लद्दाख हिंसा प्रकरण: सोनम वांगचुक को कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर जेल में शिफ्ट किया गया
लद्दाख हिंसा प्रकरण में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
Published : September 26, 2025 at 11:13 PM IST
जोधपुर: लद्दाख हिंसा प्रकरण में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद उन्हें विशेष विमान से कड़ी सुरक्षा में जोधपुर लाया गया. जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात करीब 9:15 बजे वांगचुक को जोधपुर जेल में शिफ्ट किया गया. सोनम वांगचुक को शुक्रवार को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है.
विशेष सेल और सुरक्षा व्यवस्था: जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान के निर्देशन में वांगचुक को जेल में हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है. जेल प्रशासन ने वांगचुक के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.
लेह में इटंरनेट सेवा बंद: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है. वांगचुक हाल ही में हुई हिंसा के बाद प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे. गृह मंत्रालय ने उन पर युवाओं को उकसाने का आरोप लगाया था जिसके तहत लेह पुलिस ने मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तारी कर लिया है.
Sonam Wangchuk has been taken to Jodhpur jail after detention under NSA. He has not even been served the detention order nor informed about the grounds for his preventive detention.— Prashant Bhushan (@pbhushan1) September 26, 2025
हिंसा में चार की मौत: 24 सितंबर को लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और क्षेत्र के संवेदनशील इकोसिस्टम की सुरक्षा की मांग को लेकर लेह में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प हुई. हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए थे. हालात बिगड़ने पर लेह में कर्फ्यू भी लगाया गया था.