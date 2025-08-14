ETV Bharat / bharat

झारखंड में लाखों एकड़ भूदान की जमीन है. आखिर क्यों भूमिहीन को उनका हक नहीं मिल पा रहा. रांची से राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

BHUDAN LAND IN JHARKHAND
डिजाइन इमेज (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2025 at 4:09 PM IST

14 Min Read

रांची: झारखंड की राजधानी रांची समेत सभी बड़े शहरों में सरकारी और गैर-मजरुआ जमीन पर बसी झुग्गी-झोपड़ियां अक्सर बुल्डोजर की भेंट चढ़ जाती हैं. अवैध निर्माण के नाम पर उजड़ने वाली इन बस्तियों की सिसकियां तब और गहरी हो जाती हैं, जब यह विचार मन में कौंधता है कि यदि आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में प्राप्त 14.5 लाख एकड़ जमीन का वितरण समय पर हो गया होता, तो शायद ये परिवार बेघर न होते. 74 वर्ष बीतने के बाद भी करीब 9.5 लाख एकड़ भूदान की जमीन आज भी भूमिहीनों की प्रतीक्षा में पड़ी है.

झारखंड सर्वोदय मंडल के संयोजक डॉ. विश्वनाथ आजाद और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर इस मुद्दे की गंभीरता को बार-बार उजागर करते हैं. उनके अनुसार, प्रशासनिक लापरवाही, भ्रष्टाचार और अवैध कब्जों ने इस ऐतिहासिक पहल को ठप कर दिया है. यह लेख भूदान आंदोलन की पृष्ठभूमि, झारखंड में इसकी वर्तमान स्थिति और वितरण में देरी के कारणों की गहराई से पड़ताल करता है, जिसमें डॉ. आजाद और मधुकर की आवाजें सामाजिक न्याय की मांग को और मुखर बनाती हैं.

विश्वनाथ आजाद का बयान (ईटीवी भारत)

यह कहानी है भूदान आंदोलन की जिसे आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में शुरू किया था. आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन का उद्देश्य बड़े भूस्वामियों से जमीन दान लेकर उसे भूमिहीनों के बीच बांटना था, ताकि समाज के सबसे कमजोर वर्ग को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण मिल सके. झारखंड में इस आंदोलन को अपार समर्थन मिला और लगभग 14.5 लाख एकड़ जमीन दान में प्राप्त हुई. लेकिन आज भी भूदान की जमीन भूमिहीनों के इंतजार में पड़ी है.

भूदान आंदोलन: सामाजिक समानता की एक क्रांतिकारी पहल

1951 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश (वर्तमान तेलंगाना) के पोचमपल्ली गांव में एक भूस्वामी ने विनोबा भावे के आह्वान पर अपनी जमीन का हिस्सा दान दिया. यहीं से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका लक्ष्य बड़े भूस्वामियों से उनकी जोतने योग्य जमीन का छठा हिस्सा दान में लेकर भूमिहीनों को देना था. गांधीवादी सर्वोदय विचारधारा के प्रबल समर्थक विनोबा भावे का मानना था कि जमीन का स्वामित्व समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए.

वरिष्ठ पत्रकार मधुकर का बयान (ईटीवी भारत)

यह आंदोलन देशभर में फैल गया और एकीकृत बिहार (जिसमें वर्तमान झारखंड शामिल था) में इसे अपार समर्थन मिला. हजारीबाग के पूर्व राजा कामख्या नारायण सिंह ने 2 लाख एकड़ जमीन दान दी, जो उस समय एक ऐतिहासिक योगदान था. देशभर में 48 लाख एकड़ जमीन दान में प्राप्त हुई, जिसमें से झारखंड को 14.5 लाख एकड़ मिली.

डॉ. विश्वनाथ आजाद इस आंदोलन को सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम मानते हैं. वह कहते हैं, “विनोबा भावे का सपना था कि हर भूमिहीन व्यक्ति आत्मनिर्भर बने. झारखंड में लोगों ने उदारता दिखाई, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता ने इस सपने को अधूरा छोड़ दिया.”

वरिष्ठ पत्रकार मधुकर इस बात पर जोर देते हैं कि भूदान केवल जमीन का दान नहीं था, बल्कि यह सामाजिक न्याय की एक क्रांति थी. वह कहते हैं, “झारखंड में 14.5 लाख एकड़ जमीन दान में मिली, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा या तो कागजों में सिमट गया है या भूमाफियाओं के कब्जे में है.”

