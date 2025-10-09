ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी को दिवाली पर घर जाने की दी अनुमति

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और 2021 के लखीमपुर हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को 20 अक्टूबर को अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए अपने गृहनगर जाने की अनुमति दे दी.

यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. बेंच ने कहा कि पहले की यह शर्त लागू रहेगी कि राजनीतिक कार्यकर्ता या आम जनता किसी भी रूप में ऐसे समारोहों से जुड़े नहीं होंगे.

बेंच ने मामले की सुनवाई के संबंध में कहा कि 23 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि 9 गवाहों को हटा दिया गया है. मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, राज्य सरकार के वकील और शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को मुकदमे की स्थिति से अवगत कराया.

दवे ने अपने मुवक्किल को दिवाली के लिए लखीमपुर जाने की अनुमति मांगी. मिश्रा के वकील ने वादा किया कि वह 22 अक्टूबर तक लौट आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को मामले की सुनवाई लंबित रहने तक लखीमपुर से बाहर रहने का निर्देश दिया था.