लद्दाख हिंसा: वांगचुक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई 15 अक्टूबर तक स्थगित
गीतांजलि जे अंगमो ने एनएसए के तहत सोनम वांगचुक की हिरासत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है.
Published : October 14, 2025 at 2:33 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो की याचिका पर सुनवाई 15 अक्टूबर तक स्थगित कर दी. इस याचिका में जलवायु कार्यकर्ता की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत को चुनौती दी गई है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है.
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने समय की कमी के कारण मामले की सुनवाई बुधवार के लिए स्थगित कर दी. शीर्ष अदालत ने 6 अक्टूबर को केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को नोटिस जारी किए थे. हालाँकि, उन्होंने हिरासत के आधार बताने वाली उनकी याचिका पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी.
Supreme Court adjourns the hearing for October 15, a plea of climate activist Sonam Wangchuk’s wife, Gitanjali Angmo, against his detention under the National Security Act (NSA) and seeking his release.— ANI (@ANI) October 14, 2025
(in file photo: Sonam Wangchuk) pic.twitter.com/rNTos0LaYW
वांगचुक को 26 सितंबर को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था. यह घटना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के दो दिन बाद हुई थी. इस हिंसक प्रदर्शन में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे. सरकार ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था.
एनएसए केंद्र और राज्यों को व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है ताकि उन्हें भारत की रक्षा के लिए हानिकारक तरीके से कार्य करने से रोका जा सके. अधिकतम हिरासत अवधि 12 महीने है, हालाँकि इसे पहले भी रद्द किया जा सकता है. वांगचुक राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं.
अपनी याचिका में अंगमो ने वांगचुक के खिलाफ एनएसए लगाने के फैसले पर भी सवाल उठाया है. बंदी प्रत्यक्षीकरण (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका दायर करते हुए, हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता के पति ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने और लद्दाख प्रशासन को सोनम वांगचुक को तुरंत इस अदालत में पेश करने का निर्देश देने की मांग की. इसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति तक तत्काल पहुँच और निवारक हिरासत आदेश को रद्द करने की भी मांग की गई.