सर्व सेवा संघ: गांधीवादी सिद्धांतों का प्रतीक

आजादी के बाद महात्मा गांधी ने स्वराज और सर्वोदय के सिद्धांतों को लागू करने के लिए सर्वोदय समाज और सर्व सेवा संघ की स्थापना का सुझाव दिया था. उनकी हत्या के बाद, 2 फरवरी 1948 को वर्धा में आयोजित एक बैठक में इस दिशा में कदम उठाए गए. इस बैठक में विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, किशोरीलाल मशरूवाला, जे.सी. कुमारप्पा और आचार्य काकासाहेब कालेलकर जैसे दिग्गज शामिल थे. तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भी इस पहल का समर्थन किया.

सौरभ नारायण सिंह का बयान (ईटीवी भारत)

सर्व सेवा संघ में अखिल भारत चरखा संघ, अखिल भारत ग्राम उद्योग संघ, अखिल भारत गो सेवा संघ, हिंदुस्तानी तालिमी संघ और महरोजी सेवा मंडल का विलय हुआ. इसका उद्देश्य गांधीवादी सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाना और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना था. झारखंड में सर्व सेवा संघ की इकाई, झारखंड सर्वोदय मंडल, भूदान आंदोलन के कार्यों को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

भूदान की जमीन: झारखंड में सामाजिक बदलाव की संभावना - महादेव विद्रोही

झारखंड सर्वोदय मंडल के मैनेजिंग ट्रस्टी महादेव विद्रोही का कहना है कि भूदान आंदोलन के तहत देशभर में लगभग 48 लाख एकड़ जमीन दान में प्राप्त हुई थी, जिसमें बिहार (जिसमें वर्तमान झारखंड शामिल था) को 23 लाख एकड़ जमीन मिली थी. इस दान का सबसे बड़ा हिस्सा झारखंड का था. वर्तमान में, झारखंड में करीब 9.5 लाख एकड़ भूदान की जमीन अभी भी वितरण की प्रतीक्षा में है. विद्रोही का मानना है कि यदि इस जमीन का वितरण हो जाए, तो यह झारखंड में एक छोटी-मोटी सामाजिक और आर्थिक क्रांति ला सकता है. उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है. उनके अनुसार, भूदान की जमीन का वितरण इसलिए रुका हुआ है, क्योंकि कुछ राजनीतिक संगठनों और संस्थाओं ने इस पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है. यह जमीन केवल भूमिहीनों को, विशेष रूप से उनके अपने गांव में खेती के लिए, दी जा सकती है.

महादेव विद्रोही का बयान (ईटीवी भारत)

भूदान की जमीन का स्वामित्व: केवल भूमिहीनों का हक

महादेव विद्रोही ने एक पुराने मामले का जिक्र करते हुए बताया कि कानपुर में एक व्यापारी को भूदान की जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन डिप्टी कलेक्टर ने दाखिल-खारिज से इनकार कर दिया. इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि भूदान अधिनियम में कहां लिखा है कि व्यापारी को जमीन नहीं मिल सकती, बशर्ते वह भूमिहीन हो. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां यह स्पष्ट किया गया कि "भूमिहीन" का अर्थ केवल वह व्यक्ति नहीं है जो आयकर देता हो या जिसके पास बड़े बंगले हों. बल्कि, भूमिहीन वह है जिसकी आजीविका का आधार खेती हो और वह उसी गांव का निवासी हो. विद्रोही ने जोर देकर कहा कि झारखंड सरकार को भूदान की जमीन को केवल ऐसे भूमिहीनों के बीच वितरित करने की व्यवस्था करनी चाहिए. उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि भूदान की जमीन को कभी भी सरकारी संपत्ति नहीं माना जा सकता.

झारखंड में भूदान: आंकड़ों की हकीकत

1966 तक भूदान यज्ञ कमेटी के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में कुल 14,73,207 एकड़ जमीन भूदान में प्राप्त हुई थी. इसमें से केवल 1,92,341 एकड़ जमीन 84,703 लाभुकों के बीच वितरित की गई थी. इसका जिलावार विवरण इस प्रकार है:

Bhudan land in Jharkhand
झारखंड में भूदान की जमीन (ईटीवी भारत)

डॉ. विश्वनाथ आजाद बताते हैं कि 1966 के बाद जमीन के आंकड़ों को विधिवत संकलित नहीं किया गया, जिसके कारण वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही. उनके अनुमान के अनुसार, करीब 9.5 लाख एकड़ जमीन अभी भी वितरण के लिए बाकी है. मधुकर इस स्थिति को प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम मानते हैं और कहते हैं कि केवल 13% जमीन का वितरण हुआ, और इसके बाद की प्रक्रिया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई.

