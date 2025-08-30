ETV Bharat / bharat

गणेश उत्सव में लड्डुओं की धूम, 3 कुंटल तक के मोदक चढ़ा रहे श्रद्धालु, रोजाना हो रहा करोड़ों का बिजनेस - LADDU IN GANESH FESTIVAL INDORE

इंदौर में प्रतिदिन 4000 किलो लड्डू की खपत. खजराना गणेश मंदिर में 10 दिनों तक चढ़ाए जाते हैं अलग-अलग प्रकार के लड्डू. गणेश जी को अर्पण करने के लिए शहर में 200 से 300 तरह के लड्डू किए जाते हैं तैयार. रसूखदार चढ़ा रहे मन्नत के विशाल 200 किलो तक के राजनीतिक लड्ड. शहर में प्रतिदिन बिक रहे हैं करोड़ों रुपए के लड्डू.

इंदौर में प्रतिदिन 4000 किलो लड्डू की खपत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 8:39 PM IST

Updated : August 30, 2025 at 9:03 PM IST

इंदौर: गणेश महोत्सव के दौरान जितना महत्व गणेश वंदना का है उतना ही गणेश पूजन के दौरान उन्हें अर्पित किए जाने वाले स्वादिष्ट लड्डुओं का भी है. भगवान को तरह-तरह के स्वादिष्ट लड्डू अर्पित करके प्रसन्न करने के लिए भक्तों के बीच लड्डू चढ़ाने की प्रतिस्पर्धा भी निराली है. कहीं शहर की सुख समृद्धि के लिए डेढ़ लाख मोदक का भोग लगा रहा है तो कहीं 10 दिनों में 10 तरह के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं. इसके अलावा कई स्थानों पर परंपरागत मक्के के लड्डुओं से भगवान को प्रसन्न करने की तैयारी है.

गणेश भक्तों के बीच देसी घी से बने तरह-तरह के लड्डुओं का क्रेज

कई पीढ़ियों से खानपान और स्वादिष्ट व्यंजनों का शहर माने जाने वाले इंदौर में न केवल नमकीन बल्कि तरह-तरह की मिठाइयों की भी लंबी फेहरिस्त है. और मौका जब गणेश महोत्सव का हो तो मिठाइयों में सिर्फ स्वादिष्ट और देसी घी से बने तरह-तरह के लड्डुओं का क्रेज गणेश भक्तों के बीच सिर चढ़कर बोलता है. इस दौरान लड्डू के प्रसाद की शुरुआत होती है प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर से जहां तिल चतुर्थी पर सवा लाख गुड़ और तिल के लड्डू भगवान के लिए तैयार होते हैं. जो पूजन के बाद यहां आने वाले भक्तों को बांटे जाते हैं.

लड्डुओं से भगवान को प्रसन्न करने की तैयारी (ETV Bharat)

खजराना मंदिर में रोजाना तैयार हो रहे सवा से लेकर डेढ़ लाख लड्डू अथवा मोदक

इसी तरह मौका जब गणेश चतुर्थी का होता है तो सवा लाख से लेकर डेढ़ लाख लड्डू अथवा मोदक तैयार होते हैं. जिन्हें पहले दिन से ही मंदिर आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है. इतना ही नहीं शहर पर भगवान खजराना गणेश की कृपा बनी रहे इसलिए गणेश उत्सव के दौरान हर दिन यहां तरह-तरह के लड्डू भगवान को चढ़ाए जाते हैं.

खजराना गणेश मंदिर (ETV Bharat)

शहर के विभिन्न मंदिरों में यदि किसी प्रसाद का भोग लगता है तो वह शुद्ध देसी घी के बूंदी के लड्डू होते हैं या फिर बेसन के. मंदिरों के अलावा घर-घर में लड्डू की डिमांड के चलते शहर की दुकानों पर रोज एक से लेकर 3 क्विंटल तक लड्डू तैयार होते और बिकते हैं. जिसके लिए शहर भर करीब 250 दुकानों के हलवाई पूरे समय सिर्फ लड्डू पर फोकस करते हैं. फिलहाल इंदौर शहर में ही लड्डू के कारोबार पर फोकस किया जाए तो यहां प्रतिदिन 4000 किलो लड्डू की खपत है, जिसकी बिक्री से प्राप्त होने वाली आय करोड़ों में है.

गणेश उत्सव में तैयार हो रहे विभिन्न तरह के लड्डू (ETV Bharat)

गणेश मंदिर खजराना में गणेश महोत्सव के 10 दिनों तक 10 तरह के लड्डू

इंदौर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर खजराना में गणेश महोत्सव के दौरान अलग-अलग प्रकार के लड्डुओं का भोग लगेगा. जिनमें मोतीचूर के अलावा बेसन, बूंदी, मलाई मिश्री, ड्राई फ्रूट, बादाम, खसखस, अंजीर, काजू, केसर और विभिन्न ड्राई फ्रूट्स के लड्डू शामिल हैं. इन लड्डुओं को तैयार करने के लिए मंदिर में पूरे समय हलवाइयों की टीम मौजूद रहेगी.

श्रद्धालु ने भगवान गणेश को तीन क्विंटल का राजनीतिक लड्डू किया भेंट

शहर में सुख शांति के अलावा धन संपदा और वैभव बना रहे इसलिए जनप्रतिनिधि भारी भरकम लड्डू भी चढ़ा रहे हैं. इसी क्रम में भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष गौरव रंधावा ने अपने सहयोगियों के साथ तीन कुंटल का भारी भरकम लड्डू भगवान गणेश को अर्पित किया. इसी प्रकार विगत दिनों 1 क्विंटल का लड्डू भी चढ़ाया गया था.

भगवान विनायक को चढ़ाए जा रहे परंपरागत भुट्टे के लड्डू

शहर में विभिन्न प्रकार के लड्डुओं के अलावा परंपरागत तरीके से बनाए जाने वाले भुट्टे के लड्डू भी भगवान को चढ़ाए जा रहे हैं. साल 1940 में बडनगर से भुट्टे के लड्डुओं की शुरुआत हुई थी. जिसे अब इंदौर के मल्हारगंज में शर्मा जी हलवाई द्वारा तैयार किया जा रहा है जिसे मंदिरों में भगवान गणेश को अर्पित किया जा रहा है.

कलेक्टर ने सिर पर उठाई लड्डू की टोकरी

इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में मंदिर समिति के प्रमुख के नाते सबसे पहले भगवान को लड्डू अर्पित करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है. लिहाजा हर साल इंदौर कलेक्टर गणेश चतुर्थी के अवसर पर सिर पर लड्डू की टोकरी लेकर भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं. इसके बाद मंदिर में गणेश महोत्सव की शुरुआत होती है. इस दौरान कलेक्टर अपने परिवार के साथ मंदिर की धार्मिक परंपरा का निर्वहन भी करते हैं.

लड्डुओं की दुकानों पर छापे

वहीं गणेश उत्सव के दौरान जिला प्रशासन लगातार उन दुकानों से लड्डुओं के सैंपल ले रहा है जहां उन्हें मिलावटी लड्डू बिकने की आशंका है. बीते दिनों जिला प्रशासन और खाद विभाग की टीम ने खजराना गणेश मंदिर परिसर में ही कई दुकानों में मिश्रित और मिलावट वाले लड्डुओं की शिकायत के बाद छापे मार कर कार्रवाई की थी. इसको लेकर शहर में अभियान जारी है.

