लद्दाख हिंसा प्रकरण: सोनम वांगचुक को कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर जेल में शिफ्ट किया गया

September 26, 2025

जोधपुर: लद्दाख हिंसा प्रकरण में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद उन्हें विशेष विमान से कड़ी सुरक्षा में जोधपुर लाया गया. जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात करीब 9:15 बजे वांगचुक को जोधपुर जेल में शिफ्ट किया गया. सोनम वांगचुक को शुक्रवार को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. विशेष सेल और सुरक्षा व्यवस्था: जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान के निर्देशन में वांगचुक को जेल में हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है. जेल प्रशासन ने वांगचुक के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. जोधपुर से संवाददाता मनोज वर्मा की रिपोर्ट (ETV Bharat Jodhpur)