असम में समाप्त किया गया अधिनियम

डॉ. विश्वनाथ आजाद इस आंदोलन की भावना को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि यह केवल जमीन का दान नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था. लेकिन उनका मानना है कि प्रशासनिक उदासीनता और भ्रष्टाचार ने इस सपने को अधूरा छोड़ दिया है. डॉ विश्वनाथ आजाद का कहना है कि असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार ने तो भूदान अधिनियम को ही समाप्त कर दिया. इसका राज्य कमेटियों ने विरोध किया. इसको उच्चतम न्यायालय के निर्देश का भी उल्लंघन बताया है. अब मुख्यमंत्री से मिलकर वस्तु स्थिति से अवगत कराने की तैयारी की जा रही है.

Bhudan land in Jharkhand
झारखंड में लाभुकों की संख्या (ईटीवी भारत)

प्रशासनिक लापरवाही

भूदान यज्ञ कमेटी का गठन समय पर नहीं हो पा रहा है. 31 अक्टूबर 2019 को तत्कालीन रघुवर दास सरकार ने एक कमेटी गठित की थी, जिसमें रिटायर्ड आईएएस फेदेलिस टोप्पो को अध्यक्ष और धर्मेंद्र पांडेय, रमाशंकर सिंह, रामचंद्र रवानी, और अरविंद अंजुम को सदस्य बनाया गया था. लेकिन मानदेय की व्यवस्था न होने के कारण यह कमेटी निष्क्रिय रही. डॉ. आजाद इस पर निराशा जताते हैं और कहते हैं कि सर्व सेवा संघ ने नई कमेटी के लिए नाम प्रस्तावित किए हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है. मधुकर इसे सरकारी उदासीनता का प्रतीक मानते हैं.

अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार

भूदान की जमीन पर अधिकारियों, भूमाफियाओं, और कुछ पूर्व कमेटी सदस्यों द्वारा अवैध कब्जे की शिकायतें आम हैं. डॉ. आजाद बताते हैं कि महाराष्ट्र और तेलंगाना में भूदान की जमीन की खरीद-फरोख्त और कब्जे की घटनाएं सामने आई हैं. तेलंगाना में एक पूर्व कमेटी अध्यक्ष को जेल जाना पड़ा. झारखंड में भी कागजातों में हेराफेरी की शिकायतें हैं. मधुकर इस मुद्दे पर तल्ख टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स और बाहुबलियों को सरकार की निष्क्रियता का लाभ मिला है.

BHUDAN LAND IN JHARKHAND
झारखंड में भूदान (ईटीवी भारत)

क्या है कानूनी जटिलताएं

हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पास 39 एकड़ भूदान की जमीन पर वन विभाग ने दावा ठोका है. डॉ. आजाद तर्क देते हैं कि वन विभाग का नोटिफिकेशन भूदान के बाद हुआ, और तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भूदान की जमीन सरकारी नहीं है. फिर भी, तत्कालीन रघुवर दास सरकार ने इसे लैंड बैंक में डाल दिया. मधुकर इसे प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण मानते हैं.

संसाधनों की कमी

सर्व सेवा संघ के पास हाईकोर्ट में मुकदमे लड़ने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं हैं. डॉ. आजाद बताते हैं कि यह संगठन जनता के सहयोग से चलता है. मधुकर कहते हैं कि कमेटी के सदस्यों को वेतन न मिलने के कारण भी गड़बड़ियां शुरू हुईं.

चर्चित मामले: भूदान की जमीन का दर्द

2014 का रिट याचिका मामला

2014 में एक महिला ने रिट याचिका दायर की थी, जिसके बाद उसे केवल 6 डिसमिल जमीन मिली. डॉ. आजाद इस मामले को प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक मानते हैं और बताते हैं कि धनबाद के डीसीएलआर ने भूदान से जुड़े लोगों को जेल में डालने की धमकी दी थी. मधुकर इस रवैये की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि यह प्रशासन की गैर-जिम्मेदाराना सोच को दर्शाता है.

BHUDAN LAND IN JHARKHAND
भूदान का उद्देश्य और महत्व (ईटीवी भारत)

हजारीबाग और वन विभाग का दावा

हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पास 39 एकड़ भूदान की जमीन पर वन विभाग के दावे ने विवाद खड़ा किया है. डॉ. आजाद तर्क देते हैं कि यह दावा अवैध है, क्योंकि भूदान की जमीन सरकारी संपत्ति नहीं है. मधुकर कहते हैं कि इस तरह के विवादों को हल करने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए.

