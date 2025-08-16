ETV Bharat / bharat

दिशोम गुरु के संस्कार भोज में शामिल हुए आम से लेकर खास लोग, सुरक्षा के किए गए थे पुख्ता इंतजाम - SHIBU SOREN SANSKAR BHOJ

रामगढ़ के नेमरा में शिबू सोरेन का संस्कार भोज हुआ. इसमें आम से लेकर खास हर कोई शामिल हुआ.

shibu-soren-sanskar-bhoj-at-nemra-village-in-ramgarh
दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2025 at 9:04 PM IST

5 Min Read

रामगढ़: दिशोम गुरु शिबू सोरेन के 'संस्कार भोज' में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए. उनके अलावा झारखंड के राज्यपाल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, बाबा रामदेव के साथ-साथ झारखंड के विधायक व मंत्री, बिहार और अन्य राज्यों के सांसद समेत लाखों लोग संस्कार भोज में शामिल हुए.

एसपी, डीएसपी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

शनिवार सुबह से ही दिवंगत दिशोम गुरु के आवास पर श्रद्धांजलि और संस्कार भोज में शामिल होने के लिए लोगों का आना शुरू हो गया था. वीवीआईपी, वीआईपी, राज्य के अलग-अलग जिलों के वरीय आला अधिकारी राज्य के जननायक शिबू सोरेन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने और संस्कार भोज में शामिल होने पहुंचे. इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी भी की गई. नौ जगहों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई. करीब 20 किलोमीटर तक पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक, डीएसपी को तैनात किया गया और इस पूरी व्यवस्था को मॉनिटरिंग करने के लिए आईजी रैंक के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई.

Shibu soren Sanskar Bhoj at nemra village in ramgarh
संस्कार भोज स्थल पर मौजूद पुलिसबल (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री आवास से करीब 6 किलोमीटर पहले लुकैयाटाड़ में तीन हेलीपैड बनाया गया. इसके अलावा चार पहिया वाहनों की अलग पार्किंग बनायी गई है, जिसमें तीन पार्किंग स्थल पूरी तरह वाहनों से भर गए. लोग 6 किलोमीटर पैदल चलकर गुरुजी के संस्कार भोज कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे. हालांकि ऑटो, टोटो की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन भीड़ इतनी थी कि व्यवस्था कम पड़ गई. लोगों का कहना है कि दिशोम गुरु जननायक थे. उनके संस्कार भोज में शामिल होने और श्रद्धांजलि देने आए हैं.

Shibu soren Sanskar Bhoj at nemra village in ramgarh
संस्कार भोज में पैदल जाते लोग (ETV BHARAT)

बाबा रामदेव से लेकर ये मंत्री हुए संस्कार भोज में शामिल

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि दिशोम गुरु ने झारखंड को अलग कराया है. उनके त्याग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है. उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना ही महानता होगी.

वहीं, बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि गुरुजी हमेशा आदिवासियों के हित में रहे. लोगों के दिलों में रहने वाले जननायक थे. उनका जाना उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है. उन्होंने जो झारखंड और झारखंड की अस्मिता के लिए काम किए हैं, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है. उनका लगाव लोगों से कितना है, वह देखने से ही पता चल रहा है.

Shibu soren Sanskar Bhoj at nemra village in ramgarh
बाबा रामदेव के साथ सीएम हेमंत सोरेन (ETV BHARAT)

योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि मुझे गुरुजी के पावन धरती को स्पर्श करने का सौभाग्य मिला है और मैं धन्य हो गया. मैंने जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस देखा तो स्तब्ध रह गया. मुख्यमंत्री पूरी प्रकृति और संस्कृति में रच बस गए हैं. हम श्रद्धा पूर्वक गुरुजी शिबू सोरेन को नमन करते हैं.

इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शिबू सोरेन के संस्कार भोज में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने दिवंगत गुरुजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा मुख्यमंत्री एवं उनके पारिवारिक सदस्यों से मुलाकात कर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की.

Shibu soren Sanskar Bhoj at nemra village in ramgarh
सीएम रेवंत रेड्डी से बातचीत करते हेमंत सोरेन (ETV BHARAT)

तेलंगाना में शिबू सोरेन के नाम पर भवन का निर्माण: रेवंत रेड्डी

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमलोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खरगे जी का संदेश लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार से मुलाकात करने आए हैं. इस परिवार ने जिंदगी भर आदिवासियों और झारखंड के लिए संघर्ष किया है. शिबू सोरेन ने जो संघर्ष किया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है.

झामुमो और शिबू सोरेन ने झारखंड को अलग करने के लिए 36 साल तक लड़ाई लड़ी. साल 2000 में झारखंड अलग राज्य बना. इससे तेलंगाना की चार करोड़ जनता को भी उन पर भरोसा हो गया और तेलंगाना के आंदोलन में उन्होंने साथ दिया. उन्होंने जो लड़ाई लड़ी और जो उनके आदर्श हैं, उनको हम नमन करते हैं. हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं. पूरा कांग्रेस परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा. झारखंड के लोगों को इलाज या अन्य किसी काम के लिए तेलंगाना जाने पर कोई परेशानी न हो, इसके लिए तेलंगाना सरकार अपने खर्च पर शिबू सोरेन की स्मृति में एक भवन का निर्माण कराएगी.

Shibu soren Sanskar Bhoj at nemra village in ramgarh
रक्षा मंत्री ने की शिबू सोरेन की पत्नी से मुलाकात (ETV BHARAT)

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन से मेरी कई मुलाकातें हुईं. उनकी सहजता, सरलता एवं व्यक्तित्व मुझे प्रभावित करती थी. गुरुजी सिर्फ आदिवासी ही नहीं बल्कि अन्य समाज के भी अभिभावक के रूप में जाने जाते थे. मैं अपनी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. दिशोम गुरु से हमलोगों का संबंध काफी अच्छा रहा है. वह एक योद्धा थे और हमेशा गरीबों की सेवा के लिए तैयार रहते थे.

