कारणों से खबरों में रहता था. आज हर घर तिरंगा अभियान के दौरान रैलियों में युवाओं की भारी भागीदारी देखी गई.

'गुलजार रहता है लाल चौक'

उन्होंने आगे कहा, "हजारों युवा भारतीय झंडा लेकर निकले और दुनिया ने इसे देखा. शोपियां और पुलवामा में कई गांव ऐसे थे, जहां न तो पुलिस जाती थी और न ही सरकारी अधिकारी. अब उन गांवों के लोग भी रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं." घाटी में हालात में आए सुधार पर बात करते हुए सिन्हा ने कहा कि लाल चौक, जो पहले सूर्यास्त के बाद उदास रहता था. अब देर शाम तक गुलज़ार रहता है.

'इतिहास बनी पत्थरबाजी'

उन्होंने कहा कि हर शहर और गांव में भारत माता के नारे लग रहे हैं. पड़ोसी देश के इशारे पर घाटी में 150 दिनों तक हमले होते थे, लेकिन पिछले पांच सालों में कोई हमला नहीं हुआ. सिन्हा ने कहा, "स्थानीय स्तर पर आतंकवादियों की भर्ती लगभग शून्य हो रही है. इस साल अब तक एक ही भर्ती हुई है. पहले रोजाना किसी न किसी जगह पत्थरबाजी होती थी, लेकिन अब वह इतिहास बन चुकी है."

आतंकवादियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग

उन्होंने आगे कहा, "एक समय था जब कोई आतंकवादी मारा जाता था तो पूरी घाटी बंद हो जाती थी और स्कूल-कॉलेज बंद हो जाते थे. अब वह समय खत्म हो गया है." 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में हुए विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि अब लोग आतंकवादियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं.

उन्होंने कहा, "मैंने पांच सालों में ऐसा नहीं देखा था, जिस तरह से कश्मीर के लोग हमले के बाद एक हफ़्ते तक आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ डटे रहे. कई बुज़ुर्गों ने भी कहा कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा. मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आया है और पूरा देश इस बदलाव के पीछे है."