पदमा राजा की विरासत

हजारीबाग के पूर्व राजा कामख्या नारायण सिंह ने भूदान आंदोलन में 2 लाख एकड़ जमीन दान दी थी. उनके पोते, पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह, ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लिए 10 एकड़ जमीन दान देने की पेशकश की है. दूसरे चरण में 30 एकड़ और जमीन दी जाएगी. डॉ. आजाद इसे एक प्रेरणादायक कदम मानते हैं, जबकि मधुकर कहते हैं कि यह भूदान की भावना को जीवित रखने का एक उदाहरण है.

BHUDAN LAND IN JHARKHAND
भूदान का कानूनी और प्रशासनिक ढांचा (ईटीवी भारत)

भूदान यज्ञ कमेटी: गठन की राह में रोड़े

बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 के तहत भूदान यज्ञ कमेटी का गठन चार वर्ष के लिए किया जाता है. इसमें एक अध्यक्ष और कम से कम चार, अधिकतम नौ सदस्य होते हैं, जिनका चयन राज्य सरकार करती है. लेकिन सर्व सेवा संघ का कहना है कि सदस्यों के नाम प्रस्तावित करने का अधिकार संघ को है.

2019 में तत्कालीन रघुवर दास सरकार ने एक कमेटी गठित की थी, जिसमें रिटायर्ड आईएएस फेदेलिस टोप्पो को अध्यक्ष और धर्मेंद्र पांडेय, रमाशंकर सिंह, रामचंद्र रवानी, और अरविंद अंजुम को सदस्य बनाया गया था. लेकिन मानदेय की व्यवस्था न होने के कारण यह कमेटी निष्क्रिय रही.

Bhudan land in Jharkhand
विधि विभाग के द्वारा जारी भूदान यज्ञ अधिनियम (ईटीवी भारत)

डॉ. आजाद इस पर कहते हैं कि सरकार को तुरंत नई कमेटी को नोटिफाई करना चाहिए. मधुकर इसे सरकारी उदासीनता का परिणाम मानते हैं और कहते हैं कि बिना संसाधनों के कोई कमेटी प्रभावी नहीं हो सकती.

भूदान की जमीन का सामाजिक और आर्थिक महत्व

भूदान की जमीन का वितरण झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक अवसर हो सकता है. मधुकर बताते हैं कि यह जमीन केवल भूमिहीनों के लिए है और इसका हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को नहीं हो सकता. वह कहते हैं कि यदि इसका वितरण सही ढंग से हो, तो झारखंड में एक लघु क्रांति आ सकती है.

Bhudan land in Jharkhand
विधि विभाग के द्वारा जारी भूदान यज्ञ अधिनियम (ईटीवी भारत)

डॉ. आजाद इस बात पर जोर देते हैं कि यह वितरण न केवल गरीबी उन्मूलन में मदद करेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा. उनके अनुसार, यह सामाजिक समानता को बढ़ावा देगा और भूमिहीनों को आत्मनिर्भर बनाएगा.

BHUDAN LAND IN JHARKHAND
भूदान का सामाजिक और आर्थिक महत्व (ईटीवी भारत)

क्या हैं संभावित प्रभाव

  • गरीबी उन्मूलन: भूदान की जमीन का वितरण भूमिहीन परिवारों को कृषि और आजीविका का आधार प्रदान करेगा.
  • ग्रामीण विकास: खेती और संबंधित गतिविधियों के लिए जमीन उपलब्ध होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा.
  • सामाजिक समानता: भूदान आंदोलन का मूल उद्देश्य सामाजिक असमानता को कम करना था.
  • आवास की समस्या का समाधान: भूदान की जमीन का उपयोग भूमिहीनों को आवास प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है.
  • सरकार की भूमिका और भविष्य की संभावनाएं

झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें ग्रामीण विकास और गरीबों की खुशहाली पर जोर दिया गया है. लेकिन भूदान की जमीन के वितरण को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है.

डॉ. आजाद और मधुकर दोनों मानते हैं कि सरकार को तुरंत भूदान यज्ञ कमेटी का गठन करना चाहिए और रिकॉर्ड्स को डिजिटल करना चाहिए. वे कहते हैं कि शिविर लगाकर भूमिहीनों के बीच जमीन बांटी जा सकती है.

झारखंड में भूदान की 9.5 लाख एकड़ जमीन का वितरण न केवल भूमिहीनों को उनका हक दिलाएगा, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा. डॉ. विश्वनाथ आजाद और मधुकर की आवाजें इस मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित करती हैं. यह समय है कि सरकार इस ऐतिहासिक आंदोलन को नई गति दे, ताकि विनोबा भावे का सपना साकार हो और झारखंड सामाजिक न्याय का नया उदाहरण बन सके.

